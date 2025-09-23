Σε νέες… κορυφές η τιμή του χρυσού – Πόσο έφτασε η λίρα

Ασταμάτητη φαίνεται να είναι η άνοδος για τον χρυσό, που τη Δευτέρα η τιμή σποτ για το πολύτιμο μέταλλο έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, για να διαμορφωθεί πάνω από τα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά.

Κινητήριος δύναμη για το νέο ράλι της τιμής του χρυσού -που σημειωτέον έχει κάνει περισσότερα από 60 κλεισίματα ρεκόρ μέσα στο 2025- είναι η αναμονή για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και τα σήματα που έχουν στείλει αξιωματούχοι της Fed σχετικά με την προοπτική περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων.

Ως ασφαλής επένδυση, ο χρυσός τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Οι επενδυτές βλέπουν τον χρυσό ως προστατευτικό παράγοντα έναντι των «δυσμενών οικονομικών εποχών», σύμφωνα με έρευνα της Fed του Σικάγο.

Οπως πρόσφατα δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute, Sameer Samana, «ο χρυσός πληροί όλα αυτά τα κριτήρια».

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση επενδυτικής στρατηγικής του Wells Fargo Investment Institute, οι αναλυτές του αναμένουν ότι «οι συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες και η αυξημένη γεωπολιτική σύγκρουση θα υποστηρίξουν την περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα».

«Χωρίς αμφιβολία, ο χρυσός έχει ανοδική τάση και τραβάει μεγάλη προσοχή από τους επενδυτές», δήλωσε στο δίκτυο CNBC η Blair duQuesnay, πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής και επενδυτικός σύμβουλος στην Ritholtz Wealth Management.

Η πλειονότητα των αναλυτών «βλέπει» ότι το πολύτιμο μέταλλο, που συνιστά αξιόπιστο στοιχείο προστασίας της αξία του πλούτου, θα φτάσει τα 4.000 δολάρια, στο δεύτερο εξάμηνο της εφετινής χρονιάς.

Το προτείνουν οι ειδικοί

Για να επενδύσει κανείς σε χρυσό, μπορεί είτε να αγοράσει φυσικό χρυσό είτε να πραγματοποιήσει χρηματοοικονομικές επενδύσεις που σχετίζονται με το πολύτιμο μέταλλο.

Οι περισσότεροι γνώστες των επενδύσεων συνιστούν την απόκτηση επενδυτικής έκθεσης σε χρυσό μέσω ενός χρηματιστηριακού αμοιβαίου κεφαλαίου που παρακολουθεί την τιμή του φυσικού χρυσού, ως μέρος ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, αντί να αγοράζουν πραγματικά χρυσά νομίσματα ή ράβδους.

Ο Samana προτείνει: «Σε περιόδους έντονης πίεσης, οι μετοχές χρυσού υποαποδίδουν, οπότε στον βαθμό που οι άνθρωποι επιθυμούν έκθεση [στον χρυσό], ένα ETF που υποστηρίζεται από χρυσά νομίσματα είναι πιο αποτελεσματικό από τις μετοχές που σχετίζονται με τον χρυσό και τις μετοχές εξόρυξης χρυσού», δήλωσε ο Samana.

«Τα ETFs χρυσού θα είναι ο πιο ρευστός, φορολογικά αποδοτικός και χαμηλού κόστους τρόπος επένδυσης σε χρυσό», δήλωσε η duQuesnay. Η ίδια πρόσθεσε ότι «είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό να κατέχει κανείς φυσικό χρυσό», κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους συναλλαγών και των παραγόντων αποθήκευσης των ράβδων και των κερμάτων.

Από την άλλη, όσον αφορά τις μετοχές εξόρυξης χρυσού, αυτές δεν συνδέονται τόσο στενά με την υποκείμενη τιμή του χρυσού και είναι περισσότερο συνδεδεμένες με τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων, πρόσθεσε.

Παρά το ράλι της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, οι οικονομικοί σύμβουλοι γενικά συνιστούν τον περιορισμό της έκθεσης σε χρυσό σε λιγότερο από 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου κάποιου.

Η duQuesnay, μέλος του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών Συμβούλων του CNBC, δήλωσε πρόσφατα ότι δεν έχει χρυσό στα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται για τους πελάτες της.

Η χρυσή λίρα

Μέσα στη φρενίτιδα για επένδυση σε χρυσό με κάθε τρόπο, επόμενο είναι να συμπαρασύρεται και η χρυσή λίρα, η τιμή της οποίας ανεβαίνει ολοένα και πιο ψηλά και οδεύει προς νέο ορόσημο.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας που εκδόθηκε χθες Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας από την ΤτΕ έφτασε στα 838,07 ευρώ και η τιμή αγοράς στα 715,22 ευρώ.

Μόλις την προηγούμενη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, η τιμή πώλησης ήταν 827,16 και η τιμή αγοράς 705,91 ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο οι αντίστοιχες τιμές ήταν στα 700,44 ευρώ και 597,64 ευρώ.

Εάν, δε, κάποιος είχε αγοράσει μία χρυσή λίρα το 2019 προς 339,35 ευρώ και την πουλούσε χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος προς 715,22 ευρώ, θα είχε συνολική απόδοση πάνω από 110%.

Πηγή: ΟΤ