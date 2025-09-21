Σε Μάγδα Φύσσα και Μαρία Καρυστιανού το Βραβείο Ειρήνης «Νικηφορίδη»

Με δεδομένη τη σχέση της ειρήνης με την προστασία της ζωής το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ) τιμά δύο γυναίκες σύμβολα δίκαιου αγώνα, με καθολική αναγνώριση: Την Μάγδα Φύσσα για τη συμβολή της στην καταδίκη της εγκληματικής φασιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και την Μαρία Καρυστιανού, που έφερε ως το Ευρωκοινοβούλιο το αίτημα για Αλήθεια και Δικαιοσύνη στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών.

Σε Φύσσα και Καρυστιανού το Βραβείο Ειρήνης Νικηφορίδη

Στην ετήσια εκδήλωση για την απονομή του Βραβείου Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Φύσσα και Καρυστιανού θα τιμηθούν με το Βραβείο που καθιερώθηκε το 2018.

Χέλμουτ Σολτζ

Από τον διεθνή χώρο θα τιμηθεί ο Γερμανός αντιφασίστας Χέλμουτ Σολτζ, επί πολλά χρόνια ευρωβουλευτής, με πλούσια φιλειρηνική δράση, μεταξύ άλλων και για την απόδοση των Γερμανικών οφειλών στην Ελλάδα, που διεκδίκησε στο πλευρό του Μανώλη Γλέζου την περίοδο 2014-2015.

Το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» έχει απονεμηθεί μέχρι σήμερα από την Ελλάδα στους:

Γιάννη Μπουτάρη

Ανδρέα Θεοφίλου και Νίκο Κιάο του «Συνδέσμου Μπέρτραντ Ράσσελ» κίνηση «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» της Λέσβου

Αλέξη Τσίπρα

Από το εξωτερικό έχει απονεμηθεί:

στην ηγετική μορφή του ευρωπαϊκού αντιπυρηνικού κινήματος (END) Λουτσιάνα Καστελίνα,

στον πρώην δήμαρχο της Άγκυρας Μπουλέντ Τάνικ και

στους δύο πρωτεργάτες της επανένωσης της Κύπρου, Ελληνοκύπριο Γιώργο Λιασή και Τουρκοκύπρια Νεσέ Γιασίν.

Νίκος Νικηφορίδης

Ο Νίκος Νικηφορίδης υπήρξε μέλος της ΕΠΟΝ και της Επιτροπής Ειρήνης και εκτελέστηκε το 1951 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, ο Νικηφορίδης εκτελέστηκε φωνάζοντας: «Ζήτω η ειρήνη και η πανανθρώπινη λευτεριά».