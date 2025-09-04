Πως ο Τραμπ έριξε την Ινδία στην αγκαλιά της Κίνας

Η πικρία του Τραμπ για την άρνηση του Μόντι να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης έθεσε σε κίνδυνο μια από τις πιο κρίσιμες συμμαχίες για τις ΗΠΑ, η οποία θυσιάστηκε για ασήμαντους, προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τον Ίαν Χολ που ανέλυσε την φιλία Τραμπ – Μόντι και πως αυτή τους… τελείωσε.

Μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές συνεργασίες των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε κρίση.

Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας βρίσκονται στο ναδίρ όσο αφορά τα τελευταία 25 χρόνια. Η κατάσταση είναι τόσο άσχημη που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι αρνείται να δεχτεί τηλεφωνήματα από τον Τραμπ για περισσότερο από δύο μήνες.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις εμπορικές σχέσεις με την Ινδία «εντελώς μονόπλευρη καταστροφή» και σύμφωνα με πληροφορίες δεν σχεδιάζει πλέον να επισκεφθεί την Ινδία αργότερα φέτος για τη σύνοδο κορυφής των εταίρων του Quad (Ινδία, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ιαπωνία). Η Quad ή αλλιώς Τετράδα ήταν μια συμμαχία ασφαλείας προσανατολισμένη έναντι της Κίνας. Για την ακρίβεια για την περικύκλωση της Κίνας.

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024

Από την χαρά για την εκλογή Τραμπ, στην … ανάληψη της θητείας του

Τα πράγματα δεν έπρεπε να εξελιχθούν έτσι. Πολλοί στο Νέο Δελχί χάρηκαν όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές πέρυσι. Ο Μόντι συνεχάρη τον «φίλο» του στο X, μαζί με φωτογραφίες των δύο να αγκαλιάζονται και να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ενώ άλλες χώρες μπορεί να είναι «νευρικές» για την επιστροφή του Trump, η Ινδία δεν είναι.

Αισθανόμενος σίγουρος, ο Μόντι πήγε στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Τραμπ λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στην εξουσία. Η συνάντηση δεν πήγε καλά. Την παραμονή της συνάντησης, ο Μόντι ταπεινώθηκε δημόσια από τις οδυνηρές εικόνες Ινδών υπηκόων, δεμένων με χειροπέδες και αλυσίδες, που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ με στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στο Οβάλ Γραφείο, υποσχέθηκε να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ζήτησε από τον Τραμπ να μην επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Ινδία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ινδία θα επιβαρυνθεί με δασμό 27% – πολύ υψηλότερο από το 10% που επιβλήθηκε στην Κίνα – εκτός αν καταφέρει να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο.

Κρίση στο Κασμίρ

Με δισταγμό, η Νέα Δελχί άρχισε να συζητά για εμπορικές συναλλαγές. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε την Ινδία στα τέλη Απριλίου και οι δύο πλευρές εξέφρασαν θετικά σχόλια για μια συμφωνία. Ωστόσο, ενώ ο Βανς βρισκόταν στην πρωτεύουσα, η Ινδία βυθίστηκε σε μια νέα κρίση.

Στις 22 Απριλίου, τρομοκράτες σκότωσαν 26 άτομα – κυρίως ινδουιστές τουρίστες – στο Κασμίρ, το οποίο αποτελεί εδώ και καιρό θέατρο σιγοβράζουσας σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Η κυβέρνηση Μόντι δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί με δύναμη, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν μετά από παρόμοια περιστατικά.

Στις 7 Μαΐου, η Ινδία βομβάρδισε αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν στρατόπεδα μαχητών στο Πακιστάν και στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν. Ακολούθησε μια ραγδαία κλιμακούμενη, απρόβλεπτη σύγκρουση, καθώς και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν drones και πυραύλους για να επιτεθούν η μία στην άλλη.

Ανήσυχες, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προέτρεψαν τα δύο πυρηνικά κράτη να τερματίσουν τις εχθροπραξίες πριν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Νωρίς το πρωί της 10ης Μαΐου, το έκαναν και συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ (αυτο)ανακηρύσσεται ειρηνοποιός

Πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι κυβερνήσεις της Ινδίας και του Πακιστάν, ο Τραμπ παρενέβη για να πάρει τα εύσημα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει. Την επόμενη μέρα ισχυρίστηκε ότι σύντομα θα καθόταν μαζί του ως μεσολαβητής για να βρουν μια λύση στη σύγκρουση στο Κασμίρ. Το Ισλαμαμπάντ ήταν ενθουσιασμένο με αυτό το αποτέλεσμα. Το Νέο Δελχί, από την άλλη, ήταν εξοργισμένο.

Η Ινδία υποστηρίζει από καιρό ότι η διαμάχη στο Κασμίρ πρέπει να επιλυθεί διμερώς, χωρίς την εμπλοκή τρίτων. Οι ΗΠΑ έχουν αποδεχτεί αυτή τη θέση για περισσότερα από 20 χρόνια. Τώρα φαινόταν ότι ο Τραμπ είχε διαφορετική άποψη.

