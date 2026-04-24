Λέσβος: Ανοίγουν τα τυροκομεία του νησιού – Από σήμερα οι παραλαβές γάλακτος
Λόγω του αφθώδους πυρετού, η Λέσβος είχε δεχτεί μεγάλο πλήγμα στην τοπική της οικονομία, με τις παραλαβές από τα τυροκομεία του νησιού να έχουν σταματήσει
Ξεκινούν από σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου εκ νέου οι παραλαβές γάλακτος, οι οποίες είχαν σταματήσει λόγω του αφθώδους πυρετού, από τα τυροκομεία της Λέσβου, σύμφωνα με το Σύλλογο Τυροπαραγωγών.
Σχεδόν 10.000 ζώα , κυρίως αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω του αφθώδους πυρετού
Στην απόφαση αυτή προέβη ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου μετά τη διαβεβαίωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι εκπονείται σχέδιο διακίνησης των ώριμων τυριών υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Λέσβο, με αιχμή την οικονομική στήριξη τόσο των κτηνοτρόφων όσο και της μεταποίησης.
Ειδικότερα, έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού, ως αποζημίωση για το γάλα που παρέλαβαν κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.
Λέσβος: Η αποτέφρωση ζώων
Στο μεταξύ, στην αποτέφρωση των ζώων που θανατώνονται στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, οδηγούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η αποτέφρωση έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιείται σε αποτεφρωτήριο σφαγείου στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής. Τα ζώα από τη μονάδα όπου διαγνώσθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού θα θανατώνονται και στη συνέχεια θα μεταφέρονται με φορτηγά ψυγεία και πλήρη τήρηση των απαραίτητων αυστηρών όρων βιοασφάλειας, στο αποτεφρωτήριο.
Ας σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η σφαγή και η ταφή σε υπαίθριους ομαδικούς τάφους στη Λεσβιακή ύπαιθρο, περί των 10.000 αιγοπροβάτων και μοσχαριών προκάλεσε εντονότατες περιβαλλοντικές ανησυχίες.
Πηγή: ΟΤ
