Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Το 1972, το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα δεν έθεσε τέλος στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά συνέβαλε στην εξισορρόπηση των πολιτικών επιπτώσεων εκεί και έδωσε μια διαφορετική τροπή στον εν εξελίξει Ψυχρό Πόλεμο. Τελικά απέδωσε, αν και χρειάστηκε χρόνος για να υλοποιηθεί σε μια ουσιαστική συνεργασία εναντίον της ΕΣΣΔ, όπως αναφέρει ο αναλυτής Φρανσέσκο Σίσι του Appia Institute.

Η αμερικανική στρατηγική προσέγγισης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το αντίθετο του Νίξον μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας. Η συνάντηση του Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου δεν πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ήταν σαφής.

Ωστόσο, το ταξίδι του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στην Ινδία στις 18 Αυγούστου έδωσε μια πολύ διαφορετική τροπή σε όλη την ιστορία. Φαίνεται ότι ο Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ περικυκλώνουν τον Τραμπ.

Ο Πούτιν όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τον Σι, αλλά οι δύο κατάφεραν επίσης να προσελκύσουν τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος στις 30 Αυγούστου πέταξε στο Πεκίνο, τερματίζοντας ουσιαστικά μια τεταμένη σχέση.

Πως η Ρωσία ξεγέλασε τις ΗΠΑ

Το παράδειγμα του Νίξον λειτούργησε αντίστροφα, αλλά όχι όπως ήλπιζαν οι ΗΠΑ. Δηλαδή, αυτή τη φορά η Μόσχα ξεπέρασε σε στρατηγική την Ουάσιγκτον. Ο Μόντι θα είναι σίγουρα πολύ προσεκτικός με την Κίνα. Πρώτα επισκέφθηκε την Ιαπωνία, τονίζοντας τους ισχυρούς διμερείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δεσμεύτηκε να εργαστεί για την ειρήνη με τη Μόσχα.

Ωστόσο, η 31η Αυγούστου ήταν μια θλιβερή μέρα για τις ΗΠΑ, καθώς έχασαν, τουλάχιστον εν μέρει, έναν σημαντικό σύμμαχο με τον οποίο είχαν περάσει σχεδόν 25 χρόνια προσπαθώντας να ενισχύσουν τις σχέσεις τους.

Αυτό αποτέλεσε επίσης ένα πλήγμα για τον Μόντι, ο οποίος έχει συνδέσει την πολιτική του κληρονομιά με την ευθυγράμμιση με το δυτικό στρατόπεδο μέσω της στρατιωτικής συμφωνίας Quad, απομακρύνοντας την Ινδία από την παραδοσιακή πολιτική της μη ευθυγράμμισης.

Ο Πούτιν είναι ο απόλυτος νικητής της ημέρας. Μπορεί να παρουσιάσει την ασταθή συμπεριφορά του Τραμπ ως απόδειξη της επιρροής του, καυχιέται στον Σι και στον Μόντι: «Ελέγχω τον Τραμπ, μείνετε μαζί μου, δεν χρειάζεται να μιλήσετε με τους Αμερικανούς», όπως αναφέρει ο αναλυτής.

Ακόμα και αν πρόκειται για αφήγημα, μπορεί να γίνει πιστευτό

Είτε είναι αλήθεια είτε όχι, η αφήγηση μπορεί να φαίνεται πιστευτή, και αν είναι έτσι, τότε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει από αυτό το λόγο. Πράγματι, η επόμενη σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι, που προφανώς έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπό τη σκιά της Ρωσίας. Είναι οι ΗΠΑ στριμωγμένες; Ο Τραμπ πρέπει τώρα να αποδείξει ότι ο Πούτιν δεν έχει τον έλεγχο. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολο.

Εάν οι ΗΠΑ δεν αποκαταστήσουν αποτελεσματικά και γρήγορα τις σχέσεις τους με την Ινδία, ολόκληρο το διεθνές πλαίσιο που κρατάει ενωμένο τον κόσμο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσε να αρχίσει να διαλύεται. Το αίσθημα προδοσίας της Ινδίας γίνεται αισθητό σε διαφορετικό βαθμό από πολλούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Αυτό που πολλοί ασιάτες διπλωμάτες θεωρούν ακατανόητο είναι ο λόγος πίσω από την προδοσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από ένα οξύ τηλεφώνημα, στο οποίο ο Τραμπ επέμεινε στον Μόντι να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε βοηθήσει στην επίλυση της πρόσφατης σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Η ζημιά για τις ΗΠΑ επιδεινώνεται από το πόσο ασήμαντη φαίνεται η αιτία, ρίχνοντας μια βαθιά σκιά στην αξιοπιστία τους ως εταίρου.

Κερδίζει η Ρωσία και η Κίνα απομακρύνει έναν εχθρό από τον ειρηνικό

Η Ρωσία μπορεί πλέον να καυχηθεί για μια πολιτική νίκη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη έχει επιτύχει στην Ουκρανία, αποκτώντας σημαντικά σημεία πολιτικής επιρροής από τα οποία μπορεί να ανατρέψει την τρέχουσα παγκόσμια τάξη.

Η θέση της Κίνας είναι αμφίρροπη. Η τριβή της με τις ΗΠΑ έχει περάσει κάπως σε δεύτερη μοίρα, αλλά το χάος στην παγκόσμια τάξη απειλεί το εμπόριό της, τον κύριο οικονομικό της μοχλό, πιθανώς περισσότερο από τους δασμούς του Τραμπ. Ενώ η Ρωσία μπορεί να έχει συμφέρον από το χάος, η Κίνα μπορεί απλώς να αναζητά να αποσπάσει την προσοχή.

Τίποτα δεν είναι σίγουρο ή οριστικό. «Οι δύο πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου πρέπει να είναι φίλες», δήλωσε ο Σι στον Μόντι την Κυριακή 31 Αυγούστου, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί μεταξύ Κίνας και Ινδίας για τη βελτίωση των σχέσεών τους.

Η Κίνα, η Ινδία και ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, ο Σι είπε στον Μόντι ότι οι δύο χώρες μπορούν να είναι καλοί γείτονες και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον Παγκόσμιο Νότο.

Ο κινεζικός Τύπος τόνισε ότι η επίσκεψη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να επιλύσουν μακροχρόνιες διαφορές και να βρουν κοινό έδαφος εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον παροιμιώδες «ελέφαντα στο δωμάτιο» του Πεκίνου.

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί επίσης τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ως ευκαιρία για να επιδείξει την ηγεσία του και να οικοδομήσει αλληλεγγύη μεταξύ του Παγκόσμιου Νότου εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων. Πρόκειται για μια πολύ διαφορετική αφήγηση από αυτή που προέρχεται από την Ουάσιγκτον.