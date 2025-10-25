newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Μαστίγιο και καρότο: Το νέο δόγμα Σι απέναντι στον Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Μαστίγιο και καρότο: Το νέο δόγμα Σι απέναντι στον Τραμπ

Ο Σι έχει υιοθετήσει ένα νέο εγχειρίδιο για να αντιμετωπίσει το Trump 2 – Και μέχρι στιγμής αποδίδει

Ναταλία Δανδόλου
ΕπιμέλειαΝαταλία Δανδόλου
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν την επόμενη Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού . Η συνάντηση στη Νότια Κορέα, η οποία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής APEC, θα είναι η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο για τους ηγέτες από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Πρόεδρος Τραμπ συχνά απογοήτευε τον Σι Τζινπίνγκ με το αχαλίνωτο μείγμα απειλών και καλοσύνης. Αυτή τη φορά, ο Κινέζος ηγέτης πιστεύει ότι έχει σπάσει τον κώδικα.

Όπως αναφέρουν πηγές στη Wall Street Journal, ο Σι έχει απορρίψει το παραδοσιακό διπλωματικό εγχειρίδιο της Κίνας και έχει προσαρμόσει ένα νέο, ειδικά για τον Τραμπ. Η νέα στρατηγική, τονίζουν, αγκαλιάζει την εικόνα του Τραμπ ως άριστου διαπραγματευτή, προσφέροντας παραχωρήσεις σε ζητήματα υψηλής προβολής που τον ενδιαφέρουν προσωπικά, όπως η τύχη της δημοφιλούς εφαρμογής κοινής χρήσης βίντεο TikTok.

Το νέο δόγμα του Σι είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της κινεζικής ισχύος

Μαστίγιο και καρότο

Αλλά όταν η κυβέρνηση Τραμπ χτυπήσει την Κίνα, ο Σι αποφάσισε να ανταποδώσει ακόμη πιο σκληρά, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει επιρροή στον Τραμπ, προβάλλοντας παράλληλα δύναμη και απρόβλεπτο χαρακτήρα – ιδιότητες που πιστεύει ότι θαυμάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η στρατηγική εξέλιξη του Σι βασίζεται στο εγχειρίδιο της «μέγιστης πίεσης» του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί την απειλή συντριπτικών οικονομικών κυρώσεων για να πετύχει το στόχο του εναντίον αντιπάλων και φίλων. Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τη σκέψη του Πεκίνου, ενώ οι αντιδράσεις της Κίνας στις εμπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ ήταν συχνά ανάλογες στο παρελθόν, τα αντίμετρά της τώρα έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο αυστηρά.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η Κίνα διαρκώς έχανε την ισορροπία της λόγω των τακτικών πίεσης που ασκούσε», δήλωσε ο Κερτ Κάμπελ , πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και νυν πρόεδρος του Asia Group, μιας συμβουλευτικής εταιρείας στην Ουάσινγκτον. «Αυτή τη φορά, ο Σι ήθελε να είναι προετοιμασμένος. Γνωρίζει ότι ο Τραμπ θέλει μια καλή σχέση μαζί του και σέβεται τη δύναμη, όχι τις παραχωρήσεις».

Το πιο ισχυρό παράδειγμα της νέας στρατηγικής ήρθε στις αρχές αυτού του μήνα, όταν η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο προσπαθούσαν να οριστικοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής της Νότιας Κορέας. Ακριβώς όταν οι σχέσεις φαινόταν να βελτιώνονται, ο Σι έριξε μια βόμβα: έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να αντιδράσει σε μια πρόσφατη δράση των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών – και να το κάνει με πρωτοφανή δύναμη, σύμφωνα με άτομα κοντά στο Πεκίνο.

Έτσι, στις 9 Οκτωβρίου, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας αποκάλυψε ευρείς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που απειλούν να ανατρέψουν την παγκόσμια παραγωγή για τα πάντα, από τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και αυτοκίνητα έως πυραύλους. Η Κίνα παράγει περίπου το 90% των εξευγενισμένων σπάνιων γαιών στον κόσμο.

Οφθαλμός αντί οφθαλμού

Δημόσια, Κινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κίνηση ήταν απλώς μια αντίδραση οφθαλμού αντί οφθαλμού σε έναν νέο αμερικανικό κανόνα που επεκτείνει τους περιορισμούς στις πωλήσεις τεχνολογίας σε οποιεσδήποτε εταιρείες που ανήκουν τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε μια κινεζική οντότητα που έχει ήδη καταχωρηθεί στη μαύρη λίστα. Στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια του Σι να αποκτήσει μόχλευση πριν συναντήσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει την επιθυμία να συνάψει μια ευρεία οικονομική συμφωνία με την Κίνα.

Το νέο δόγμα του Σι είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της κινεζικής ισχύος, ανέφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Στις σπάνιες γαίες, ανέφεραν, ο Σι είναι πεπεισμένος ότι η Κίνα κατέχει ένα αδιαμφισβήτητο ατού που της επιτρέπει να απαιτήσει σημαντικές παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ.

Ένα πρώτο σημάδι του εγχειριδίου του Σι εμφανίστηκε τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ εξαπέλυσε τους παγκόσμιους δασμούς του για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης»

«Το Πεκίνο πιστεύει ότι έχει τη μέγιστη μόχλευση και δεν φοβάται να τη χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο Τζίμι Γκούντριτς , ειδικός σε θέματα Κίνας και τεχνολογίας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιων Συγκρούσεων και Συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Παρόλα αυτά, ο Σι διατρέχει τον κίνδυνο να αποτύχει η στρατηγική του. Οι τακτικές του παρέχουν πυρομαχικά στα «γεράκια» στην Ουάσινγκτον που πιέζουν να σπάσουν την οικονομική εξάρτηση της Αμερικής από την Κίνα. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Ασία, οι οποίοι βασίζονται σε αυτά τα ορυκτά για τις δικές τους βιομηχανίες, ανησυχούσαν επίσης για την υπερβολική επίδειξη του Πεκίνου, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η Κίνα γίνεται ένας ολοένα και πιο απρόβλεπτος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα σχέδια να επενδύσουν 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρίσιμα ορυκτά που στοχεύουν στη διάβρωση της ηγεμονίας της Κίνας.

Το νέο δόγμα

Ένα πρώτο σημάδι του εγχειριδίου του Σι εμφανίστηκε τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ εξαπέλυσε τους παγκόσμιους δασμούς του για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης». Η Κίνα, η οποία ήδη αντιμετώπιζε τους περιορισμούς της εποχής Μπάιντεν, επλήγη σκληρά, με τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα να εκτοξεύονται τελικά στο 145%. Και τα αντίποινα του Πεκίνου ήταν άμεσα: Έκοψε τους μαγνήτες σπάνιων γαιών προς τις αμερικανικές εταιρείες , αναγκάζοντας προσωρινά ορισμένα αμερικανικά εργοστάσια αυτοκινήτων να κλείσουν.

Η αντίδραση στη Wall Street ήταν άμεση. Η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ έπεσε σε μια κατακόρυφη πτώση και η αντεπίθεση του Πεκίνου προκάλεσε κατακόρυφη βουτιά των μετοχών. Το Πεκίνο σταδιακά μείωσε τις εξαγωγές αργότερα, μετά την επίτευξη συμφωνιών με την Ουάσινγκτον, αλλά συνέχισε να ελέγχει αυστηρά την προσφορά.

Για τον Κινέζο πρόεδρο, το χάος στην αγορά ήταν ένα σημάδι. Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά στους Κινέζους πολιτικούς, είχε το θάρρος να αξιοποιήσει το πλεονέκτημά του, πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν το στομάχι για περισσότερο οικονομικό πόνο. Στις πρόσφατες εμπορικές διαπραγματεύσεις, οι Κινέζοι απαίτησαν πλήρη συνθηκολόγηση: την άρση όλων των αμερικανικών δασμών και των μέτρων ελέγχου των εξαγωγών, αν και οι Αμερικανοί ομόλογοί τους δεν έχουν υποχωρήσει.

Η τέχνη της παραχώρησης

Η στρατηγική πίσω από αυτή τη νέα αυτοπεποίθηση γεννήθηκε από την κρίση. Μετά την προεδρική νίκη του Τραμπ πέρυσι, το άγχος κατέκλυσε το Πεκίνο. Σύμφωνα με άτομα κοντά στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ο Σι είπε στους κορυφαίους βοηθούς του -συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του προσωπικού Κάι Τσι , του οικονομικού τσάρου Χε Λιφένγκ και του κορυφαίου ιδεολόγου του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γουάνγκ Χουνίνγκ- να σχεδιάσουν επειγόντως ένα νέο εγχειρίδιο για το Trump 2.0, ένα εγχειρίδιο που θα έσπαγε τη συνεχή αντιδραστική στάση που είχε καθορίσει την προηγούμενη προσέγγιση του Πεκίνου.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι και οι δύο χώρες «θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αμοιβαίες ανησυχίες μέσω διαλόγου και διαβούλευσης με βάση την ισότητα και το αμοιβαίο όφελος».

Η νέα προσέγγιση βασίζεται σε μια βασική πεποίθηση στο Πεκίνο: ότι ο Τραμπ είναι θεμελιωδώς συναλλακτικός, όχι ιδεολογικός. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πάθος του Τραμπ για μια συμφωνία για να εξουδετερώσουν τα «γεράκια» της Κίνας στην κυβέρνησή του. Ο στόχος, όπως το έθεσε ο Κάμπελ, είναι να δημιουργηθεί μια «ήπια και σκληρή» προσέγγιση. Το Πεκίνο θα ανταποκριθεί στην επιθυμία του Τραμπ για συμφωνίες, ασκώντας ταυτόχρονα επώδυνη οικονομική πίεση.

«Το να κρατούν τον Τραμπ κοντά τους ήταν κεντρικό στοιχείο του κινεζικού στρατηγικού εγχειριδίου», δήλωσε ο Έβαν Μεντέιρος, πρώην ανώτερος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Ομπάμα και νυν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν. «Γνωρίζουν ότι δεν είναι ούτε γεράκι ούτε ιδεολόγος και θέλουν να παίξουν με το ένστικτό του για να κάνουν συμφωνίες».

Πηγή: ΟΤ

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Eurostat 25.10.25

Ερευνα-κόλαφος: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
