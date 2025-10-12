Κλιμάκωση εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ-Κίνας: Ο Βανς προειδοποιεί για επιπτώσεις

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς κάλεσε το Πεκίνο να «επιλέξει την οδό της λογικής» στην τελευταία κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ισχυριζόμενος ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγαλύτερη επιρροή.

«Θα είναι ένας εύθραυστος χορός και πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσουν οι Κινέζοι», δήλωσε ο Βανς στην εκπομπή Sunday Morning Future του Fox News . «Αν αντιδράσουν με πολύ επιθετικό τρόπο, σας εγγυώμαι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πολύ περισσότερα χαρτιά από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αν, ωστόσο, είναι πρόθυμοι να είναι λογικοί», είπε, τότε και οι ΗΠΑ θα το κάνουν.

Αυξάνεται η σύγχυση ενόψει μιας πιθανής συνάντησης αργότερα αυτόν τον μήνα στη Νότια Κορέα μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ

Τα σχόλια του Βανς είναι τα τελευταία στην κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων που έχει υπονομεύσει τις αγορές και έχει αυξήσει τη σύγχυση ενόψει μιας πιθανής συνάντησης αργότερα αυτόν τον μήνα στη Νότια Κορέα μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Σε δική του ανακοίνωση την Κυριακή, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να την απειλούν με υψηλότερους δασμούς και προέτρεψε για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την επίλυση των εκκρεμών εμπορικών ζητημάτων.

Νέες εντάσεις με Κίνα

Οι εντάσεις οξύνθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν η Κίνα ανακοίνωσε νέους ελέγχους στις εξαγωγές και άλλα μέτρα — αν και ορισμένα δεν τίθενται σε ισχύ μέχρι τον Νοέμβριο ή ενδέχεται να μην εφαρμόζονται ευρέως.

Ο φαινομενικά εξοργισμένος Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα προσθέσει δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και θα περιορίσει ορισμένες εξαγωγές λογισμικού των ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σταματήσει τις αποστολές εξαρτημάτων αεροσκαφών. Αλλά ο Τραμπ είπε επίσης ότι επέλεξε μια ημερομηνία τον Νοέμβριο για τις διαπραγματεύσεις.

«Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Γι’ αυτό το όρισα την 1η Νοεμβρίου. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Βανς: Εχουμε μεγάλη επιρροή

Ο Βανς, ο οποίος είπε ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ το Σάββατο και την Κυριακή, είπε ότι ο πρόεδρος «εκτιμά τη φιλία που έχει αναπτύξει με τον Σι», αλλά πρόσθεσε: «Έχουμε μεγάλη επιρροή.

Και η ελπίδα μου, και γνωρίζω την ελπίδα του προέδρου, είναι να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιρροή».

Πρόσθεσε ότι η καλή σχέση απειλείται «αν οι Κινέζοι ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι αποκόπτοντας σε ολόκληρο τον κόσμο την πρόσβαση σε ορισμένα από τα αγαθά που παράγουν».

Οι δύο υπερδυνάμεις ενεπλάκησαν σε μια κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη αυτή την άνοιξη, αυξάνοντας τους δασμούς σε τουλάχιστον 125% από κάθε πλευρά, προτού καταλήξουν σε συμφωνία για υποχώρηση στα τρέχοντα επίπεδα – κινεζικούς δασμούς 10% στα αμερικανικά προϊόντα και έναν συνδυασμένο δασμό των ΗΠΑ 30% στις εισαγωγές από την Κίνα, επιπλέον των προϋπαρχόντων δασμών.

«Θα μάθουμε πολλά τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με το αν η Κίνα θέλει να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο μαζί μας ή αν θέλει πραγματικά να είναι λογική. Ελπίζω να επιλέξουν την οδό της λογικής», δήλωσε ο Βανς.

Πηγή: ΟΤ