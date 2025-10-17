Η Ινδία απέρριψε τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε να σταματήσει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δείγμα ότι το ζήτημα είναι απίθανο να επιλυθεί στο άμεσο μέλλον.

Διαψεύδεται η δήλωση Τραμπ

Ο Τραμπ είχε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι «με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράσει πετρέλαιο από τη Ρωσία», χαρακτηρίζοντάς την κίνηση ως «μεγάλο βήμα».

Εντούτοις, χθες Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ράντχιρ Τζαϊσβάλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν γνώριζε καμία συζήτηση» μεταξύ Τραμπ και Μόντι, ούτε οποιαδήποτε διαβεβαίωση από τον Ινδό ηγέτη ότι θα σταματούσε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι η χώρα είναι «σημαντικός εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου», χωρίς να κατονομάσει τη Ρωσία ούτε να αναφερθεί στην υποτιθέμενη διαβεβαίωση του Μόντι.

«Η διασφάλιση σταθερών τιμών ενέργειας και η ασφάλεια του εφοδιασμού ήταν ο δίδυμος στόχος της ενεργειακής μας πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει την ευρεία βάση των ενεργειακών μας πηγών και τη διαφοροποίησή τους, όπως αρμόζει, για να ανταποκριθούμε στις συνθήκες της αγοράς», ανέφερε η δήλωση.

Η Ινδία κορυφαίος αγοραστής πετρελαίου από τη Ρωσία

Η Ινδία διατηρεί εδώ και καιρό στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο και αναμένεται να υποδεχτεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αργότερα φέτος. Έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Επί μήνες, το Νέο Δελχί αντιστέκεται στις εκκλήσεις του Τραμπ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, λέγοντας ότι δεν θα υποκύψει στις πιέσεις, αφού πρέπει να ικανοποιεί στις ενεργειακές ανάγκες της ακμάζουσας οικονομίας και του αυξανόμενου πληθυσμού του, που τώρα ανέρχεται σε περισσότερους από 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετο δασμό 25% στην Ινδία ως κύρωση για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Θα ήταν σχεδόν αδύνατο για την Ινδία να σταματήσει ξαφνικά την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της, δήλωσε ο Μούγιου Ξου, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler.