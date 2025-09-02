newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 02:00

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Το 1972, το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα δεν έθεσε τέλος στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά συνέβαλε στην εξισορρόπηση των πολιτικών επιπτώσεων εκεί και έδωσε μια διαφορετική τροπή στον εν εξελίξει Ψυχρό Πόλεμο. Τελικά απέδωσε, αν και χρειάστηκε χρόνος για να υλοποιηθεί σε μια ουσιαστική συνεργασία εναντίον της ΕΣΣΔ, όπως αναφέρει ο αναλυτής Φρανσέσκο Σίσι του Appia Institute.

Η αμερικανική στρατηγική προσέγγισης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το αντίθετο του Νίξον μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας. Η συνάντηση του Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου δεν πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ήταν σαφής.

Ωστόσο, το ταξίδι του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στην Ινδία στις 18 Αυγούστου έδωσε μια πολύ διαφορετική τροπή σε όλη την ιστορία. Φαίνεται ότι ο Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ περικυκλώνουν τον Τραμπ.

Ο Πούτιν όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τον Σι, αλλά οι δύο κατάφεραν επίσης να προσελκύσουν τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος στις 30 Αυγούστου πέταξε στο Πεκίνο, τερματίζοντας ουσιαστικά μια τεταμένη σχέση.

Η αυταρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να αποδειχθεί ο μεγαλύτερος εχθρός των ΗΠΑ. Κρατά φωτογραφία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν από την Αλάσκα. REUTERS/Jonathan Ernst

Πως η Ρωσία ξεγέλασε τις ΗΠΑ

Το παράδειγμα του Νίξον λειτούργησε αντίστροφα, αλλά όχι όπως ήλπιζαν οι ΗΠΑ. Δηλαδή, αυτή τη φορά η Μόσχα ξεπέρασε σε στρατηγική την Ουάσιγκτον. Ο Μόντι θα είναι σίγουρα πολύ προσεκτικός με την Κίνα. Πρώτα επισκέφθηκε την Ιαπωνία, τονίζοντας τους ισχυρούς διμερείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δεσμεύτηκε να εργαστεί για την ειρήνη με τη Μόσχα.

Ωστόσο, η 31η Αυγούστου ήταν μια θλιβερή μέρα για τις ΗΠΑ, καθώς έχασαν, τουλάχιστον εν μέρει, έναν σημαντικό σύμμαχο με τον οποίο είχαν περάσει σχεδόν 25 χρόνια προσπαθώντας να ενισχύσουν τις σχέσεις τους.

Αυτό αποτέλεσε επίσης ένα πλήγμα για τον Μόντι, ο οποίος έχει συνδέσει την πολιτική του κληρονομιά με την ευθυγράμμιση με το δυτικό στρατόπεδο μέσω της στρατιωτικής συμφωνίας Quad, απομακρύνοντας την Ινδία από την παραδοσιακή πολιτική της μη ευθυγράμμισης.

Ο Πούτιν είναι ο απόλυτος νικητής της ημέρας. Μπορεί να παρουσιάσει την ασταθή συμπεριφορά του Τραμπ ως απόδειξη της επιρροής του, καυχιέται στον Σι και στον Μόντι: «Ελέγχω τον Τραμπ, μείνετε μαζί μου, δεν χρειάζεται να μιλήσετε με τους Αμερικανούς», όπως αναφέρει ο αναλυτής.

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να υποχωρήσουν από την παγκόσμια ηγεμονία εφόσον η εικονιζόμενη τριανδρία διακόψει τους μεταξύ της ανταγωνισμούς.

Ακόμα και αν πρόκειται για αφήγημα, μπορεί να γίνει πιστευτό

Είτε είναι αλήθεια είτε όχι, η αφήγηση μπορεί να φαίνεται πιστευτή, και αν είναι έτσι, τότε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει από αυτό το λόγο. Πράγματι, η επόμενη σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι, που προφανώς έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπό τη σκιά της Ρωσίας. Είναι οι ΗΠΑ στριμωγμένες; Ο Τραμπ πρέπει τώρα να αποδείξει ότι ο Πούτιν δεν έχει τον έλεγχο. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολο.

