Ο χρυσός συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές, ακόμα και μετά από απότομες πτώσεις στις τιμές του. Η ιστορική του πορεία δείχνει ότι οι διορθώσεις μέσα σε ανοδικές αγορές είναι φυσιολογικές και συχνά προσφέρουν ευκαιρίες για αγορά, αναφέρει σε θέμα του, το CNBC.

Η ιστορία διδάσκει ότι οι διορθώσεις είναι φυσιολογικό μέρος ενός ανοδικού κύκλου

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι οικονομικές αβεβαιότητες εξακολουθούν να στηρίζουν την τιμή του, καθιστώντας τον χρυσό τόσο ένα ασφαλές καταφύγιο όσο και ένα δυναμικό επενδυτικό εργαλείο για το 2026.

Χρυσός: Η τελευταία άνοδος και η πτώση των τιμών

Ο χρυσός είχε εξαιρετική πορεία το 2025, καταγράφοντας άνοδο 66%, και συνέχισε να επεκτείνει τα κέρδη του στις αρχές του 2026. Η ανοδική αυτή πορεία στηρίχθηκε σε παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η απρόβλεπτη εμπορική πολιτική και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν σχεδόν 10%, προκαλώντας σημαντική πίεση και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως το ασήμι, το παλλάδιο και η πλατίνα.

Παρά αυτήν την πτώση, η αγορά έδειξε γρήγορα σημάδια ανάκαμψης, με τον χρυσό να ανεβαίνει πάνω από 6% μέχρι την Τρίτη, φτάνοντας περίπου στα 4.946 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στη Νέα Υόρκη ενισχύθηκαν κατά 3,3%.

Ο χρυσός και τα ιστορικά μαθήματα από τις ανοδικές αγορές

Η ιστορία διδάσκει ότι οι διορθώσεις είναι φυσιολογικό μέρος ενός ανοδικού κύκλου. Από το 1971, ο χρυσός έχει βιώσει τρεις σημαντικές ανοδικές περιόδους.

Η πρώτη από το 1971 έως το 1980 είδε την τιμή να εκτοξεύεται από τα 35 δολάρια στα 835 δολάρια ανά ουγγιά, παρά επαναλαμβανόμενες πτώσεις.

Η δεύτερη ανοδική πορεία από το 2001 έως το 2011 κέρδισε μια νέα γενιά επενδυτών που αναζητούσαν προστασία από τις υπερβολικά χαλαρές νομισματικές πολιτικές μετά τη φούσκα των τηλεπικοινωνιών και την οικονομική κρίση του 2007-2009.

Η τρέχουσα ανοδική πορεία, που ξεκίνησε το 2015, είχε ήδη βιώσει πέντε διορθώσεις πριν από την πτώση της Παρασκευής, αποδεικνύοντας ότι οι πτώσεις δεν σηματοδοτούν το τέλος της ανοδικής αγοράς αλλά προσφέρουν ευκαιρίες για στρατηγική τοποθέτηση.

Τι λένε οι ειδικοί για το 2026

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τον χρυσό παραμένουν ισχυροί. Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες έχει γίνει καθοριστικός μοχλός της αγοράς, προσφέροντας ένα επίπεδο δομικής στήριξης που σπάνια υπήρχε σε προηγούμενες περιόδους.

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες έχει γίνει καθοριστικός μοχλός της αγοράς, προσφέροντας ένα επίπεδο δομικής στήριξης που σπάνια υπήρχε σε προηγούμενες περιόδους

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από την ανάπτυξη, τα δημόσια χρέη και τις γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο και μέσο προστασίας για τους επενδυτές.

Οι αναλυτές της UBS και της Barclays υποστηρίζουν ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες πτώσεις, η αγορά χρυσού διατηρεί ανθεκτικότητα, και οι αποτιμήσεις δεν υποδηλώνουν φούσκα. Η UBS προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φτάσει τα 6.200 δολάρια τον επόμενο μήνα, με πιθανή πτώση στα 5.900 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Η UBS προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φτάσει τα 6.200 δολάρια τον επόμενο μήνα, με πιθανή πτώση στα 5.900 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026

Η μακροπρόθεσμη προοπτική

Οι ανοδικές αγορές χρυσού δεν τελειώνουν απλώς επειδή οι φόβοι μειώνονται ή οι τιμές αυξάνονται.

Τελειώνουν μόνο όταν οι κεντρικές τράπεζες εδραιώσουν πλήρως την αξιοπιστία τους και αλλάξουν νομισματική πολιτική. Μέχρι τότε, οι βραχυπρόθεσμες διορθώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ως ευκαιρίες αγοράς.

Ο χρυσός παραμένει ένα ασφαλές καταφύγιο που συνδυάζει σταθερότητα και δυναμική ανάπτυξη, καθιστώντας τον ιδανικό για στρατηγικές τοποθετήσεις και μακροπρόθεσμες επενδυτικές επιλογές.

Πηγή: ΟΤ.gr