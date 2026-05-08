Λέσβος: Συνελήφθη αγρότης που μετέφερε παράνομα 480 πρόβατά εν μέσω καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό
Στη σύλληψη ενός 69χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Λέσβο.
Συνελήφθη αγρότης στη Λέσβο που εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα κοπάδι προβάτων που ήταν σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.
Ο 69χρονος συνελήφθη σε αγροτική οδό στη Λέσβο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου καθώς μετέφερε το κοπάδι του αποτελούμενο από 480 πρόβατα.
Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε απαγορευμένη ζώνη απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις ζώων για βόσκηση σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τα συμπτώματα αφθώδη πυρετού που είχαν εντοπιστεί στην περιοχή και συνεχίζουν να εμφανίζονται.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.
Υπενθυμίζεται ότι 76 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 εκτροφές ζώων στη Λέσβο έχουν καταγραφεί από τις 15 Μαρτίου έως και 4 Μαΐου, όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
