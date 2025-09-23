newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Σε νέες… κορυφές η τιμή του χρυσού – Πόσο έφτασε η λίρα
23 Σεπτεμβρίου 2025

Σε νέες… κορυφές η τιμή του χρυσού – Πόσο έφτασε η λίρα

Ασταμάτητος ο χρυσός, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Οι ειδικοί συμβουλεύουν πώς να επενδύσει κανείς στο πολύτιμο μέταλλο

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
A
A
Ασταμάτητη φαίνεται να είναι η άνοδος για τον χρυσό, που τη Δευτέρα η τιμή σποτ για το πολύτιμο μέταλλο έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, για να διαμορφωθεί πάνω από τα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά.

Κινητήριος δύναμη για το νέο ράλι της τιμής του χρυσού -που σημειωτέον έχει κάνει περισσότερα από 60 κλεισίματα ρεκόρ μέσα στο 2025- είναι η αναμονή για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και τα σήματα που έχουν στείλει αξιωματούχοι της Fed σχετικά με την προοπτική περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων.

Ως ασφαλής επένδυση, ο χρυσός τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Οι επενδυτές βλέπουν τον χρυσό ως προστατευτικό παράγοντα έναντι των «δυσμενών οικονομικών εποχών», σύμφωνα με έρευνα της Fed του Σικάγο.

Οπως πρόσφατα δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute, Sameer Samana, «ο χρυσός πληροί όλα αυτά τα κριτήρια».

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση επενδυτικής στρατηγικής του Wells Fargo Investment Institute, οι αναλυτές του αναμένουν ότι «οι συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες και η αυξημένη γεωπολιτική σύγκρουση θα υποστηρίξουν την περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα».

«Χωρίς αμφιβολία, ο χρυσός έχει ανοδική τάση και τραβάει μεγάλη προσοχή από τους επενδυτές», δήλωσε στο δίκτυο CNBC η Blair duQuesnay, πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής και επενδυτικός σύμβουλος στην Ritholtz Wealth Management.

Η πλειονότητα των αναλυτών «βλέπει» ότι το πολύτιμο μέταλλο, που συνιστά αξιόπιστο στοιχείο προστασίας της αξία του πλούτου, θα φτάσει τα 4.000 δολάρια, στο δεύτερο εξάμηνο της εφετινής χρονιάς.

Το προτείνουν οι ειδικοί

Για να επενδύσει κανείς σε χρυσό, μπορεί είτε να αγοράσει φυσικό χρυσό είτε να πραγματοποιήσει χρηματοοικονομικές επενδύσεις που σχετίζονται με το πολύτιμο μέταλλο.

Οι περισσότεροι γνώστες των επενδύσεων συνιστούν την απόκτηση επενδυτικής έκθεσης σε χρυσό μέσω ενός χρηματιστηριακού αμοιβαίου κεφαλαίου που παρακολουθεί την τιμή του φυσικού χρυσού, ως μέρος ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, αντί να αγοράζουν πραγματικά χρυσά νομίσματα ή ράβδους.

Ο Samana προτείνει: «Σε περιόδους έντονης πίεσης, οι μετοχές χρυσού υποαποδίδουν, οπότε στον βαθμό που οι άνθρωποι επιθυμούν έκθεση [στον χρυσό], ένα ETF που υποστηρίζεται από χρυσά νομίσματα είναι πιο αποτελεσματικό από τις μετοχές που σχετίζονται με τον χρυσό και τις μετοχές εξόρυξης χρυσού», δήλωσε ο Samana.

«Τα ETFs χρυσού θα είναι ο πιο ρευστός, φορολογικά αποδοτικός και χαμηλού κόστους τρόπος επένδυσης σε χρυσό», δήλωσε η duQuesnay. Η ίδια πρόσθεσε ότι «είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό να κατέχει κανείς φυσικό χρυσό», κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους συναλλαγών και των παραγόντων αποθήκευσης των ράβδων και των κερμάτων.

Από την άλλη, όσον αφορά τις μετοχές εξόρυξης χρυσού, αυτές δεν συνδέονται τόσο στενά με την υποκείμενη τιμή του χρυσού και είναι περισσότερο συνδεδεμένες με τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων, πρόσθεσε.

Παρά το ράλι της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, οι οικονομικοί σύμβουλοι γενικά συνιστούν τον περιορισμό της έκθεσης σε χρυσό σε λιγότερο από 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου κάποιου.

Η duQuesnay, μέλος του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών Συμβούλων του CNBC, δήλωσε πρόσφατα ότι δεν έχει χρυσό στα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται για τους πελάτες της.

Η χρυσή λίρα

Μέσα στη φρενίτιδα για επένδυση σε χρυσό με κάθε τρόπο, επόμενο είναι να συμπαρασύρεται και η χρυσή λίρα, η τιμή της οποίας ανεβαίνει ολοένα και πιο ψηλά και οδεύει προς νέο ορόσημο.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας που εκδόθηκε χθες Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας από την ΤτΕ έφτασε στα 838,07 ευρώ και η τιμή αγοράς στα 715,22 ευρώ.

Μόλις την προηγούμενη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, η τιμή πώλησης ήταν 827,16 και η τιμή αγοράς 705,91 ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο οι αντίστοιχες τιμές ήταν στα 700,44 ευρώ και 597,64 ευρώ.

Εάν, δε, κάποιος είχε αγοράσει μία χρυσή λίρα το 2019 προς 339,35  ευρώ και την πουλούσε χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος προς 715,22 ευρώ, θα είχε συνολική απόδοση πάνω από 110%.

Πηγή: ΟΤ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
23.09.25

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
23.09.25

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
22.09.25

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
21.09.25

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
21.09.25

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
21.09.25

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
23.09.25

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
23.09.25

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων
23.09.25

Η Γραμμή 1, η παλαιότερη εν λειτουργία γραμμή της Αθήνας, δεν περιλαμβάνεται στην ολοήμερη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
23.09.25

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» – Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών
23.09.25

«Θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια τραβούν την ανηφόρα. Οι κύριες αιτίες που επιμένει ο πληθωρισμός. Το τέλος του αφηγήματος περί εισαγόμενης κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
23.09.25

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
23.09.25

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
23.09.25

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
23.09.25

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
23.09.25

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
23.09.25

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
23.09.25

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
23.09.25

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
