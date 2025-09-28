Έρχονται νέοι δασμοί από τον Τραμπ σε ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τον αριθμό των τσιπ;

Το ενδεχόμενο επιβολής δασμών εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ σε ξένες ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τον αριθμό των τσιπ σε κάθε μία, καθώς επιδιώκει να ωθήσει τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση σχέδιο, το Υπουργείο Εμπορίου θα επιβάλει δασμό ίσο με ένα ποσοστό της εκτιμώμενης αξίας του περιεχομένου του τσιπ του προϊόντος.

MAGA ξανά…

«Η Αμερική δεν μπορεί να εξαρτάται από ξένες εισαγωγές για τα προϊόντα ημιαγωγών που είναι απαραίτητα για την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια», απάντησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, όταν ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες.

«Η κυβέρνηση Τραμπ εφαρμόζει μια ιδιαίτερη , πολύπλευρη προσέγγιση για την επαναφορά της κρίσιμης μεταποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες με δασμούς, φορολογικές ελαφρύνσεις, απορρύθμιση και ενεργειακή αφθονία», πρόσθεσε.

Όπως επισημαίνει το Reuters, εάν εφαρμοστεί, το σχέδιο θα δείξει ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να πλήξει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών προϊόντων, από οδοντόβουρτσες έως φορητούς υπολογιστές, ενδεχομένως αυξάνοντας τον πληθωρισμό καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την αμερικανική μεταποίηση.

Το σχέδιο θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος των καταναλωτικών αγαθών «σε μια εποχή που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πληθωριστικό πρόβλημα, με τον πληθωρισμό σαφώς πάνω από τον στόχο της Fed και να επιταχύνεται», δήλωσε ο Michael Strain, οικονομολόγος του συντηρητικού American Enterprise Institute. Ο στόχος του πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι 2%.

Ακόμη και τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα πιθανότατα θα γίνουν πιο ακριβά, χάρη στους νέους δασμούς σε βασικούς εισροές που απαιτούνται για την παραγωγή αυτών των αγαθών, πρόσθεσε ο Strain.

Η τακτική Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εφαρμόσει μια σειρά από δασμούς που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης, ανακοινώνοντας την Πέμπτη νέους, σαρωτικούς δασμούς εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων δασμών 100% σε επώνυμα φάρμακα και δασμών 25% σε βαρέα φορτηγά, πυροδοτώντας νέα εμπορική αβεβαιότητα μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε έρευνες για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και ημιαγωγών στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επιβολής δασμών σε αυτά, υποστηρίζοντας ότι η εκτεταμένη εξάρτηση από την ξένη παραγωγή τους αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η τεχνολογία και τα τσιπ

Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα σχετικά με όλη τη γκάμα των προϊόντων που περιέχουν τσιπ και τα οποία θα πληγούν από τους δασμούς, τους δασμολογικούς συντελεστές και το εάν θα εξαιρεθούν κάποιες χώρες, προϊόντα ή εταιρείες.

Ο Τραμπ εξήγησε τον Αύγουστο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς περίπου 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, αλλά θα εξαιρέσουν εταιρείες που κατασκευάζουν στις ΗΠΑ ή έχουν δεσμευτεί να το πράξουν.

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές τσιπ εκτός ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co και η Samsung Electronics της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με το Reuters, το Υπουργείο Εμπορίου εξετάζει την επιβολή δασμών 25% για περιεχόμενο που σχετίζεται με τσιπ σε εισαγόμενες συσκευές, με συντελεστές 15% για ηλεκτρονικά είδη από την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά.

Έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο μιας απαλλαγής από τον φόρο σε σχέση με το δολάριο, η οποία θα βασίζεται σε επενδύσεις σε μεταποιητικές βιομηχανίες με έδρα τις ΗΠΑ, μόνο εάν μια εταιρεία μεταφέρει το ήμισυ της παραγωγής της στις ΗΠΑ, αλλά δεν ήταν σαφές πώς θα λειτουργούσε ή αν θα προχωρούσε. Η απαλλαγή από τις επενδύσεις είχε αναφερθεί προηγουμένως από την Wall Street Journal.

Το Υπουργείο Εμπορίου είχε προηγουμένως προτείνει την εξαίρεση των εργαλείων κατασκευής τσιπ από τους δασμούς, ανέφεραν τρεις πηγές, για να αποφευχθεί η αύξηση του κόστους παραγωγής ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες και η υπονόμευση των στόχων του Τραμπ.

