Το… μέρισμα Τραμπ και η πρόταση Μπέσεντ για μειώσεις φόρων

Η πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν «μέρισμα» τουλάχιστον 2.000 δολαρίων από τους δασμούς, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω των φορολογικών περικοπών που ψηφίστηκαν στο νομοσχέδιο για την οικονομική πολιτική που υπέγραψε νωρίτερα φέτος.

Απαντώντας σε ερώτηση του ABC σχετικά με μια ανάρτηση του Tραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την Κυριακή, στην οποία χλεύαζε τους ανθρώπους που αντιτίθενται στους δασμούς, ο Μπέσεντ είπε ότι «θα καταβληθεί μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο (εξαιρουμένων των ατόμων με υψηλό εισόδημα) σε όλους».

Ο Μπέσεντ διατύπωσε την άποψη ότι «το μέρισμα των 2.000 δολαρίων θα μπορούσε να λάβει πολλές μορφές, με πολλούς τρόπους»

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι δεν είχε μιλήσει με τον πρόεδρο για αυτή την ιδέα, αλλά «το μέρισμα των 2.000 δολαρίων θα μπορούσε να λάβει πολλές μορφές, με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσε να είναι απλώς οι μειώσεις φόρων που βλέπουμε στην ατζέντα του προέδρου — χωρίς φόρο στα φιλοδωρήματα, χωρίς φόρο στις υπερωρίες, χωρίς φόρο στην κοινωνική ασφάλιση — έκπτωση στα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου».

Ο Τραμπ έχει εντείνει την υπεράσπιση του καθεστώτος δασμών που έχει επιβάλει, από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο, στις 5 Νοεμβρίου, άκουσε τα επιχειρήματα για μια αγωγή με σκοπό την κατάργησή τους. Αρκετοί δικαστές φάνηκαν σκεπτικοί, αυξάνοντας την πιθανότητα να ακυρωθούν πολλοί από τους δασμούς, αναγκάζοντας την επιστροφή περισσότερων από 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αφαιρώντας ένα κεντρικό στοιχείο της δεύτερης θητείας του.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν «καταστροφή» για τις ΗΠΑ αν το δικαστήριο αποφάσιζε εναντίον του.

Μέρος της υπόθεσης αφορά τους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» του Τραμπ στις 2 Απριλίου, οι οποίοι επιβάλλουν φόρους μεταξύ 10% και 50% στις περισσότερες εισαγωγές των ΗΠΑ, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι δασμοί αυτοί είναι δικαιολογημένοι για την αντιμετώπιση του μακροχρόνιου εμπορικού ελλείμματος της χώρας.

De facto φόροι οι δασμοί;

Ένα ερώτημα που αφορά την υπεράσπιση των δασμών από την κυβέρνηση είναι αν τα έσοδα που προέρχονται από τους δασμούς είναι de facto φόροι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, «ήταν πάντα η βασική εξουσία του Κογκρέσου».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στα έσοδα στην ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «εισπράττουν τρισεκατομμύρια δολάρια και σύντομα θα αρχίσουν να αποπληρώνουν το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΧΡΕΟΣ τους, ύψους 37 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Ερωτηθείς για το σχόλιο του προέδρου, ο Μπέσεντ επέκτεινε το επιχείρημα.

«Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών θα μπορούσαμε να εισπράξουμε τρισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε στο ABC. «Αλλά ο πραγματικός στόχος των δασμών είναι να εξισορροπήσουν το εμπόριο και να το καταστήσουν πιο δίκαιο».

Πηγή: ΟΤ