Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

«Δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν»

“Starting October 1st, 2025, we will be imposing a 100% Tariff on any branded or patented Pharmaceutical Product, unless a Company IS BUILDING their Pharmaceutical Manufacturing Plant in America…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/z5EXQhw1xK — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου».

Εξήγησε πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Και σε έπιπλα

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων.

Οπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

Πηγή: ΑΠΕ