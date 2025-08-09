newspaper
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Ινδία – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο Πούτιν
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 05:30

Ινδία – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο Πούτιν

Ο Μόντι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, ημέρες αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα προκειμένου να τιμωρήσει το Νέο Δελχί για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

O πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε χθες Παρασκευή πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ευχαρίστησε επειδή τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Adnan Abidi, επάνω, Πούτιν, αριστερά, και Μόντι) .

Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών έλαβε χώρα ημέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα προκειμένου να τιμωρήσει το Νέο Δελχί επειδή συνεχίζει ν’ αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Μόντι προσκάλεσε τον Πούτιν στο Νέο Δελχί για την 23η Ετήσια Σύνοδο Ινδίας – Ρωσίας

«Είχα μια πολύ καλή και λεπτομερή συνομιλία με τον φίλο μου πρόεδρο Πούτιν. Τον ευχαρίστησα που μοιράστηκε μαζί μου τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία», ανέφερε ο Μόντι σε μία ανάρτηση στο Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έκανε γνωστό πως ο Μόντι προσκάλεσε τον Πούτιν στο Νέο Δελχί για την 23η Ετήσια Σύνοδο Ινδίας – Ρωσίας που θα διεξαχθεί αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Οι δύο ηγέτες «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εμβαθύνουν περαιτέρω την Ειδική και Προνομιούχα Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας», αναφέρει το υπουργείο σε μία ανακοίνωση.

Και με τον Λούλα

Ο Μόντι είχε επίσης χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, με τον οποίο συζήτησαν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, μεταξύ αυτών τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Ινδίας και των ΗΠΑ κατέρρευσαν έπειτα από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των διαφωνιών σχετικά με τον τερματισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συζήτησαν την επίσκεψη που έκανε αυτήν την εβδομάδα ο απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, ανακοίνωσε χθες από την πλευρά του το Κρεμλίνο.

Συνομίλησαν επίσης για το εμπόριο, την οικονομική και επενδυτική συνεργασία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Ο Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό της Βρετανίας
Ισραήλ 09.08.25

Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον βρετανό πρωθυπουργό

«Αν ήσασταν πρωθυπουργός τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μιλούσε γερμανικά!», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ για τον Κιρ Στάρμερ, επειδή ζήτησε ν' «αναθεωρήσει αμέσως» το σχέδιό του για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μεξικό: Δεν κινδυνεύουμε από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, δηλώνει η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ
Κλαούντια Σεϊνμπάουμ 09.08.25

Το Μεξικό δεν κινδυνεύει από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ

Η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ τόνισε ότι στρατεύματα των ΗΠΑ δεν θα εισέλθουν στο Μεξικό, και ενημέρωσε ότι η χώρα της δεν διερευνά φερόμενους δεσμούς μεταξύ του Νικολάς Μαδούρο και του καρτέλ Σιναλόα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση κατά των λατινοαμερικάνικων καρτέλ
Ζήτησε «επιλογές» 09.08.25

Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό του να πολεμήσει τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ

Η διαταγή του Τραμπ για εμπλοκή του στρατού στην καταπολέμηση των καρτέλ αποτελεί, κατά τη New York Times, επίσημο νομικό έρεισμα για ν’ αρχίσουν να διεξάγονται επιχειρήσεις στο έδαφος ξένων χωρών.

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του
Γενοκτονία 09.08.25

Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να συνεχίσει τις σφαγές του στη Γάζα

Εντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, αρχής γενομένης από την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σύνταξη
Γάζα: Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Κυριακή
Την Κυριακή 09.08.25

Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα ζήτησε ο μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, καθώς η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας...».

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
«Ανταλλαγή εδαφών» 09.08.25

15 Αυγούστου στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν με την κατάπαυση πυρός στο τραπέζι

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
Κόσμος 09.08.25

Οι ουκρανικές αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Κόσμος 08.08.25

Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα

Σύνταξη
Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση
Κόσμος 08.08.25

Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία δίνει προς εξαναγκαστική υιοθεσία και τα κατηγοριοποιεί με βάση τα χαρακτηριστικά τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ
Πολιτική 09.08.25

Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ

Η μεταστροφή της παγκόσμιας Ακροδεξιάς υπέρ του Ισραήλ μετράει ήδη κάποια χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί και των φασιστών έπαψαν να ασχολούνται με τους «κακούς» Εβραίους και πλέον βρίσκονται στο πλευρό τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια- Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Ο Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Οικονομία 09.08.25

Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποιοι θα μπορούν να χτίζουν και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες n Οδηγός με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις που παρουσιάζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες

Προκόπης Γιόγιακας
Ισραήλ: Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό της Βρετανίας
Ισραήλ 09.08.25

Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον βρετανό πρωθυπουργό

«Αν ήσασταν πρωθυπουργός τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μιλούσε γερμανικά!», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ για τον Κιρ Στάρμερ, επειδή ζήτησε ν' «αναθεωρήσει αμέσως» το σχέδιό του για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μεξικό: Δεν κινδυνεύουμε από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, δηλώνει η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ
Κλαούντια Σεϊνμπάουμ 09.08.25

Το Μεξικό δεν κινδυνεύει από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ

Η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ τόνισε ότι στρατεύματα των ΗΠΑ δεν θα εισέλθουν στο Μεξικό, και ενημέρωσε ότι η χώρα της δεν διερευνά φερόμενους δεσμούς μεταξύ του Νικολάς Μαδούρο και του καρτέλ Σιναλόα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση κατά των λατινοαμερικάνικων καρτέλ
Ζήτησε «επιλογές» 09.08.25

Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό του να πολεμήσει τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ

Η διαταγή του Τραμπ για εμπλοκή του στρατού στην καταπολέμηση των καρτέλ αποτελεί, κατά τη New York Times, επίσημο νομικό έρεισμα για ν’ αρχίσουν να διεξάγονται επιχειρήσεις στο έδαφος ξένων χωρών.

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του
Γενοκτονία 09.08.25

Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να συνεχίσει τις σφαγές του στη Γάζα

Εντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, αρχής γενομένης από την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σύνταξη
Γάζα: Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Κυριακή
Την Κυριακή 09.08.25

Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα ζήτησε ο μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, καθώς η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας...».

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
«Ανταλλαγή εδαφών» 09.08.25

15 Αυγούστου στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν με την κατάπαυση πυρός στο τραπέζι

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
Κόσμος 09.08.25

Οι ουκρανικές αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Λονδίνο 08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

