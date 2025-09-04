newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πως ο Τραμπ έριξε την Ινδία στην αγκαλιά της Κίνας
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:30

Πως ο Τραμπ έριξε την Ινδία στην αγκαλιά της Κίνας

Το ζήτημα δεν είναι μονάχα πως οι ΗΠΑ χρειάζονταν την Ινδία έναντι της Κίνας στον Ειρηνικό, αλλά πως το Νέο Δελχί ωθείται σε συμμαχία με το Πεκίνο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η πικρία του Τραμπ για την άρνηση του Μόντι να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης έθεσε σε κίνδυνο μια από τις πιο κρίσιμες συμμαχίες για τις ΗΠΑ, η οποία θυσιάστηκε για ασήμαντους, προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τον Ίαν Χολ που ανέλυσε την φιλία Τραμπ – Μόντι και πως αυτή τους… τελείωσε.

Μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές συνεργασίες των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε κρίση.

Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας βρίσκονται στο ναδίρ όσο αφορά τα τελευταία 25 χρόνια. Η κατάσταση είναι τόσο άσχημη που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι αρνείται να δεχτεί τηλεφωνήματα από τον Τραμπ για περισσότερο από δύο μήνες.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις εμπορικές σχέσεις με την Ινδία «εντελώς μονόπλευρη καταστροφή» και σύμφωνα με πληροφορίες δεν σχεδιάζει πλέον να επισκεφθεί την Ινδία αργότερα φέτος για τη σύνοδο κορυφής των εταίρων του Quad (Ινδία, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ιαπωνία). Η Quad ή αλλιώς Τετράδα ήταν μια συμμαχία ασφαλείας προσανατολισμένη έναντι της Κίνας. Για την ακρίβεια για την περικύκλωση της Κίνας.

Από την χαρά για την εκλογή Τραμπ, στην … ανάληψη της θητείας του

Τα πράγματα δεν έπρεπε να εξελιχθούν έτσι. Πολλοί στο Νέο Δελχί χάρηκαν όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές πέρυσι. Ο Μόντι συνεχάρη τον «φίλο» του στο X, μαζί με φωτογραφίες των δύο να αγκαλιάζονται και να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ενώ άλλες χώρες μπορεί να είναι «νευρικές» για την επιστροφή του Trump, η Ινδία δεν είναι.

Αισθανόμενος σίγουρος, ο Μόντι πήγε στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Τραμπ λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στην εξουσία. Η συνάντηση δεν πήγε καλά. Την παραμονή της συνάντησης, ο Μόντι ταπεινώθηκε δημόσια από τις οδυνηρές εικόνες Ινδών υπηκόων, δεμένων με χειροπέδες και αλυσίδες, που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ με στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στο Οβάλ Γραφείο, υποσχέθηκε να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ζήτησε από τον Τραμπ να μην επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Ινδία.  Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ινδία θα επιβαρυνθεί με δασμό 27% – πολύ υψηλότερο από το 10% που επιβλήθηκε στην Κίνα – εκτός αν καταφέρει να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο.

Ένα από τους πρώτους που επισκέφθηκε τον πρόεδρο Τραμπ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν ο Ναρέντρα Μόντι. 13 Φεβρουαρίου 13, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Κρίση στο Κασμίρ

Με δισταγμό, η Νέα Δελχί άρχισε να συζητά για εμπορικές συναλλαγές. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε την Ινδία στα τέλη Απριλίου και οι δύο πλευρές εξέφρασαν θετικά σχόλια για μια συμφωνία. Ωστόσο, ενώ ο Βανς βρισκόταν στην πρωτεύουσα, η Ινδία βυθίστηκε σε μια νέα κρίση.

Στις 22 Απριλίου, τρομοκράτες σκότωσαν 26 άτομα – κυρίως ινδουιστές τουρίστες – στο Κασμίρ, το οποίο αποτελεί εδώ και καιρό θέατρο σιγοβράζουσας σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Η κυβέρνηση Μόντι δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί με δύναμη, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν μετά από παρόμοια περιστατικά.

