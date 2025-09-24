newspaper
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ

Από το σύμβολο της ακροδεξιάς έως τους ατρόμητους δημοσιογράφους σε ζώνες συγκρούσεων: Ποιος θα λάβει το υψηλότερο βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα διεκδικήσει 50.000 ευρώ;

Σύνταξη
A
A
Κάθε χρόνο, οι νομοθέτες του Κοινοβουλίου επιλέγουν ένα άτομο ή μια υπόθεση που ξεχωρίζει για τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, τα δικαιώματα των μειονοτήτων ή τη δημοκρατία.

Τι είναι το Βραβείο Ζαχάρωφ

Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, κοινώς γνωστό ως Βραβείο Ζαχάρωφ, είναι ένα τιμητικό βραβείο για άτομα ή ομάδες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της σκέψης.

Το βραβείο, που πήρε το όνομά του από τον Ρώσο επιστήμονα και αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάρωφ, θεσπίστηκε το Δεκέμβριο του 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κάθε χρόνο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνουν υποψηφίους για το βραβείο, οι οποίοι πρέπει να συγκεντρώνουν την υποστήριξη τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτών.

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου, και η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απονομή πραγματοποιείται σε ειδική τελετή στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.

Σημαντικοί Αποδέκτες του Βραβείου
Από την ίδρυσή του, το βραβείο έχει απονεμηθεί σε περισσότερους από 40 αποδέκτες, μεταξύ των οποίων:

  • Νέλσον Μαντέλα (1990)
  •  Άνγκελα Μέρκελ (2012)
  • Μαλάλα Γιουσαφζάι (2013)
  • Δρ. Ντενίς Μουκέγκε (2014)
  • Μαχσά Αμίνι και το κίνημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» (2023)
  • Μαρία Κορίνα Ματσάδο και Εδουάρντο Γκονθάλεθ Ουρουτία (2024), ηγέτες της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Η φετινή απονομή

Ο Τσάρλι Κερκ, ο ακροδεξιός αμερικανός influencer που δολοφονήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, έχει προταθεί από την εθνικιστική ομάδα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (ESN).

Ο Κερκ κέρδισε οπαδούς συζητώντας με φοιτητές και υπερασπίζοντας τη συντηρητική και χριστιανική ιδεολογία του.

Το «Budapest Pride» είναι επίσης υποψήφιο για να τιμήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους της Ουγγαρίας για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, παρά την απαγόρευση που επέβαλε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Η Ουγγαρία έχει περιορίσει σταθερά τα δικαιώματα των LGBTQ μέσω συνταγματικών αλλαγών, από τον ορισμό του γάμου αποκλειστικά ως ένωσης μεταξύ άνδρα και γυναίκας το 2019 έως την απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων με σύμβολα queer σε νομικές τροποποιήσεις φέτος. Προτάθηκαν από τους Πράσινους και άλλους ευρωβουλευτές της διακομματικής ομάδας LGBTIQ+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η γεωργιανή δημοσιογράφος Mzia Amaglobeli και το κίνημα διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας της χώρας έχουν προταθεί από έναν ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στη χώρα τους.

Η Amaglobeli συνελήφθη μετά την αντίθεσή της στο κυβερνών κόμμα και την έκκλησή της για πανεθνική απεργία, που πυροδότησε διαμαρτυρίες στην Τιφλίδα και το Μπατούμι.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι υφίστανται κυβερνητική καταστολή ενόψει των δημοτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου.

Οι δημοσιογράφοι που διακινδυνεύουν τις ζωές τους

Δημοσιογράφοι και ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι σε περιοχές συγκρούσεων έχουν προταθεί για το έργο τους υπό δύσκολες συνθήκες.

Η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών πρότεινε την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS) και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA).

Η ομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL) πρότεινε τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους Hamza και Wael Al-Dahdouh, Plestia Alaqad, Shireen Abu Akleh και Ain Media, προς τιμήν των Yasser Murtaja και Roshdi Sarraj.

