Κληρικοί ξεσπαθώνουν για Κερκ: «Το πώς πεθαίνεις δεν εξιλεώνει το πώς έζησες»

Μπροστά στο κατάμεστο State Farm Stadium, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ, «μεγάλο Αμερικανό ήρωα», ευαγγελιστή και μάρτυρα της ελευθερίας. Ωστόσο, το «ο αποθανών δεδικαίωται από της αμαρτίας» δεν μπορεί να ισχύει για τον Κερκ.

Από τους άμβωνες των μαύρων εκκλησιών, πάστορες χρησιμοποίησαν τα κηρύγματά τους για να καταδικάσουν αυτό που αποκάλεσαν ρητορική μίσους του Κερκ, η οποία αντιβαίνει στις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου.

Σε άρθρο της η Washington Post καταγράφει τις έντονες αντιδράσεις σε αυτή την κατασκευασμένη αγιοποίηση του αμφιλεγόμενου πολιτικού ακτιβιστή που έπεσε θύμα δολοφονίας στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πολλοί μαύροι πάστορες στα μεγαλύτερα αφροαμερικανικά χριστιανικά δόγματα συνέδεσαν τη λατρεία προς τον Κερκ με την ιστορία της εργαλειοποίησης της πίστης για να δικαιολογηθούν ο αποικιοκρατισμός, η δουλεία και οι διακρίσεις.

«Το πώς πεθαίνεις δεν εξιλεώνει το πώς έζησες», είπε σε κήρυγμά του ο πάστορας Χάουαρντ-Τζον Γουέσλι από την Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Πράγματι ο Κερκ χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα Turning Point για να μιλά για ζητήματα φυλής στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων που υποτιμούσαν τους μαύρους, τους μετανάστες, τις γυναίκες, τους μουσουλμάνους και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Κάποιες ατάκες του είναι ενδεικτικές του κεκαλυμμένου μίσους που καλλιεργούσε.

«Συμβαίνει συνέχεια στις αμερικανικές πόλεις. Μαύροι που παραμονεύουν κυκλοφορούν για πλάκα για να στοχοποιούν λευκούς — αυτό είναι γεγονός. Συμβαίνει όλο και περισσότερο» είχε πει.

Σε άλλη στιγμή δήλωσε: «Πιστεύω ότι αξίζει το κόστος —δυστυχώς— κάποιων θανάτων από πυροβόλα όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία για να προστατεύει τα υπόλοιπα θεόδοτα δικαιώματά μας. Πρόκειται για μια συνετή ανταλλαγή. Είναι ορθολογικό».

Χριστιανοφανής εθνικισμός

«Ο χριστιανισμός έπεισε τον εαυτό του ότι οι μαύροι είναι κατώτεροι και άρα μας υποδούλωσε», είπε η πάστορας στη Νέα Υόρκη Τζάκι Λιούις, προσθέτοντας ότι ισχυρές φωνές διαχρονικά κρατούν το μικρόφωνο και το χρησιμοποιούν για να αναδιαμορφώσουν τον χριστιανισμό προς όφελος της εξουσίας, του αποκλεισμού και του μίσους.

«Μπορούμε να το πούμε χριστιανοφανές, αλλά είναι λευκός εθνικισμός τυλιγμένος με λόγια για τον Ιησού», είπε η Λιούις σε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα. «Και δεν είναι χριστιανικό. Απλώς δεν είναι».

Ο πάστορας Μπρους Γουίλιαμς στο Λούισβιλ του Κεντάκι, πράγματι αναφέρει ότι η ζωή του Κερκ «αφαιρέθηκε τραγικά με βία», αλλά «εξίσου τραγικό είναι πως προσπαθούν να τον κάνουν μάρτυρα της πίστης».

«Ναι, πέθανε βίαια, αλλά δεν πέθανε για την πίστη. Όχι για την πίστη που γνωρίζω εγώ. Όχι για τον Ιησού που γνωρίζω εγώ».

«Ο Τσάρλι Κερκ δεν άξιζε να δολοφονηθεί», συμφώνησε ο Γουέσλι, βαπτιστής πάστορας. «Αλλά με καταβάλλει να βλέπω τις σημαίες των ΗΠΑ μεσίστια, να καλούν αυτό το έθνος να τιμήσει και να εξυψώσει έναν άνθρωπο που ήταν αμετανόητος ρατσιστής και πέρασε όλη του τη ζωή σπέρνοντας σπόρους διχασμού και μίσους σε αυτή τη γη».

Ε όχι και Λούθερ Κινγκ

Ο Κερκ είχε κάποτε χαρακτηρίσει τον ιστορικό νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα που έδωσε ίσα δικαιώματα στους έγχρωμους «λάθος», και είχε περιγράψει τον εμβληματικό ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων πάστορα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τζούνιορ ως «απαίσιο», οδηγώντας πολλούς ηγέτες μαύρων εκκλησιών να απορρίψουν τις συγκρίσεις ανάμεσα στη δολοφονία του Κερκ και εκείνη του 1968 εναντίον του Κινγκ.

«Πώς τολμάτε να τον συγκρίνετε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ», είπε ο πάστορας Τζαμάλ Μπράιαντ, της New Birth Missionary Baptist Church στο Seacrest, Georgia, σε κήρυγμα που ανάρτησε στο Instagram.

«Το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι και τους δύο τους σκότωσε ένας λευκός άνδρας. Από κει και πέρα, δεν έχουν τίποτα άλλο κοινό».

Ο πάστορας στο Ντάλας Φρέντι Χέινς διαφωνεί και εκείνος για παραλληλισμό Κερκ-Κινγκ.

«Να πω γρήγορα ότι είμαι κατά της πολιτικής βίας. Ο Κερκ θα έπρεπε να είναι ζωντανός» είπε, ωστόσο πρόσθεσε, σε κήρυγμα του: «Δεν συμφωνώ με τίποτα από όσα είπε ο Κερκ. Αυτά που είπε ήταν επικίνδυνα. Ήταν ρατσιστικά. Ριζωμένα στη λευκή υπεροχή. Απαίσια και γεμάτα μίσος. Αλλά θα έπρεπε να είναι ζωντανός».