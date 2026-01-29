newspaper
Πόσο πωλείται η χρυσή λίρα – Νέο ρεκόρ τιμής
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Ιανουαρίου 2026, 09:23

Πόσο πωλείται η χρυσή λίρα – Νέο ρεκόρ τιμής

Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ καταρρίπτει η χρυσή λίρα - Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Οι «λαμπρές» αποδόσεις που καταγράφει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, έρχονται εκτοξεύσουν και την χρυσή λίρα στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η αβεβαιότητα που καλύπτει τις αγορές και την οικονομία στρέφει τους επενδυτές στις ασφαλείς τοποθετήσεις.

Η χρυσή λίρα

Η τιμή της χρυσής λίρας καταγράφει ράλι στην εγχώρια αγορά τους τελευταίους 13 μήνες, ξεπερνώντας το φράγμα των 1.000 ευρώ και ανεβάζοντας στις 27 Ιανουαρίου η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας, από την ΤτE, ήταν στα 971,84 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 1.138,5 ευρώ.

Χθες η τιμή πώλησης στα 1.167,74 ευρώ έναντι 666,31 ευρώ που ήταν η τιμή πώλησης στις 31 Δεκεμβρίου του 2024.

Η τάση πυροδότησε το 2025 κύμα συναλλαγών που έφτασαν σε περίπου 150.000 κομμάτια, καταγράφοντας άνοδο κατά 50% σχεδόν από το 2024, όχι μόνο από νέους αγοραστές, αλλά και από κατόχους λιρών που έσπευσαν να πουλήσουν, θεωρώντας ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ρευστοποιήσουν κέρδη.

Η ΤτΕ αγόρασε από πολίτες το 2025 το ποσό των 40.031 χρυσών λιρών (11.150 τεμάχια το πρώτο τρίμηνο, 11.487 το δεύτερο, 9.365 το τρίτο τρίμηνο και 8.029 το τέταρτο).

Αντίθετα, οι πολίτες αγόρασαν το από την ΤτΕ 7.563 χρυσές λίρες, (1.732 το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο 1.953, το τρίτο τρίμηνο 1.714 και 2.164 το τέταρτο τρίμηνο).

Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος, που παραμένει ο βασικός φορέας επίσημων συναλλαγών χρυσών λιρών, δεύτερο θεσμικό κανάλι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η μοναδική εμπορική τράπεζα που προσφέρει επίσημα προϊόντα επενδυτικού χρυσού, όπως χρυσές λίρες, μισές λίρες και ράβδους και έχει τα δικά της αποθέματα, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του βασιλικού Νομισματοκοπείου Μ. Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας..

Πέρα από τα επίσημα κανάλια συναλλαγών, λειτουργεί κι ένα εκτεταμένο δίκτυο ιδιωτικών αγοραπωλησιών: ενεχυροδανειστήρια, καταστήματα χρυσού αλλά και απευθείας συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. Οι επιχειρήσεις αυτές ορίζουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, συχνά πιο ευνοϊκές για τους πωλητές σε περιόδους μεγάλης ζήτησης.

Η σχέση των Ελλήνων με τον χρυσό ήταν διαχρονικά ισχυρή και σύμφωνα με εκτιμήσεις η αξία των λιρών που έχουν στην κατοχή τους αντιπροσωπεύει το 2%-3% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή περί τα 4-5 δισ. ευρώ. Πέραν αυτών που αγοράζουν λίρες ως επένδυση, αρκετοί είναι και εκείνοι που αγοράζουν λίρες ως δώρο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως ένας γάμος, βαφτίσια κ.ά.

Μια χρυσή λίρα μπορεί να είναι λιποβαρής λόγω της χρήσης της ή να φέρει χτυπήματα που επηρεάζουν την τιμή της. Στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι το βάρος της που είναι 7,989 γραμμάρια, η διάμετρος που είναι 22,05 χιλιοστά, πάχος 1,52 mm και η καθαρότητα του χρυσού που μετρείται στα 22 καράτια.

Πηγή: ΟΤ

