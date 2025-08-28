Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Η Ινδία αναμένεται ότι όχι μόνο θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά θα αυξήσει και τις ποσότητες, τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters. Το πρακτορείο επικαλείται εμπόρους και σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ινδίας αψηφά τους αμερικανικούς τιμωρητικούς δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει σχεδιάσει με σκοπό να αναγκάσουν την Ινδία να σταματήσει το εμπόριο με τη Ρωσία, ώστε να πιεστεί να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ωστόσο το ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει στις αγορές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Ινδία ότι κερδοσκοπεί από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο

Από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, η Ινδία έχει γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Λόγω των δυτικών κυρώσεων προς τη Μόσχα, πολλές χώρες σταμάτησαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, τα ινδικά διυλιστήρια έχουν επωφεληθεί από φθηνότερο αργό πετρέλαιο.

Το γεγονός ότι το Νέο Δελχί αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο έχει προκαλέσει την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμό 50% στα ινδικά προϊόντα, που τέθηκε σε εφαρμογή από χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Διαπραγματεύσεις

Η ινδική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ για το ζήτημα των πρόσθετων δασμών. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει ξεκινήσει μια περιοδεία για την ανάπτυξη διπλωματικών και εμπορικών δεσμών και με άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Ινδία ότι κερδοσκοπεί από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Από την πλευρά του το Νέο Δελχί κατηγορεί τη Δύση για διπλά μέτρα και σταθμά, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με ανάλυση της BNP Paribas, «οι δασμοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εμπορικής συζήτησης μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ. Δεδομένης της αυξανόμενης λειτουργίας των εγχώριων διυλιστηρίων της Ινδίας εν μέσω μειωμένων τιμών στα ρωσικά βαρέλια, δεν βλέπουμε την Ινδία να μειώνει τις ρωσικές εισαγωγές της σε σημαντικούς όγκους».

Χωρίς την Ινδία, η Ρωσία θα δυσκολευόταν να διατηρήσει τις εξαγωγές στα υπάρχοντα επίπεδα. Αυτό θα μείωνε τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου που χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό του Κρεμλίνου και τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αύξηση 10-20%

Τρεις εμπορικές πηγές που εμπλέκονται στις πωλήσεις πετρελαίου στην Ινδία δήλωσαν ότι τα ινδικά διυλιστήρια θα αύξαναν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο κατά 10-20% από τα επίπεδα του Αυγούστου. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 150.000-300.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι πηγές, οι οποίες επικαλέστηκαν προκαταρκτικά στοιχεία αγορών, δεν κατονομάζονται επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια για το θέμα.

Επίσης, οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου για την Ινδία, η Reliance και η Nayara Energy, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία σε ρωσική ιδιοκτησία, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ρωσία έχει περισσότερο πετρέλαιο προς εξαγωγή τον Σεπτέμβριο, επειδή οι προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων έχουν μειώσει την ικανότητά της να επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο σε καύσιμα. Η Ουκρανία έχει επιτεθεί σε 10 ρωσικά διυλιστήρια τις τελευταίες ημέρες, θέτοντας εκτός λειτουργίας έως και το 17% της ικανότητας διύλισης της χώρας.

Τις πρώτες 20 ημέρες του Αυγούστου, η Ινδία εισήγαγε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου την ημέρα. Η ποσότητα αυτή ήταν αμετάβλητη συγκριτικά με τον Ιούλιο, αλλά ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο των 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία αναλυτών της Vortexa.

Οι όγκοι είναι ίσοι με περίπου το 1,5% της παγκόσμιας προσφοράς, καθιστώντας την Ινδία τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Το πετρέλαιο αυτό καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της Ινδίας. Η Κίνα και η Τουρκία είναι επίσης μεγάλοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.