Στις 7 Μαΐου, η Ινδία βομβάρδισε αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν στρατόπεδα μαχητών στο Πακιστάν και στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν. Ακολούθησε μια ραγδαία κλιμακούμενη, απρόβλεπτη σύγκρουση, καθώς και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν drones και πυραύλους για να επιτεθούν η μία στην άλλη.

Ανήσυχες, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προέτρεψαν τα δύο πυρηνικά κράτη να τερματίσουν τις εχθροπραξίες πριν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Νωρίς το πρωί της 10ης Μαΐου, το έκαναν και συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός.

Ένα J -10 «Vigorous Dragon», το οποίο φέρει κινεζικούς πυραύλους PL -10. PL – 12 και PL – 15. Οι τελευταίοι έριξαν το ινδικό Ραφάλ.

Ο Τραμπ (αυτο)ανακηρύσσεται ειρηνοποιός

Πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι κυβερνήσεις της Ινδίας και του Πακιστάν, ο Τραμπ παρενέβη για να πάρει τα εύσημα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει. Την επόμενη μέρα ισχυρίστηκε ότι σύντομα θα καθόταν μαζί του ως μεσολαβητής για να βρουν μια λύση στη σύγκρουση στο Κασμίρ. Το Ισλαμαμπάντ ήταν ενθουσιασμένο με αυτό το αποτέλεσμα. Το Νέο Δελχί, από την άλλη, ήταν εξοργισμένο.

Η Ινδία υποστηρίζει από καιρό ότι η διαμάχη στο Κασμίρ πρέπει να επιλυθεί διμερώς, χωρίς την εμπλοκή τρίτων. Οι ΗΠΑ έχουν αποδεχτεί αυτή τη θέση για περισσότερα από 20 χρόνια. Τώρα φαινόταν ότι ο Τραμπ είχε διαφορετική άποψη.

Αυτό έβαλε τον Μόντι σε δύσκολη θέση. Θέλοντας να διατηρήσει μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία και να αποφύγει τιμωρητικούς δασμούς, δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τον Τραμπ.

Ωστόσο, δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τους ισχυρισμούς του Τραμπ χωρίς να παραβλέψει μια θεμελιώδη αρχή της ινδικής πολιτικής. Έτσι, ο Μόντι τηλεφώνησε στην Ουάσινγκτον και εξήγησε ότι δεν θα δεχόταν τη μεσολάβηση για το Κασμίρ.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν είδε μια ευκαιρία να κερδίσει την εύνοια της Ουάσιγκτον και να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας. Αναγνωρίζοντας (όπως όλος ο κόσμος) ότι ο Τραμπ επιδιώκει το Νόμπελ Ειρήνης, το Ισλαμαμπάντ τον πρότεινε για τον υποτιθέμενο ρόλο του στην επίλυση της σύγκρουσης.

Ενθουσιασμένος, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Μόντι στις 17 Ιουνίου και του ζήτησε να κάνει το ίδιο. Ακόμα χειρότερα, ο Τραμπ ζήτησε από τον Μόντι να σταματήσει στην Ουάσινγκτον κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά και να συναντηθεί με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ.

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά, αυτό ήταν για τον Μόντι η ακόμα πιο προσβλητική επιλογή. Αρνήθηκε κατηγορηματικά και τα δύο αιτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες δεν έχουν μιλήσει από τότε.

Προσβεβλημένος, ο Τραμπ ανταποκρίθηκε τιμωρώντας την Ινδία για τη συνέχιση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, αυξάνοντας τον δασμολογικό συντελεστή στο 50% και αναβάλλοντας τις εμπορικές συνομιλίες.

Το Νέο Δελχί με το πιστόλι στον κρόταφο

Οι ενέργειες του Τραμπ έχουν εξοργίσει τους απλούς Ινδούς, οι οποίοι απαιτούν δράση, αλλά η κυβέρνηση Μόντι δεν έχει καλές επιλογές.

