Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Λέσβος: Ανοίγουν τα τυροκομεία του νησιού – Από σήμερα οι παραλαβές γάλακτος
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026, 12:50

Λέσβος: Ανοίγουν τα τυροκομεία του νησιού – Από σήμερα οι παραλαβές γάλακτος

Λόγω του αφθώδους πυρετού, η Λέσβος είχε δεχτεί μεγάλο πλήγμα στην τοπική της οικονομία, με τις παραλαβές από τα τυροκομεία του νησιού να έχουν σταματήσει

Ξεκινούν από σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου εκ νέου οι παραλαβές γάλακτος, οι οποίες είχαν σταματήσει λόγω του αφθώδους πυρετού, από τα τυροκομεία της Λέσβου, σύμφωνα με το Σύλλογο Τυροπαραγωγών.

Σχεδόν 10.000 ζώα , κυρίως αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω του αφθώδους πυρετού

Στην απόφαση αυτή προέβη ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου μετά τη διαβεβαίωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι εκπονείται σχέδιο διακίνησης των ώριμων τυριών υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Λέσβο, με αιχμή την οικονομική στήριξη τόσο των κτηνοτρόφων όσο και της μεταποίησης.

Ειδικότερα, έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού, ως αποζημίωση για το γάλα που παρέλαβαν κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Λέσβος: Η αποτέφρωση ζώων

Στο μεταξύ, στην αποτέφρωση των ζώων που θανατώνονται στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, οδηγούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η αποτέφρωση έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιείται σε αποτεφρωτήριο σφαγείου στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής. Τα ζώα από τη μονάδα όπου διαγνώσθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού θα θανατώνονται και στη συνέχεια θα μεταφέρονται με φορτηγά ψυγεία και πλήρη τήρηση των απαραίτητων αυστηρών όρων βιοασφάλειας, στο αποτεφρωτήριο.

Ας σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η σφαγή και η ταφή σε υπαίθριους ομαδικούς τάφους στη Λεσβιακή ύπαιθρο, περί των 10.000 αιγοπροβάτων και μοσχαριών προκάλεσε εντονότατες περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων

Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media - «Το πιο επικίνδυνο πείραμα πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο»

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον - Η Έντιθ, ο Ντάσιελ, ο Ρόμαν και ο Ιγνάτιους

«Τιτανικός Ωκεανός» - Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Εξοργισμένες

Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to “Law Enforcement Authorities”

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές

Από την κιθάρα του Slash στο τελευταίο αυτόγραφο του Τζον Λένον: Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;

Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

