Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» προς όφελος της Κίνας, μετά τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) που φιλοξενήθηκε αυτή την εβδομάδα από το Πεκίνο και κατά την οποία οι ηγέτες τους στάθηκαν στο πλευρό του Kινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι χώρες του SCO θεωρούν ότι βγήκαν ενισχυμένες από τη σύνοδο κορυφής, με τον Τραμπ μάλλον να έχει την ίδια γνώμη

«Φαίνεται πως χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από τη βαθιά, σκοτεινή Κίνα. Ας έχουν μαζί ένα μακρύ και ευήμερο μέλλον!», έγραψε ο Τραμπ σε καταχώρισή του στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Ποιες χώρες συμμετέχουν στον SCO

Ο SCO περιλαμβάνει την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, το Πακιστάν, το Ιράν, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Λευκορωσία – με 16 ακόμη χώρες να συμμετέχουν ως παρατηρητές ή «εταίροι διαλόγου».

Σε συνέντευξη που δημοσίευσε το Xinhua το περασμένο Σάββατο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι η σύνοδος κορυφής θα «ενισχύσει την ικανότητα του SCO να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές και θα εδραιώσει την αλληλεγγύη σε ολόκληρο τον κοινό ευρασιατικό χώρο».

«Όλα αυτά θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης πολυπολικής παγκόσμιας τάξης», είχε τονίσει ο Πούτιν.

Μετά τη διμερή του συνάντηση με τον Σι, είχε προσθέσει ότι η σχέση Ρωσίας και Κίνας βελτιώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».