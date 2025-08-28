newspaper
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
28 Αυγούστου 2025 | 21:35

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Η Ινδία αναμένεται ότι όχι μόνο θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά θα αυξήσει και τις ποσότητες, τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters. Το πρακτορείο επικαλείται εμπόρους και σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ινδίας αψηφά τους αμερικανικούς τιμωρητικούς δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει σχεδιάσει με σκοπό να αναγκάσουν την Ινδία να σταματήσει το εμπόριο με τη Ρωσία, ώστε να πιεστεί να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ωστόσο το ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει στις αγορές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Ινδία ότι κερδοσκοπεί από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο

Από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, η Ινδία έχει γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Λόγω των δυτικών κυρώσεων προς τη Μόσχα, πολλές χώρες σταμάτησαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, τα ινδικά διυλιστήρια έχουν επωφεληθεί από φθηνότερο αργό πετρέλαιο.

Το γεγονός ότι το Νέο Δελχί αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο έχει προκαλέσει την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμό 50% στα ινδικά προϊόντα, που τέθηκε σε εφαρμογή από χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Διαπραγματεύσεις

Η ινδική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ για το ζήτημα των πρόσθετων δασμών. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει ξεκινήσει μια περιοδεία για την ανάπτυξη διπλωματικών και εμπορικών δεσμών και με άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Ινδία ότι κερδοσκοπεί από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Από την πλευρά του το Νέο Δελχί κατηγορεί τη Δύση για διπλά μέτρα και σταθμά, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με ανάλυση της BNP Paribas, «οι δασμοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εμπορικής συζήτησης μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ. Δεδομένης της αυξανόμενης λειτουργίας των εγχώριων διυλιστηρίων της Ινδίας εν μέσω μειωμένων τιμών στα ρωσικά βαρέλια, δεν βλέπουμε την Ινδία να μειώνει τις ρωσικές εισαγωγές της σε σημαντικούς όγκους».

Χωρίς την Ινδία, η Ρωσία θα δυσκολευόταν να διατηρήσει τις εξαγωγές στα υπάρχοντα επίπεδα. Αυτό θα μείωνε τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου που χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό του Κρεμλίνου και τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αύξηση 10-20%

Τρεις εμπορικές πηγές που εμπλέκονται στις πωλήσεις πετρελαίου στην Ινδία δήλωσαν ότι τα ινδικά διυλιστήρια θα αύξαναν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο κατά 10-20% από τα επίπεδα του Αυγούστου. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 150.000-300.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι πηγές, οι οποίες επικαλέστηκαν προκαταρκτικά στοιχεία αγορών, δεν κατονομάζονται επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια για το θέμα.

Επίσης, οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου για την Ινδία, η Reliance και η Nayara Energy, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία σε ρωσική ιδιοκτησία, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ρωσία έχει περισσότερο πετρέλαιο προς εξαγωγή τον Σεπτέμβριο, επειδή οι προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων έχουν μειώσει την ικανότητά της να επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο σε καύσιμα. Η Ουκρανία έχει επιτεθεί σε 10 ρωσικά διυλιστήρια τις τελευταίες ημέρες, θέτοντας εκτός λειτουργίας έως και το 17% της ικανότητας διύλισης της χώρας.

Τις πρώτες 20 ημέρες του Αυγούστου, η Ινδία εισήγαγε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου την ημέρα. Η ποσότητα αυτή ήταν αμετάβλητη συγκριτικά με τον Ιούλιο, αλλά ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο των 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία αναλυτών της Vortexa.

Οι όγκοι είναι ίσοι με περίπου το 1,5% της παγκόσμιας προσφοράς, καθιστώντας την Ινδία τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Το πετρέλαιο αυτό καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της Ινδίας. Η Κίνα και η Τουρκία είναι επίσης μεγάλοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
