Τη χρήση τοπικών προϊόντων και την αποφυγή προϊόντων που κατασκευάζονται στο εξωτερικό κάλεσε τους Ινδούς ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε δημόσια ομιλία του. Η παραίνεση του γίνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας για αυτοδυναμία καθώς έχουν επιδεινωθεί οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Μετά την επιβολή δασμών 50% στα ινδικές εισαγωγές

Ο Μόντι προτρέπει τη χρήση των «Swadeshi», ή αλλιώς προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ινδία, μετά την επιβολή δασμών 50% στα ινδικές εισαγωγές στις ΗΠΑ. Οι υποστηρικτές του έχουν ξεκινήσει εκστρατείες για μποϊκοτάζ αμερικανικών εμπορικών σημάτων, όπως τα McDonald’s, Pepsi και Apple, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία.

Αγοράστε προϊόντα Made in India

«Πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι κατασκευασμένα στο εξωτερικό, απλώς δεν ξέρουμε… θα πρέπει να τα ξεφορτωθούμε», δήλωσε ο Μόντι σε ομιλία του προς το έθνος ενόψει της εφαρμογής εκτεταμένων μειώσεων φόρων κατανάλωσης τη Δευτέρα.

«Πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ινδία», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα.

Ο πληθυσμός της Ινδίας, ύψους 1,4 δισ. κατοίκων, αποτελεί σημαντική αγορά για αμερικανικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία συχνά αγοράζονται από τον αμερικανικό διαδικτυακό λιανοπωλητή Amazon.com. Με την πάροδο των ετών, η εμβέλεια των αμερικανικών εμπορικών σημάτων έχει επεκταθεί βαθιά στις μικρότερες πόλεις.

Ο Μόντι ζήτησε επίσης από τους καταστηματάρχες να επικεντρωθούν στη λιανική πώληση προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ινδία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλές εταιρείες έχουν αυξήσει την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκόγιαλ, αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ουάσινγκτον για εμπορικές συνομιλίες, ένα ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί εν μέσω προσπαθειών για την άμβλυνση των τεταμένων διμερών σχέσεων.

Πηγή: OT.gr