Γιατί ανεβαίνουν ξανά χρυσός και ασήμι – Τι κρύβεται πίσω από την νευρικότητα των αγορών
04 Φεβρουαρίου 2026

Γιατί ανεβαίνουν ξανά χρυσός και ασήμι – Τι κρύβεται πίσω από την νευρικότητα των αγορών

Μετά από βίαιες διορθώσεις, ο χρυσός και το ασήμι επιστρέφουν δυναμικά παρά την αβεβαιότητα στη διεθνή αγορά

Η εβδομάδα ξεκίνησε με έντονη νευρικότητα καθώς ο χρυσός και το ασήμι παρουσίασαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά, εκμεταλλευόμενοι τα χαμηλά επίπεδα τιμών που προέκυψαν μετά από μία από τις πιο βίαιες διορθώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Παρότι η αντίδραση ήταν ισχυρή, η συζήτηση στις αγορές δεν αφορά μόνο την άνοδο, αλλά και το πόσο βιώσιμη μπορεί να αποδειχθεί.

Ο χρυσός και το ασήμι και η αντίδραση της αγοράς

Στις πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές της Τετάρτης, ο χρυσός κατέγραψε άνοδο 2,4% στην αγορά, φτάνοντας τα 5.054,6 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας κέρδη περίπου 3,4% και κινούμενα κοντά στα 5.100 δολάρια.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στο ασήμι. Η τιμή εκτινάχθηκε κατά 5,8%, αγγίζοντας τα 90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures κατέγραψαν ημερήσια άνοδο της τάξης του 8%, στα 90,16 δολάρια. Πρόκειται για μια από τις ισχυρότερες ημερήσιες αντιδράσεις του μετάλλου τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η κίνηση αντανακλά μαζικές αγορές μετά τη βίαιη πτώση των τιμών.

Το δολάριο και τα επιτόκια

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των πολύτιμων μετάλλων παίζει και το δολάριο. Ο δείκτης του αμερικανικού νομίσματος κινήθηκε στις 97,382 μονάδες, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος σε ημερήσια βάση, αλλά σημαντικά χαμηλότερος από το πρόσφατο υψηλό των 99,39 μονάδων που είχε καταγραφεί στις 19 Ιανουαρίου.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτουργεί παραδοσιακά υποστηρικτικά για τον χρυσό και το ασήμι, ενώ οι προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα πολύτιμα μέταλλα ως αντιστάθμισμα κινδύνου.

Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, οι μετοχές μεταλλευτικών ομίλων ακολούθησαν την ανοδική τάση. Η Rio Tinto ενισχύθηκε κατά περίπου 1%, η Anglo American κινήθηκε 0,7% υψηλότερα, ενώ η Antofagasta υποχώρησε οριακά κατά 0,2%. Ο δείκτης FTSE 350 Precious Metals and Mining σημείωσε άνοδο 2%, φτάνοντας τις 34.963 μονάδες.

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι οι πελάτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου έχει περιοριστεί, με μέρος της ρευστότητας να κατευθύνεται σε πιο «αμυντικά» assets, όπως ο χρυσός, αντί για μετοχές τεχνολογίας.

Ο χρυσός και οι προβλέψεις

Παρά τη μεταβλητότητα, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις παραμένουν αισιόδοξες. Μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι τοποθετούν τον χρυσό στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026, ενώ πιο επιθετικά σενάρια ανεβάζουν τον πήχη ακόμη και στα 6.000 δολάρια μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στη συνεχιζόμενη αγορά χρυσού από κεντρικές τράπεζες, στην πιθανή αύξηση των τοποθετήσεων σε ETFs και στην αβεβαιότητα που δημιουργούν οι πολιτικές εξελίξεις και η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο χρυσός και το ασήμι έχουν επιστρέψει δυναμικά, καταγράφοντας ημερήσιες ανόδους έως και 8% μετά από ιστορικές απώλειες. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς, η αγορά εξακολουθεί να ισορροπεί σε λεπτό σχοινί, με τη μεταβλητότητα να παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη μέρα.

Πηγή: ΟΤ

