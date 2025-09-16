Τηλεφώνημα Τραμπ σε Μόντι – Ελπίδες για άρση του αδιεξόδου

Ένα τηλεφώνημα -πριν από λίγη ώρα- του Ντόναλντ Τραμπ στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι δημιουργεί ελπίδες για την άρση του αδιεξόδου στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην πρώτη και την πέμπτη οικονομική δύναμη του κόσμου καθώς ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία σύγκλισης.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας ευχαρίστησε απόψε τον Αμερικανό πρόεδρο για το τηλεφώνημα που του έκανε για να του ευχηθεί για την επέτειο των γενεθλίων του. Παράλληλα, όμως έδειξε αισιόδοξος ότι οι δύο χώρες θα ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιούργησε η απόφαση για την επιβολή εξοντωτικών δασμών στην Ινδία.

Με ανάρτησή του ο Ναρέντρα Μόντι δηλώνει «αφοσιωμένος στην ανάδειξη της ολοκληρωμένης και παγκόσμιας εταιρικής σχέσης Ινδίας-ΗΠΑ σε νέα ύψη» και παράλληλα δηλώνει ότι υποστηρίζει «τις πρωτοβουλίες σας για μια ειρηνική επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης».

Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the… — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025

Ήδη, ήταν γνωστό ότι Ινδοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναζητούσαν λύση στο αδιέξοδο που δημιουργούσε η επιβολή τιμωρητικών δασμών στην Ινδία από τον Αμερικανό πρόεδρο και για το λόγο αυτο μια ομάδα με επικεφαλής τον Αμερικανό διαπραγματευτή Μπρένταν Λιντς βρίσκεται στο Νέο Δελχί για επαφές με αξιωματούχους του ινδικού υπουργείου Εμπορίου.

Όπως αναφέρει το BBC , η Ινδία δήλωσε ότι η συνάντηση δεν σηματοδοτεί την έναρξη του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων, περιγράφοντάς την ως «συζήτηση» με σκοπό να «εξεταστεί» πώς μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία είχαν σταματήσει μετά την επιβολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ δασμού 50% στα ινδικά προϊόντα, εν μέρει ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και όπλων από την Ινδία.

Η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου υπερασπίστηκε την απόφασή της και χαρακτήρισε τους δασμούς «άδικους» ενώ σε ανακοίνωση του ινδικού υπουργείου εξωτερικών διατυπωνόταν η απόφαση της Ινδίας να «λάβει, όπως κάθε μεγάλη οικονομία, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα εθνικά της συμφέροντα και την οικονομική της ασφάλεια».

Πηγή: ΟΤ