Εάν οι ΗΠΑ δεν αποκαταστήσουν αποτελεσματικά και γρήγορα τις σχέσεις τους με την Ινδία, ολόκληρο το διεθνές πλαίσιο που κρατάει ενωμένο τον κόσμο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσε να αρχίσει να διαλύεται. Το αίσθημα προδοσίας της Ινδίας γίνεται αισθητό σε διαφορετικό βαθμό από πολλούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Αυτό που πολλοί ασιάτες διπλωμάτες θεωρούν ακατανόητο είναι ο λόγος πίσω από την προδοσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από ένα οξύ τηλεφώνημα, στο οποίο ο Τραμπ επέμεινε στον Μόντι να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε βοηθήσει στην επίλυση της πρόσφατης σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Η ζημιά για τις ΗΠΑ επιδεινώνεται από το πόσο ασήμαντη φαίνεται η αιτία, ρίχνοντας μια βαθιά σκιά στην αξιοπιστία τους ως εταίρου.

Αν ο κόσμος πιστεύει πως ο Μόντι εκδιώχθηκε από το δυτικό στρατόπεδο, επειδή δεν πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, τότε μειώνεται η παγκόσμια εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ ως αξιόπιστος εταίρος.

Κερδίζει η Ρωσία και η Κίνα απομακρύνει έναν εχθρό από τον ειρηνικό

Η Ρωσία μπορεί πλέον να καυχηθεί για μια πολιτική νίκη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη έχει επιτύχει στην Ουκρανία, αποκτώντας σημαντικά σημεία πολιτικής επιρροής από τα οποία μπορεί να ανατρέψει την τρέχουσα παγκόσμια τάξη.

Η θέση της Κίνας είναι αμφίρροπη. Η τριβή της με τις ΗΠΑ έχει περάσει κάπως σε δεύτερη μοίρα, αλλά το χάος στην παγκόσμια τάξη απειλεί το εμπόριό της, τον κύριο οικονομικό της μοχλό, πιθανώς περισσότερο από τους δασμούς του Τραμπ. Ενώ η Ρωσία μπορεί να έχει συμφέρον από το χάος, η Κίνα μπορεί απλώς να αναζητά να αποσπάσει την προσοχή.

Τίποτα δεν είναι σίγουρο ή οριστικό. «Οι δύο πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου πρέπει να είναι φίλες», δήλωσε ο Σι στον Μόντι την Κυριακή 31 Αυγούστου, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί μεταξύ Κίνας και Ινδίας για τη βελτίωση των σχέσεών τους.

Η Κίνα, η Ινδία και ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, ο Σι είπε στον Μόντι ότι οι δύο χώρες μπορούν να είναι καλοί γείτονες και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον Παγκόσμιο Νότο.

Ο κινεζικός Τύπος τόνισε ότι η επίσκεψη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να επιλύσουν μακροχρόνιες διαφορές και να βρουν κοινό έδαφος εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον παροιμιώδες «ελέφαντα στο δωμάτιο» του Πεκίνου.

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί επίσης τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ως ευκαιρία για να επιδείξει την ηγεσία του και να οικοδομήσει αλληλεγγύη μεταξύ του Παγκόσμιου Νότου εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων. Πρόκειται για μια πολύ διαφορετική αφήγηση από αυτή που προέρχεται από την Ουάσιγκτον.

World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

inWellness
inTown
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
Παγκόσμιοι εξοπλισμοί 01.09.25

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα

Με την υδρόγειο να φλέγεται και πολέμους να λαμβάνουν χώρα ή να υποβόσκουν σε κάθε ήπειρο, οι χώρες - έμποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους και όλοι τους αγαπούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
My Voice, My Choice 01.09.25

Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «My Voice, My Choice» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης για την άμβλωση

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

