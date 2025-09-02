Μπρα ντε φερ Τραμπ με Ινδία για τους δασμούς

Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ινδία μετά την επιβολή του εξοντωτικού δασμού 50% που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς της στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν, χαρακτήρισε τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ινδία «μονομερείς» και έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια».

Στην ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει λόγο για μεγάλες εισαγωγές από την Ινδία και επαναλαμβάνει τα όσα υποστήριξε για την επιβολή επιπλέον ποσοστού δασμών εξαιτίας της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από την ινδική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ ώθησε τον Μόντι στην Κίνα

Η δήλωση του αμερικανού προέδρου Τραμπ έγινε την ώρα που ο πρωθυπουργός της Ινδίας , Ναρέντρα Μόντι συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην πόλη Τιαντζίν, επίνειο του Πεκίνου.

Μια σύνοδο, στις εργασίες της οποίας ο οικοδεσπότης, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θέλησε να προβάλει τη στενή σχέση και συνεργασία ανάμεσα στη χώρα του, τη Ρωσία και την Ινδία.

Ειδικά, η παρουσία 20 ηγετών απο την Ευρώπη, την Αφρική, την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ασία καθώς και εκπροσωπων διεθνών οργανισμών μεταξύ των οποίων και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ηταν μια ευκαιρία για το Πεκίνο να διατυπώσει μια πρόταση διεθνούς συνεργασίας σε αντιπαραβολή με την εν εξελίξει παγκόσμια δασμολογική επίθεση του Τραμπ.

Στη σύνοδο κορυφής, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διατυπωσε την οπτική του για μια νέα παγκόσμια τάξη ασφάλειας και οικονομίας που δίνει προτεραιότητα στον «Παγκόσμιο Νότο», σε μια άμεση πρόκληση προς τις ΗΠΑ.

Πούτιν και Μόντι

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας Βλαντιμίρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι είχαν συναντήση σήμερα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Τιαντζίν όπου και συμμετείχαν σε συζητήσεις αντιπροσωπειών των δύο χώρων.

Ο Ινδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι συζητήθηκαν τρόποι για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, των λιπασμάτων, του διαστήματος, της ασφάλειας και του πολιτισμού. Είπε ακόμη ότι ανταλλάξαν απόψεις για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία ενώ υπογράμμισε ότι «η ειδική και προνομιακή Στρατηγική μας Εταιρική Σχέση παραμένει ζωτικός πυλώνας περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας».

Μάλιστα, ο Ναρέντρα Μόντι σε αναρτήσεις του στο X (πρώην twitter) επανέλαβε τη στενή σχέση συνεργασίας ανάμεσα στην Ινδία και τη Ρωσία αλλά και του ίδιου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ανάρτησε και τις σχετικές φωτογραφίες , μια εξ αυτων κατά τη μετακινησή τους με το ίδιο αυτοκίνητο από το χώρο της Συνόδου προς την αίθουσα συνάντησης των δυο αντιπροσωπειών, σημειώνοντας:

«Μετά τις εργασίες στον χώρο της Συνόδου Κορυφής , ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ ταξιδέψαμε μαζί στον χώρο της διμερούς μας συνάντησης. Οι συζητήσεις μαζί του είναι πάντα εποικοδομητικές».

Πηγή: ot.gr