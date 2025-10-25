newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Η Ινδία απαντά στο σοκ των δασμών ενισχύοντας τη ρουπία
Διεθνής Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 00:30

Η Ινδία απαντά στο σοκ των δασμών ενισχύοντας τη ρουπία

Τα μέλη των BRICS, δεν κρύβουν την επιθυμία τους να απεξαρτηθούν απο το δολάριο – Η Ινδία, επιχειρεί να ισχυροποιήσει το δικό της νόμισμα

ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Σιουτζούκης
Spotlight

Η «επιθετική» εξωτερική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, ο εμπορικός πόλεμος των υψηλών -και συχνά τιμωρητικών- δασμών φαίνεται ότι προκαλούν τις αντανακλαστικές αντιδράσεις των «αμυνομένων» κρατών, όπως η Ινδία.

Πριν από αρκετούς μήνες (τον περασμένο Δεκέμβριο) ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει την ομάδα των BRICS με δασμούς 100% στην περίπτωση που θα δημιουργήσουν νέο νόμισμα ή θα υποστηρίξουν άλλο νόμισμα που θα αντικαταστήσει το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μπούμερανγκ

Η απάντηση της Ρωσίας ήταν πως «οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν τις χώρες να χρησιμοποιούν το δολάριο θα γυρίσει μπούμερανγκ».

Αντίθετα, «καθησυχαστικός» είχε εμφανιστεί ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάν Τζαι Σανκάρ που είχε πει ότι «οι χώρες BRICS δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου».

Σε κάθε περίπτωση, μια πρώτη κίνηση απεξάρτησης απο το αμερικανικό νόμισμα είναι η υιοθέτηση των εθνικών νομισμάτων στο διμερές εμπόριο, πρακτική που ακολουθούν αρκετές χώρες της ομάδας των BRICS, πολύ πριν διευρυνθούν ακόμη περισσότερο με την ένταξη της Ινδονησίας αλλά και την προσθήκη των κρατών -εταίρων που πλέον έχει διαμορφώσει μια ομάδα 20 κρατών του «Παγκόσμιου Νότου».

BRICS

Οι κινήσεις που κάνει η Ινδία

Εδω και μερικά χρόνια η Ινδία επιδιώκει να καταστήσει ανθεκτικότερη τη ρουπία, το εθνικό της νόμισμα. Αφενός γιατί είναι μια μεγάλη οικονομία με σημαντικές εξαγωγές και επιπλέον γιατι ειναι ενας διακηρυγμένος στόχος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι που θέλει να προωθήσει τη μεγαλύτερη χρήση της ρουπίας στις διεθνείς συναλλαγές, ακολουθώντας παρόμοιες προσπάθειες όπως αυτές που κάνει η Κίνα.

Ιδιαίτερα τώρα, η προσπάθεια της ινδικής κυβέρνησης για τη μείωση της εξάρτησης από το δολάριο, αποκτά επείγοντα χαρακτήρα καθώς οι τιμωρητικοί δασμοί των ΗΠΑ επηρεάζουν αρνητικά το νόμισμα και τις εμπορικές προοπτικές της χώρας. Επιπλέον, οι συναλλαγές με τις χώρες της ομάδας των BRICS στα δικά τους νομίσματα θα εξοικονομούσε συναλλαγματικά αποθέματα για όλους.

Η μεγαλύτερη χρήση του τοπικού νομίσματος μειώνει τους κινδύνους και το κόστος για τις εταιρείες, μειώνει την ανάγκη διατήρησης υψηλότερων συναλλαγματικών αποθεμάτων και καθιστά την οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, επισημαίνει το Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας (Reserve Bank of India – RBI) ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα νέα μέτρα για την προώθηση της παγκόσμιας αποδοχής της ρουπίας, παρόμοια με τις προσπάθειες της Κίνας και άλλων περιφερειακών κρατών να παγκοσμιοποιήσουν τα νομίσματά τους εν μέσω εμπορικών διαταραχών. Η πορεία προς τη διεθνοποίηση της ινδικής ρουπίας, ωστόσο, είναι γεμάτη προκλήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Συναλλαγές σε ντιράμ (ΗΑΕ) και ινδονησιακή ρουπία

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας ανακοίνωσε ότι θα θεσπίσει επιτόκια αναφοράς για το ντιράμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και τη ρουπία της Ινδονησίας, προσθέτοντας τα στα υπάρχοντα επιτόκια αναφοράς για το δολάριο ΗΠΑ, το γιεν Ιαπωνίας, το ευρώ και τη βρετανική λίρα.

Η κεντρική τράπεζα αναπτύσσει επίσης ενεργά επιτόκια αναφοράς για τις γειτονικές χώρες και τον Μαυρίκιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Η Ινδία θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου διεθνούς νομίσματος είναι ζωτικής σημασίας για τον στόχο της να γίνει «αναπτυγμένη χώρα» έως το 2047 και θεωρεί επίσης ένα καθεστώς πολλαπλών νομισμάτων ως μια σταθερή και επιθυμητή επιλογή για τις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές.

Οι εκτιμήσεις εξάλλου αναφέρουν ότι σύντομα -ίσως και εντός του 2025- η Ινδία θα ξπεράσει την τέταρτη οικονομία του κόσμου, την Ιαπωνία.

Στο πλαίσιο αυτο η κεντρική τράπεζα της χώρας (RBI) λαμβάνει ενεργά μέτρα για να επιτρέψει στις συμβαλόμενες χώρες να διευθετούν πιο εύκολα τις συναλλαγές με αυτήν σε ρουπίες, , μια κίνηση που θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση του τοπικού νομίσματος με την πάροδο του χρόνου.

Συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου

Η ρουπία είναι απο τα νομισματα με τις χειρότερες απόδοσεις στην Ασία, φέτος. Το ινδικό νόμισμα έχει επιβαρυνθεί από τις υψηλές εκροές από τις τοπικές μετοχές εν μέσω των ανησυχιών για τα εξαιρετικά υψηλά δασμολογικά τέλη των ΗΠΑ.

Η κεντρική τράπεζα παρενέβη πρόσφατα στην αγορά, με τις μαζικές πωλήσεις δολαρίων από την αρχή να βοηθούν το νόμισμα να ανακτήσει μέρος των απωλειών του.

Η Ινδία έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με περισσότερες από δώδεκα χώρες και μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών που υπογράφηκαν με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τα ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, η Ινδία έχει έξι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, ενώ τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών — Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία — και η Ινδία υπέγραψαν μια συνολική συμφωνία εμπορικής και οικονομικής εταιρικής σχέσης, μόλις πέρυσι , τον Μάρτιο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφοριες, η Ινδία συζητά ενεργά την τιμολόγηση σε ρουπίες σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΟΤ

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

