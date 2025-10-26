ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι
- Αυτοί είναι οι λόγοι που η Κάθριν Κόνολι σάρωσε στις εκλογές στην Ιρλανδία
- Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
- Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ
- Ληστεία σε διαμέρισμα – Εδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» (συμφωνίας) με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ το οποίο θα αποτρέψει τους αμερικανικούς δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και επιτυγχάνει τη χρονική αναβολή ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.
Ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας θα επιτρέψει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συζητήσουν περαιτέρω εμπορική συνεργασία την ερχόμενη εβδομάδα.
Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει πιο ισορροπημένο εμπόριο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, αγορές από την Κίνα αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων και έλεγχο της αμερικανικής κρίσης φαινταλύνης.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
*US TREASURY SECRETARY BESSENT: CHINA IS READY TO MAKE A TRADE DEAL
*BESSENT: THE TRADE AGREEMENT WILL SPARE CHINA 100% TARIFFS ON ITS GOODS
🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/ajkIdSe1I4
— Investing.com (@Investingcom) October 26, 2025
Μπέσεντ: Οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από Τραμπ και Σι
Απαντώντας σε ερώτηση αν περιμένει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με την απειλή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα, ο Μπέσεντ είπε; «Όχι, και επίσης περιμένω ότι θα πάρουμε κάποιους είδους χρονική αναβολή στους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών που είχαν συζητήσει οι Κινέζοι».
Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από τους δύο ηγέτες.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νωρίτερα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κίνας για το εμπόριο, ο Λι Τσενγκάνγκ, δήλωσε πως οικονομικοί αξιωματούχοι από την Κίνα και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια αρχική συναίνεση σε ένα φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας τους, τη φαιντανύλη και εξαγωγικούς ελέγχους.
Ο Λι, μαζί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, είχαν συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).
Ο Λι δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θέματα που συμφωνήθηκαν και τους όρους.
- Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 2-0: Πήραν το τρίποντο οι γηπεδούχοι
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
- Ασπίδα στους λαϊκιστές τα μαθήματα ιστορίας στους μαθητές – Τι αναφέρει έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης
- Μουσική, χορός και μπίζνες για τον Τραμπ στην Ασία – Viral ήδη η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου
- Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
- Αυτή είναι η πρώτη 11άδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις