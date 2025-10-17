newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Ασκήσεις ισορροπίας του Μόντι στο δίπολο ΗΠΑ – Ρωσίας
Διεθνής Οικονομία 17 Οκτωβρίου 2025

Ασκήσεις ισορροπίας του Μόντι στο δίπολο ΗΠΑ – Ρωσίας

Η Ινδία έγινε σημαντικός εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υπέδειξε ότι η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, μια βασική απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Ινδία προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να διατηρήσει τους δεσμούς της τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία, καθώς επιδιώκει να κλείσει μια εμπορική συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και να μειώσει τους δασμούς κατά 50%.

Δύσκολη η ισορροπία του Μόντι μεταξύ των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης αγοράς εξαγωγών της Ινδίας, και της Ρωσίας, ενός μακροχρόνιου στρατιωτικού και στρατηγικού εταίρου

Σε αντίθεση με προηγούμενες αρνήσεις, η απάντηση του Νέου Δελχί την Πέμπτη ήταν χλιαρή. Χωρίς να αναφέρει τον Τραμπ ή τη Ρωσία, η Ινδία άφησε να εννοηθεί ότι θα αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο, συνεχίζοντας παράλληλα να εξασφαλίζει προμήθειες που είναι οικονομικά αποδοτικές για τους καταναλωτές.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν την δύσκολη ισορροπία του Μόντι μεταξύ των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης αγοράς εξαγωγών της Ινδίας, και της Ρωσίας, ενός μακροχρόνιου στρατιωτικού και στρατηγικού εταίρου. Η Ινδία εισάγει περίπου το ένα τρίτο του πετρελαίου της από τη Ρωσία και το Νέο Δελχί έχει υποστηρίξει ότι η πλήρης διακοπή των αγορών χωρίς πρόσβαση σε άλλες φθηνές πηγές θα ήταν ανέφικτη.

«Η Ινδία χρειάζεται την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και χρειάζεται πρόσβαση στην ενέργεια σε λογικές τιμές», δήλωσε ο Ασόκ Μαλίκ, εταίρος στην Asia Group. «Η οικονομική πολιτική θα απαιτούσε ινδική διπλωματία για να επιτευχθούν και τα δύο. Και αυτό προσπαθεί να κάνει η Ινδία».

Τα ινδικά διυλιστήρια αναμένουν να μειώσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας και να αγοράσουν περισσότερο LPG, δείχνοντας την προθυμία τους να συνεργαστούν με την Ουάσινγκτον. Ένας κορυφαίος εμπορικός αξιωματούχος στο Νέο Δελχί δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι η Ινδία θα μπορούσε να αυξήσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τις ΗΠΑ κατά έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επικρίσεις Τραμπ στην Ινδία του Μόντι

Ο Τραμπ επικρίνει δημόσια την Ινδία εδώ και μήνες επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως είπε, βοηθά τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία, υπονομεύοντας έτσι τις προσπάθειες της Δύσης για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ υιοθέτησε μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι ενώ ο Μόντι του έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η Ινδία θα σταματούσε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δεν μπορούσε να το κάνει αμέσως. Η Ινδία θα μπορούσε επίσης να ξαναρχίσει τις αγορές μόλις τελειώσει ο πόλεμος, είπε.

Οι Μόντι και Τραμπ έχουν μιλήσει τουλάχιστον δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες, με τους δύο ηγέτες να συζητούν την πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις στην τηλεφωνική τους επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα. Μια αντιπροσωπεία από το Νέο Δελχί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ για να συζητήσει την εμπορική συμφωνία, ελπίζοντας να εξασφαλίσει μια συμφωνία ήδη από τον επόμενο μήνα, ανέφερε το Bloomberg News νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Το αφήγημα δείχνει μια απότομη ανατροπή από εκεί που βρισκόμασταν πριν από δύο μήνες, όταν φαινόταν ότι οι συνομιλίες είχαν καταρρεύσει», δήλωσε η Shumita Deveshwar, επικεφαλής οικονομολόγος στην GlobalData.TS Lombard. «Σίγουρα υπάρχει ελπίδα τώρα ότι θα επιτευχθεί κάποιο είδος συμφωνίας».

Σημαντικός εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου

Η Ινδία έγινε σημαντικός εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 και μπόρεσε να εξασφαλίσει παραδόσεις με εκπτώσεις. Οι αγορές ρωσικού πετρελαίου μειώθηκαν ελαφρώς τον περασμένο μήνα, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν το ένα τρίτο των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας, παρά την πίεση των ΗΠΑ για περιορισμό των ροών.

«Δεν αναμένω σημαντική μείωση των ρωσικών εισαγωγών της Ινδίας βραχυπρόθεσμα», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Vanda Insights με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για μια ακόμη συνάντηση με τον Πούτιν παρακολουθείται επίσης με ενδιαφέρον από την ινδική κυβέρνηση. Οποιαδήποτε πιθανή απόψυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων θα δώσει στον Μόντι μεγαλύτερη ευελιξία στη διατήρηση των αμυντικών και ενεργειακών συνεργασιών με τη Μόσχα, εμβαθύνοντας παράλληλα το εμπόριο και τη στρατηγική συνεργασία με την Ουάσινγκτον.

«Όλοι μιλάνε με όλους και αυτό ακριβώς είναι η διπλωματία», δήλωσε ο Μαλίκ της Asia Group. «Και βρισκόμαστε σε έναν πολύ ασταθή κόσμο όπου, ειλικρινά, ο καθένας είναι για τον εαυτό του».

Πηγή: ot.gr

Economy
S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

