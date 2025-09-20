newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του χρυσού, που την περασμένη Τρίτη (16 Σεπτεμβρίου) βρέθηκε στα 3.700 δολάρια ανά ουγκιά. Η αύξηση αυτή της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, που υπολογίζεται σε σχεδόν 40% από την αρχή του έτους, έχει φέρει μεγάλη κινητικότητα και στην αγορά των χρυσών λιρών στην Ελλάδα. Αναζητώντας ασφάλεια σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας και υψηλού πληθωρισμού, οι Ελληνες αγοράσαμε περίπου 33.000 χρυσές λίρες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τη σχετική δαπάνη να υπολογίζεται στα 24,5 εκατ. ευρώ.

Στα «έτοιμα» από τα οποία τρώνε οι Έλληνες υπολογίζονται και οι χρυσές λίρες που βρίσκονται στα συρτάρια των σπιτιών

Η μέση τιμή πώλησης χρυσών λιρών από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και την Πειραιώς (η μόνη εμπορική τράπεζα που ασχολείται με την αγορά χρυσού) σε πολίτες διαμορφώθηκε στα 745 ευρώ για την ίδια περίοδο, ενώ σήμερα η τιμή της φτάνει στα 827 ευρώ. Δηλαδή, χρειάζεται ένας κατώτατος μισθός για να αγοράσει κανείς μια χρυσή λίρα!

Ταυτόχρονα, οι ίδιοι παράγοντες σπρώχνουν και τη ρευστοποίηση χρυσών λιρών από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές του χρυσού μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά, που στερούνται ρευστότητας. Οπως φαίνεται σε πρόσφατες σχετικές έρευνες, η αποταμίευση των νοικοκυριών κινείται από το 2022 σε αρνητικά επίπεδα, δηλαδή οι Ελληνες τρώνε από τα… έτοιμα – όπου «έτοιμες» μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και τις χρυσές λίρες που βρίσκονται στα συρτάρια των σπιτιών.

Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουνίου της φετινής χρονιάς οι ρευστοποιήσεις των χρυσών λιρών, δηλαδή τα πολύτιμα νομίσματα που αγόρασαν οι τράπεζες από πολίτες, ήταν περίπου 52.000. Με τη μέση τιμή αγοράς να διαμορφώνεται στα 635 ευρώ, το ποσό που εξασφάλισαν οι πολίτες από ρευστοποιήσεις χρυσών λιρών υπολογίζεται στα 33 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά ήρθαν να συμπληρώσουν τα εισοδήματα των πολιτών, την ώρα που η αγοραστική τους δύναμη πλήττεται από την επίμονη ακρίβεια.

Ο τζίρος

Συνολικά, η αγορά χρυσής λίρας διαμορφώθηκε περίπου στα 57,5 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του έτους, την ώρα που στο σύνολο της περσινής χρονιάς ο συνολικός «τζίρος» της αγοράς υπολογιζόταν στα 82 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από τις ρευστοποιήσεις χρυσών λιρών από πολίτες, που διαμορφώθηκαν περίπου στα 85.000 τεμάχια με μέση τιμή τα 504,5 ευρώ, βάζοντας 43 εκατ. ευρώ στους κουμπαράδες των νοικοκυριών.

Στο σύνολο του 2024, οι αγορές χρυσής λίρας από πολίτες ήταν περίπου 65.000, με μέση τιμή τα 602 ευρώ, που σημαίνει ότι οι Ελληνες ξόδεψαν περίπου 39 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τα πολύτιμα νομίσματα. Φέτος, με μοχλό την αύξηση της τιμής του χρυσού, ο τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρουν πηγές της αγοράς στα «ΝΕΑ», η άνοδος της τιμής του χρυσού έχει φέρει αυξημένη κινητικότητα στο σύνολο της αγοράς, ανεβάζοντας τα νούμερα τόσο των ρευστοποιήσεων όσο και των αγορών.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο χρυσών λιρών είναι η ΤτΕ και η Πειραιώς. Η ΤτΕ ασχολείται πρωταρχικά με την πώληση χρυσών λιρών σε πολίτες, με τις αγορές της να είναι σαφώς λιγότερες. Αντιθέτως, η Πειραιώς δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά όσο και στην πώληση χρυσών λιρών από τα τρία σημεία Piraeus Gold που βρίσκονται σε Αθήνα (Πανεπιστημίου 16), Θεσσαλονίκη (Ιωνος Δραγούμη 5) και Ηράκλειο Κρήτης (Εβανς 7).

Συναλλαγές

Για οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη:

α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και

β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού Εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πελάτη.

