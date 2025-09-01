SCO: «Θρίαμβος» υπερδυνάμεων Ινδίας-Ρωσίας – Τι λένε ειδικοί

Στο «λιμάνι του αυτοκράτορα», που είναι η ελληνική μετάφραση του ονόματος της πόλης-λιμανιού Τιαντζίν στη βόρεια Κίνα, φιλοξενήθηκε η διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Εκεί, όμως αναδείχτηκε η συνεργασία των τριών υπερδυνάμεων της Ανατολής, Κίνας-Ινδίας-Ρωσίας.

Το παρών έδωσαν περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων (κυρίως από την Ασία και τη Μέση Ανατολή), καθώς και επικεφαλής διεθνών και πολυεθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Από τους πρωταγωνιστές της συνόδου ήταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και κυρίως ο πρωθυπουργός της ανερχόμενης υπερδύναμης της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε πολλές διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με τους ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας.

Ωστόσο, ειδικά ο Πούτιν και ο Μόντι συζήτησαν τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας και εξέφρασαν ικανοποίηση για τη σταθερή ανάπτυξη των διμερών δεσμών, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στους οικονομικούς, χρηματοπιστωτικούς και ενεργειακούς τομείς, ανέφερε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ινδός αναλυτής εξήγησε στο Sputnik ότι Ινδία και Ρωσία μπορούν να αναπτύξουν μια πολύ ισχυρή συμμαχία.

Η Δύση θα πρέπει να αναγνωρίσει την ενότητα μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας, ως απάντηση στις δασμολογικές πιέσεις από την Ουάσινγκτο

«Η αυξανόμενη γεωοικονομική πίεση από τις ΗΠΑ μπορεί να φαίνεται ως η κινητήρια δύναμη πίσω από την εμφανή άνοδο των διμερών και πολυμερών επαφών ανάμεσα στην ηγεσία της Ινδίας, της Κίνας και της Ρωσίας», αν και οι σχέσεις τους έχουν και ιστορικές ρίζες, δήλωσε στο Sputnik ο Shreyas Deshmukh, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Delhi Policy Group, μια δεξαμενή σκέψης στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο αναλυτής εξήγησε πώς οι οικονομίες των δύο χωρών είναι αμοιβαία επωφελείς: Η Ινδία μπορεί να εξάγει στη Ρωσία σε κλάδους όπως τα φαρμακευτικά, τα αγροτικά προϊόντα και η κλωστοϋφαντουργία.

Τα τελευταία χρόνια, το ρωσικό αργό πετρέλαιο έχει βοηθήσει την Ινδία να διατηρήσει τις τιμές της ενέργειας σε κατάλληλο επίπεδο, επιτρέποντας έτσι στη μεσαία της τάξη να αντέξει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Επίσης, υπάρχουν ευκαιρίες για την Ινδία να εισέλθει στη ρωσική αγορά σε διάφορους τομείς.

Ο Deshmukh υπογράμμισε τα τρέχοντα κοινά έργα υψίστης σημασίας:

Διάδρομος Μεταφορών Βορρά–Νότου

Ανατολικός Θαλάσσιος Διάδρομος Τσενάι–Βλαδιβοστόκ

Βόρεια Θαλάσσια Οδός

«Αυτές οι εξελίξεις προσφέρουν πλήθος ευκαιριών για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και την προώθηση της περιφερειακής ευημερίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη του SCO εργάζονται για την εξεύρεση λύσεων στα περιφερειακά ζητήματα», κατέληξε ο ειδικός.

Η διαφορά

«Οι σχέσεις της Ινδίας με την Κίνα και τη Ρωσία προσφέρουν όρους πιο ευνοϊκούς από εκείνους που προσφέρει η Δύση», δήλωσε από την πλευρά του στο Sputnik ο Adriel Kasonta, αναλυτής διεθνών υποθέσεων με έδρα το Λονδίνο.

Ο αναλυτής εξηγεί πώς η προσέγγιση της Δύσης διαφέρει από εκείνη των υποστηρικτών της πολυπολικότητας. Πρώτον για τον ίδιο «στις σχέσεις της με τη Δύση, η Ινδία συχνά βρίσκεται στον ρόλο του αποδέκτη οδηγιών».

Αντίθετα, επισημαίνει πως «οι σχέσεις της με τη Ρωσία και την Κίνα είναι θεμελιωδώς διαφορετικές· ούτε η Μόσχα ούτε το Πεκίνο επιβάλλουν κυρώσεις ή θέτουν ως όρο των καλών σχέσεων την ενέργεια της Ινδίας ενάντια στα δικά της εθνικά συμφέροντα».

«Η Δύση θα πρέπει να αναγνωρίσει την ενότητα μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας, ως απάντηση στις δασμολογικές πιέσεις από την Ουάσινγκτον, ως απόδειξη ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι δίνει προτεραιότητα στα ζωτικά εθνικά της συμφέροντα έναντι επιφανειακών γεωπολιτικών θεατρινισμών», καταλήγει ο Kasonta.