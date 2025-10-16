Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Εναλλακτικές πηγές αγοράς για να αγοράζουν φθηνό πετρέλαιο αναζητούν οι ινδικές εταιρείες ενέργειας, σύμφωνα με πηγές, που μίλησαν λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Νέο Δελχί θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ινδική αντιπροσωπεία βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου συζητά με την αμερικανική κυβέρνηση εμπορικές συμφωνίας, με στόχο τη μείωση των δασμών. Οι ΗΠΑ έχουν διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα. Η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι ο περιορισμός των αγορών ρωσικού αργού πετρελαίου είναι κρίσιμος για τη μείωση του δασμολογικού συντελεστή της Ινδίας. Όπως και για τη σφράγιση μιας εμπορικής συμφωνίας.

«Η σημερινή κυβέρνηση (των ΗΠΑ) έχει δείξει ενδιαφέρον για την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με την Ινδία. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ράντχιρ Τζαϊσβάλ.

Μόσχα: Το πετρέλαιό μας έχει ζήτηση

Αντιδρώντας στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι σε θέση να προμηθεύει υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε πιο χαμηλές τιμές σε χώρες στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις για να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι αρχές του ελεύθερου εμπορίου θα παραβιάζονταν, αν οι εν λόγω χώρες στερηθούν του δικαιώματος να αγοράζουν αυτό που θέλουν.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντρ Νόβακ, δήλωσε: «Ο ενεργειακός μας πόρος έχει ζήτηση, είναι οικονομικά συμφέρων και πρακτικός. Είμαι βέβαιος ότι οι εταίροι μας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί μας».

Πιθανή μείωση αγορών από Δεκέμβριο

Στο μεταξύ, η ινδική εταιρεία διύλισης Mangalore Refineries and Petrochemicals (MRPL.NS) δήλωσε ότι αναζητά εναλλακτικές πηγές φθηνού πετρελαίου. Ωστόσο είπε ότι ελπίζει να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Τρεις διαφορετικές πηγές, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι ορισμένα ινδικά διυλιστήρια ετοιμάζονται να μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μείωση τον αγορών πιθανότατα θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο, καθώς έχουν ήδη γίνει παραγγελίες για τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, διευκρίνισαν, οι εταιρείες διύλισης δεν έχουν λάβει επίσημα εντολή από την κυβέρνηση να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Αμερικανοϊνδική συνεργασία

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σχετικά με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Το τηλεφώνημα έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

«Δεν ήμουν ευχαριστημένος που η Ινδία αγόραζε πετρέλαιο και ο Μόντι με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. «Αυτό είναι μεγάλο βήμα. Τώρα θα πείσουμε την Κίνα να κάνει το ίδιο».

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνώριζε αν υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Μόντι και Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, όμως, ανώτερη πηγή της ινδικής κυβέρνησης δήλωσε ότι τα ινδικά διυλιστήρια θα μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, εάν είναι δυνατόν, και θα τις αντικαταστήσουν με αργό πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κίνδυνος για αστάθεια στην αγορά ενέργειας

Η ίδια πηγή επισήμανε πάντως ότι, εάν τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, οι παγκόσμιες τιμές θα αυξηθούν. Επίσης, θα προκληθεί αστάθεια στην αγορά ενέργειας.

Σήμερα, Πέμπτη, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές, καθώς οι χρηματιστές είδαν μια πιθανή επιβράδυνση στις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία, ενισχύοντας τη ζήτηση για προμήθεια από αλλού.

Το ρωσικό πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 36% των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας στο εξάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, ή περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του εμπορίου.

Οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν τον Οκτώβριο στα 1,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, καθώς η Ρωσία αύξησε τις εξαγωγές της μετά την επίθεση ουκρανικών drones στα διυλιστήριά της.