Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ επιμένει στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#WATCH | US slaps 50% tariffs on India starting Wednesday, impacting apparel, textiles, chemicals, gems & jewellery, machinery, and metals; India refuses to bow to pressure @SnehiShah11 decodes how the levy will shape India’s trade ecosystem and domestic market#USTariffs… pic.twitter.com/J6x7ameRfo — ET NOW (@ETNOWlive) August 26, 2025

Τι έχει υποσχεθεί ο Μόντι

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Ινδός πρωθυπουργός υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους για να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις από τους δασμούς. Επίσης, υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει εγχώρια αυτονομία.

«Πρέπει να γίνουμε αυτοδύναμοι – όχι από απελπισία, αλλά από υπερηφάνεια», είπε.

«Ο οικονομικός εγωισμός αυξάνεται παγκοσμίως και δεν πρέπει να καθόμαστε και να κλαίμε για τις δυσκολίες μας, πρέπει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να μην επιτρέψουμε σε άλλους να μας κρατούν υπό τον έλεγχό τους», τόνισε.