Αυτό έβαλε τον Μόντι σε δύσκολη θέση. Θέλοντας να διατηρήσει μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία και να αποφύγει τιμωρητικούς δασμούς, δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τον Τραμπ.

Ωστόσο, δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τους ισχυρισμούς του Τραμπ χωρίς να παραβλέψει μια θεμελιώδη αρχή της ινδικής πολιτικής. Έτσι, ο Μόντι τηλεφώνησε στην Ουάσινγκτον και εξήγησε ότι δεν θα δεχόταν τη μεσολάβηση για το Κασμίρ.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν είδε μια ευκαιρία να κερδίσει την εύνοια της Ουάσιγκτον και να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας. Αναγνωρίζοντας (όπως όλος ο κόσμος) ότι ο Τραμπ επιδιώκει το Νόμπελ Ειρήνης, το Ισλαμαμπάντ τον πρότεινε για τον υποτιθέμενο ρόλο του στην επίλυση της σύγκρουσης.

Ενθουσιασμένος, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Μόντι στις 17 Ιουνίου και του ζήτησε να κάνει το ίδιο. Ακόμα χειρότερα, ο Τραμπ ζήτησε από τον Μόντι να σταματήσει στην Ουάσινγκτον κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά και να συναντηθεί με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ.

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά, αυτό ήταν για τον Μόντι η ακόμα πιο προσβλητική επιλογή. Αρνήθηκε κατηγορηματικά και τα δύο αιτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες δεν έχουν μιλήσει από τότε.

Προσβεβλημένος, ο Τραμπ ανταποκρίθηκε τιμωρώντας την Ινδία για τη συνέχιση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, αυξάνοντας τον δασμολογικό συντελεστή στο 50% και αναβάλλοντας τις εμπορικές συνομιλίες.

Το Νέο Δελχί με το πιστόλι στον κρόταφο

Οι ενέργειες του Τραμπ έχουν εξοργίσει τους απλούς Ινδούς, οι οποίοι απαιτούν δράση, αλλά η κυβέρνηση Μόντι δεν έχει καλές επιλογές.

Αν υποκύψει στον εκβιασμό, ο Μόντι – που οι πολιτικοί του αντίπαλοι αποκαλούν «Ναρέντερ Σαρέντερ» (σ.σ. Narender Surrender, λογοπαίγνιο με το όνομά του και την παράδοση) – θα φανεί αδύναμος. Ωστόσο, καμία άλλη μεγάλη δύναμη δεν μπορεί να προσφέρει στην Ινδία αυτό που χρειάζεται σε όρους αγορών, επενδύσεων, τεχνολογίας, όπλων και διπλωματικής υποστήριξης.

Με τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας να είναι τεταμένες, το Νέο Δελχί καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να σταθεροποιήσει τις σχέσεις του με την Κίνα, οι οποίες είναι τεταμένες από τις αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών το 2020.

Η Κίνα είναι προμηθευτής όπλων του Πακιστάν και τα κινεζικά J-10 ήταν αυτά που κατέρριψαν τα ινδικά Ραφάλ.

Η Ρωσία συνεχίζει να κερδίζει διπλωματικά έναντι όλων

Ο Μόντι επισκέφθηκε την Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια στις 31 Αυγούστου για να προωθήσει αυτόν τον στόχο, και συνομίλησε με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, παρόλο που ο Σι τόνισε την ανάγκη για φιλικές σχέσεις – είπε ότι «ο ελέφαντας και ο δράκος πρέπει να χορεύουν μαζί» – επί του παρόντος υπάρχει ελάχιστη εμπιστοσύνη μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Ο Μόντι έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη Ρωσία. Στην Κίνα, ο Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να μίλησαν για σχεδόν μία ώρα στη λιμουζίνα του Πούτιν. Και ο Μόντι θα φιλοξενήσει τον Ρώσο ηγέτη για περισσότερες συνομιλίες στην Ινδία αργότερα φέτος. Ωστόσο, η Ρωσία παραμένει παρίας στην Ευρώπη, με περιορισμένα μέσα για να βοηθήσει.

Άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, όπου ο Μόντι έκανε στάση στο δρόμο του προς την Κίνα, θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν την Ινδία να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση. Αλλά δεν έχουν την επιρροή να την επιλύσουν.

Εκτός αν ο Μόντι βρει έναν τρόπο να κερδίσει ξανά τον Τραμπ, τα επόμενα χρόνια της Ινδίας θα μπορούσαν να είναι πολύ δύσκολα. Ταυτόχρονα με την Ρωσία να μην αποτελεί τον Νο1 εχθρό των ΗΠΑ, οι τελευταίες δεν μπορούν να χάσουν την Ινδία έναντι της Κίνας.