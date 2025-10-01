Η πλήρης διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι σε ισχύ καθώς οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης με αποτέλεσμα να οδηγείται σε shutdown.

Οι Δημοκρατικοί, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Τσακ Σούμερ και τον βουλευτή Χακίμ Τζέφρις, απαιτούν οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης να περιλαμβάνει παράταση των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων του Obamacare.

<br />

Ο Τραμπ πρότεινε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να λάβει σημαντικά μέτρα κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής των κρατικών επιδομάτων για «μεγάλο αριθμό ατόμων». Η Γερουσία απέτυχε για άλλη μια φορά να εγκρίνει τις εκ διαμέτρου αντίθετες προτάσεις χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών.

Η μη χρηματοδότηση της κυβέρνησης οφείλεται στα «γελοία αιτήματα» της αντιπολίτευσης

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, παίρνοντας μέρος στην ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου, ανέφερε πως η διακοπή της χρηματοδότησης του κράτους και η δημοσιονομική παράλυση, οφείλεται στα «γελοία» αιτήματα της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών.

«Έθεσαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε αναστολή, διότι εμείς δεν θέλουμε να αφιερώσουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε ιατρικές δαπάνες για τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα», ανέφερε, χωρίς όμως οι Δημοκρατικοί να αποδέχονται την κατηγορία, καθώς το Obamacare περιλαμβάνει ευρείες κατηγορίες πολιτών.

«Οι όμηροι που έχουν πάρει οι Δημοκρατικοί είναι οι Αμερικανοί πολίτες. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ δεν πληρώνεται από σήμερα λόγω των Δημοκρατικών» ανέφερε σχετικά.

Συμπλήρωσε πως «θα αναγκαστούμε να απολύσουμε υπαλλήλους αν η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης συνεχιστεί για αρκετό διάστημα, ώστε να διασφαλίσουμε την πληρωμή των βασικών υπηρεσιών, όπως των μελών του στρατού».