Επιλέχθηκε επίσης ο Andrzej Poczobut, δημοσιογράφος και ηγέτης της πολωνικής μειονότητας στη Λευκορωσία, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος από το καθεστώς Λουκασένκο εδώ και τέσσερα χρόνια.

Καταδικασμένος σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για «υποκίνηση μίσους», έγινε σύμβολο της καταστολής της αντιπολίτευσης και της ελευθερίας του λόγου. Προτάθηκε από τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

Άλλοι υποψήφιοι

Άλλοι υποψήφιοι είναι οι Σέρβοι φοιτητές που διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, οι οποίοι προτάθηκαν από την ομάδα Renew, και ο Μπουαλέμ Σανσάλ, ο οποίος προτάθηκε από την ομάδα Patriots for Europe και είναι Γάλλος-Αλγερινός συγγραφέας που φυλακίστηκε στην Αλγερία με την κατηγορία της απειλής κατά του κράτους. Η υπόθεσή του έχει προκαλέσει ανησυχία για την ελευθερία της έκφρασης στην Αλγερία και βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διπλωματικής διαμάχης με τη Γαλλία.

Τον Οκτώβριο, οι Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου θα επιλέξουν τρεις υποψηφίους. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι αρχηγοί των ομάδων θα επιλέξουν τον νικητή, ο οποίος θα ανακοινωθεί τον ίδιο μήνα. Το βραβείο θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Stream newspaper
Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία
ΗΠΑ 24.09.25

Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία

Η πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos καταγράφει μικρή πτώση στη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, λόγω ανησυχιών των Αμερικανών για την οικονομία και το κόστος διαβίωσης

Σύνταξη
Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ
Σκηνικό κρίσης 24.09.25

Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ

Εν μέσω της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, οι προκλήσεις και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του διεθνούς οργανισμού πληθαίνουν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι ΗΠΑ διοργανώνουν συνάντηση για τη Λιβύη με τη συμμετοχή όλων, και Τουρκίας, πλην Ελλάδας
Νέα Υόρκη 24.09.25

Σε συνάντηση των ΗΠΑ για τη Λιβύη ήταν όλοι εκεί, και η Τουρκία, πλην Ελλάδας

Οι ΗΠΑ συγκάλεσαν συνάντηση για τη Λιβύη με Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένο Βασίλειο, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η εξήγηση του ΟΗΕ για τις ατυχίες του Τραμπ με την κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα
Εξηγήσεις 24.09.25

Ο ΟΗΕ βάζει στη θέση τους κυλιόμενη σκάλα, τηλεϋποβολέα και... Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε μέχρι και απολύσεις για την ακινητοποίηση της κυλιόμενης σκάλας στην οποία θα ανέβαινε ο Τραμπ, αλλά ο ΟΗΕ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας την... πηγή του κακού.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μετανάστευση - Ενέργεια 24.09.25

Ο Τραμπ θάβει Σολτς και επαινεί Μερτς

Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.

Σύνταξη
Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
Μακρόν στον Τραμπ 24.09.25

Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς

«Εχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στον Τραμπ, στηρίζοντας την άποψη ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωσή της.

Σύνταξη
Τουρκία: «Η πολιτική του Ισραήλ να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη»
Ντεβλέτ Μπαχτσελί 24.09.25

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία»

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, και η πολιτική του να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη», επισημαίνει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας – Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones [βίντεο]
Κόσμος 24.09.25

Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones

Οι επιβαίνοντες στον Στόλο της Ελευθερίας - Sumud ανέφεραν πως δέχθηκαν επίθεση από 15 άγνωστα drones, κάποια εξερράγησαν και κάποια έριξαν άγνωστες ευφλεκτες ουσίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Μία σύλληψη 23.09.25 Upd: 00:12

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
«Καλή τύχη σε όλους!» 23.09.25

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Σύνταξη
