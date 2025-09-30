Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; – Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς

Προ ημερών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε μια δήλωση σχετικά με την έξαρση της πολιτικής βίας στη χώρα του, αποδίδοντάς τη κυρίως στην αριστερά: «Παρότι η δική μας παράταξη σίγουρα έχει τους δικούς της τρελούς», είπε, «είναι στατιστικό γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους παλαβούς στην αμερικανική πολιτική σήμερα είναι υπερήφανα μέλη της άκρας αριστεράς». Είναι αλήθεια;

Η τοποθέτηση ήρθε λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από τον φερόμενο ως δολοφόνο Τάιλερ Ρόμπινσον.

Παρόμοιες ατάκες έχουν ακουστεί πολλές φορές και από τον Ντόναλν Τραμπ. Στις 11 Σεπ. 2025, για τον φόνο του Τσάρλι Κερκ: είπε ότι «πρέπει να δείρουμε τους ριζοσπάστες αριστερούς τρελούς».

Ωστόσο, και πριν από τη δολοφονία του Κερκ, στις 20 Απρ. 2025 (Πάσχα) μήνυμα του Τραμπ στόχευε ξανά τους “Radical Left Lunatics” (παράφρονες ριζοσπατικοποιημένους αριστερούς).

Vance: «While our side of the aisle certainly has its crazies, it is a statistical fact that most of the lunatics in American politics today are proud members of the far-Left.» [image or embed] — The Bulwark (@thebulwark.com) September 15, 2025 at 9:28 PM



Παρότι δεν είναι ασυνήθιστο μια συγκεκριμένη ιδεολογία να κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο γύρω από τον εξτρεμισμό, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι εξτρεμιστές στις ΗΠΑ και τα άτομα που διαπράττουν εγκλήματα μίσους προέρχονται συστηματικά από όλο το ιδεολογικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων της άκρας δεξιάς, της άκρας αριστεράς, ισλαμιστικών ή μονοθεματικών ιδεολογιών.

Τα στοιχεία τι λένε;

Ωστόσο, τα στατιστικά δεδομένα, όπως κατέγραψε έκθεση του 2024 του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έρχονται να πουν μια πολύ διαφορετική ιστορία από εκείνη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης (National Institute of Justice, NIJ), ο μαχητικός, εθνικιστικός και βίαιος εξτρεμισμός «λευκής υπεροχής» έχει αυξηθεί στις ΗΠΑ, με τον αριθμό των επιθέσεων της άκρας δεξιάς να συνεχίζει να υπερβαίνει όλους άλλους τύπους τρομοκρατίας και εγχώριου βίαιου εξτρεμισμού.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης έχει διαδραματίσει έναν μοναδικό ρόλο στη διαρκώς εξελισσόμενη βιβλιογραφία για την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό

Όπως αναφέρει στην έκθεση του 2024 λοιπόν, από το 1990, οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες ανθρωποκτονίες με ιδεολογικό κίνητρο απ’ όσες οι ακροαριστεροί ή οι εξτρεμιστές ριζοσπαστικού ισλαμισμού, συμπεριλαμβανομένων 227 περιστατικών που στοίχισαν πάνω από 520 ζωές.

Κατά την ίδια περίοδο, ακροαριστεροί εξτρεμιστές διέπραξαν 42 επιθέσεις με ιδεολογικό κίνητρο που στοίχισαν 78 ζωές.

Μια πρόσφατη εκτίμηση απειλής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατέληξε ότι οι εγχώριοι βίαιοι εξτρεμιστές αποτελούν οξεία απειλή και υπογράμμισε την πιθανότητα οι πιέσεις που σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού, οι χρόνιες ιδεολογικές δυσαρέσκειες γύρω από τη μετανάστευση και τα αφηγήματα περί εκλογικής νοθείας να συνεχίσουν να λειτουργούν ως αιτιολόγηση για βίαιες ενέργειες.

Τα τελευταία 20 χρόνια, το κομμάτι της έρευνας που εξετάζει την τρομοκρατία και τον εγχώριο βίαιο εξτρεμισμό έχει αυξηθεί εκθετικά.

Μελέτες έχουν εξετάσει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη ριζοσπαστικοποίηση προς εγχώριες βίαιες ιδεολογίες και στη ριζοσπαστικοποίηση προς ξένες εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Σύμφωνα με την έκθεση οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα της ριζοσπαστικοποίησης -και ενδεχομένως τα πιθανά σημεία πρόληψης και παρέμβασης- ποικίλλουν ανάλογα με τη δομή της ομάδας και τον τύπο εγκλήματος.

Ωστόσο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, αλλά και ο πολιτικός του προϊστάμενος προτιμούν την πόλωση μέσω ανακριβών ή ψευδών στοιχείων.