Αν υποκύψει στον εκβιασμό, ο Μόντι – που οι πολιτικοί του αντίπαλοι αποκαλούν «Ναρέντερ Σαρέντερ» (σ.σ. Narender Surrender, λογοπαίγνιο με το όνομά του και την παράδοση) – θα φανεί αδύναμος. Ωστόσο, καμία άλλη μεγάλη δύναμη δεν μπορεί να προσφέρει στην Ινδία αυτό που χρειάζεται σε όρους αγορών, επενδύσεων, τεχνολογίας, όπλων και διπλωματικής υποστήριξης.

Με τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας να είναι τεταμένες, το Νέο Δελχί καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να σταθεροποιήσει τις σχέσεις του με την Κίνα, οι οποίες είναι τεταμένες από τις αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών το 2020.

Η Κίνα είναι προμηθευτής όπλων του Πακιστάν και τα κινεζικά J-10 ήταν αυτά που κατέρριψαν τα ινδικά Ραφάλ.

Οι Μόντι και Πούτιν στην λιμουζίνα του Ρώσου προέδρου.

Η Ρωσία συνεχίζει να κερδίζει διπλωματικά έναντι όλων

Ο Μόντι επισκέφθηκε την Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια στις 31 Αυγούστου για να προωθήσει αυτόν τον στόχο, και συνομίλησε με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, παρόλο που ο Σι τόνισε την ανάγκη για φιλικές σχέσεις – είπε ότι «ο ελέφαντας και ο δράκος πρέπει να χορεύουν μαζί» – επί του παρόντος υπάρχει ελάχιστη εμπιστοσύνη μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Ο Μόντι έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη Ρωσία. Στην Κίνα, ο Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να μίλησαν για σχεδόν μία ώρα στη λιμουζίνα του Πούτιν. Και ο Μόντι θα φιλοξενήσει τον Ρώσο ηγέτη για περισσότερες συνομιλίες στην Ινδία αργότερα φέτος. Ωστόσο, η Ρωσία παραμένει παρίας στην Ευρώπη, με περιορισμένα μέσα για να βοηθήσει.

Άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, όπου ο Μόντι έκανε στάση στο δρόμο του προς την Κίνα, θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν την Ινδία να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση. Αλλά δεν έχουν την επιρροή να την επιλύσουν.

Εκτός αν ο Μόντι βρει έναν τρόπο να κερδίσει ξανά τον Τραμπ, τα επόμενα χρόνια της Ινδίας θα μπορούσαν να είναι πολύ δύσκολα. Ταυτόχρονα με την Ρωσία να μην αποτελεί τον Νο1 εχθρό των ΗΠΑ, οι τελευταίες δεν μπορούν να χάσουν την Ινδία έναντι της Κίνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Economist 04.09.25

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Πρόγραμμα Μπάιντεν 04.09.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην προστασία μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Ισημερινός 04.09.25

Διώξεις σε πρώην υπουργό και βουλευτή για τη δολοφονία υποψήφιου προέδρου

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Παραγωγή ναρκωτικών 04.09.25

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν χημικά από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
ΗΠΑ 04.09.25

Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για το Χάρβαρντ

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Τραμ/Funicular 04.09.25

Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα - 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

«Θα βυθίζουμε τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά»

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Εγκληματική αμέλεια 04.09.25

Οικογένειες θυμάτων μηνύουν τον αμερικανικό στρατό για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Σύνταξη
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
A.I. 04.09.25

«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την ώρα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιδρούν στην όλο και αυξανόμενη χρήση της στις τέχνες, η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν πάει κόντρα στο ρεύμα και στηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Economist 04.09.25

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Πρόγραμμα Μπάιντεν 04.09.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην προστασία μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Ισημερινός 04.09.25

Διώξεις σε πρώην υπουργό και βουλευτή για τη δολοφονία υποψήφιου προέδρου

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04.09.25

Η Αγκυρα ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Παραγωγή ναρκωτικών 04.09.25

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν χημικά από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
ΗΠΑ 04.09.25

Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για το Χάρβαρντ

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Τραμ/Funicular 04.09.25

Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα - 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

«Θα βυθίζουμε τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά»

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Εγκληματική αμέλεια 04.09.25

Οικογένειες θυμάτων μηνύουν τον αμερικανικό στρατό για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο