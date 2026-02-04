newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρυσός: Τι λένε οι ειδικοί για την πορεία που θα καταγράψει το ευγενές μέταλλο το 2026
Οικονομία 04 Φεβρουαρίου 2026, 23:50

Χρυσός: Τι λένε οι ειδικοί για την πορεία που θα καταγράψει το ευγενές μέταλλο το 2026

Παρά τις πρόσφατες πτώσεις, ο χρυσός παραμένει ένα ασφαλές καταφύγιο και μια στρατηγική επένδυση για το 2026

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Ο χρυσός συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές, ακόμα και μετά από απότομες πτώσεις στις τιμές του. Η ιστορική του πορεία δείχνει ότι οι διορθώσεις μέσα σε ανοδικές αγορές είναι φυσιολογικές και συχνά προσφέρουν ευκαιρίες για αγορά, αναφέρει σε θέμα του, το CNBC.

Η ιστορία διδάσκει ότι οι διορθώσεις είναι φυσιολογικό μέρος ενός ανοδικού κύκλου

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι οικονομικές αβεβαιότητες εξακολουθούν να στηρίζουν την τιμή του, καθιστώντας τον χρυσό τόσο ένα ασφαλές καταφύγιο όσο και ένα δυναμικό επενδυτικό εργαλείο για το 2026.

Χρυσός: Η τελευταία άνοδος και η πτώση των τιμών

Ο χρυσός είχε εξαιρετική πορεία το 2025, καταγράφοντας άνοδο 66%, και συνέχισε να επεκτείνει τα κέρδη του στις αρχές του 2026. Η ανοδική αυτή πορεία στηρίχθηκε σε παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η απρόβλεπτη εμπορική πολιτική και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν σχεδόν 10%, προκαλώντας σημαντική πίεση και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως το ασήμι, το παλλάδιο και η πλατίνα.

Παρά αυτήν την πτώση, η αγορά έδειξε γρήγορα σημάδια ανάκαμψης, με τον χρυσό να ανεβαίνει πάνω από 6% μέχρι την Τρίτη, φτάνοντας περίπου στα 4.946 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στη Νέα Υόρκη ενισχύθηκαν κατά 3,3%.

Ο χρυσός και τα ιστορικά μαθήματα από τις ανοδικές αγορές

Η ιστορία διδάσκει ότι οι διορθώσεις είναι φυσιολογικό μέρος ενός ανοδικού κύκλου. Από το 1971, ο χρυσός έχει βιώσει τρεις σημαντικές ανοδικές περιόδους.

Η πρώτη από το 1971 έως το 1980 είδε την τιμή να εκτοξεύεται από τα 35 δολάρια στα 835 δολάρια ανά ουγγιά, παρά επαναλαμβανόμενες πτώσεις.

Η δεύτερη ανοδική πορεία από το 2001 έως το 2011 κέρδισε μια νέα γενιά επενδυτών που αναζητούσαν προστασία από τις υπερβολικά χαλαρές νομισματικές πολιτικές μετά τη φούσκα των τηλεπικοινωνιών και την οικονομική κρίση του 2007-2009.

Η τρέχουσα ανοδική πορεία, που ξεκίνησε το 2015, είχε ήδη βιώσει πέντε διορθώσεις πριν από την πτώση της Παρασκευής, αποδεικνύοντας ότι οι πτώσεις δεν σηματοδοτούν το τέλος της ανοδικής αγοράς αλλά προσφέρουν ευκαιρίες για στρατηγική τοποθέτηση.

Τι λένε οι ειδικοί για το 2026

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τον χρυσό παραμένουν ισχυροί. Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες έχει γίνει καθοριστικός μοχλός της αγοράς, προσφέροντας ένα επίπεδο δομικής στήριξης που σπάνια υπήρχε σε προηγούμενες περιόδους.

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες έχει γίνει καθοριστικός μοχλός της αγοράς, προσφέροντας ένα επίπεδο δομικής στήριξης που σπάνια υπήρχε σε προηγούμενες περιόδους

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από την ανάπτυξη, τα δημόσια χρέη και τις γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο και μέσο προστασίας για τους επενδυτές.

Οι αναλυτές της UBS και της Barclays υποστηρίζουν ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες πτώσεις, η αγορά χρυσού διατηρεί ανθεκτικότητα, και οι αποτιμήσεις δεν υποδηλώνουν φούσκα. Η UBS προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φτάσει τα 6.200 δολάρια τον επόμενο μήνα, με πιθανή πτώση στα 5.900 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Η UBS προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φτάσει τα 6.200 δολάρια τον επόμενο μήνα, με πιθανή πτώση στα 5.900 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026

Η μακροπρόθεσμη προοπτική

Οι ανοδικές αγορές χρυσού δεν τελειώνουν απλώς επειδή οι φόβοι μειώνονται ή οι τιμές αυξάνονται.

Τελειώνουν μόνο όταν οι κεντρικές τράπεζες εδραιώσουν πλήρως την αξιοπιστία τους και αλλάξουν νομισματική πολιτική. Μέχρι τότε, οι βραχυπρόθεσμες διορθώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ως ευκαιρίες αγοράς.

Ο χρυσός παραμένει ένα ασφαλές καταφύγιο που συνδυάζει σταθερότητα και δυναμική ανάπτυξη, καθιστώντας τον ιδανικό για στρατηγικές τοποθετήσεις και μακροπρόθεσμες επενδυτικές επιλογές.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Ευρώπη: Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων – Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων στην Ευρώπη - Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις των ενοικίων και ως αποτέλεσμα, κάποια μορφή στεγαστικής κρίσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
«Προστασία ανηλίκων» 05.02.26

Η Αίγυπτος μπλοκάρει την πρόσβαση στο Roblox

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα Roblox μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο.

Σύνταξη
Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Παγκράτι 05.02.26

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε κανένα περιθώριο Νιούκαστλ και μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού, τη νίκησε και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Σύνταξη
Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Ο Γουίλιαμς πέτυχε «χρυσό» γκολ στο 96′ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Del Rey με το 2-1 επί της Βαλένθια – Πέρασε και η Σοσιεδάδ με φοβερή ανατροπή στο τέλος κόντρα στην Αλαβές (3-2).

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο