Ο χρυσός ξεπέρασε χθες Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία του Reuters/Amr Alfiky, επάνω, μπάρα χρυσού και σφραγισμένο χρυσό νόμισμα).

Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024

Η τιμή του πολύτιμου κιτρινόχρωμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Και παρά το ράλι που κατέγραψε το 2025 κορυφαίοι διαχειριστές στοιχηματίζουν ότι η ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς παραμένουν εν ισχύ οι παράγοντες που έδωσαν τα κέρδη.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 65% την περασμένη χρονιά, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοσή του εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, καθώς οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές κινήθηκαν μαζί με τις κεντρικές τράπεζες.

Ισχυρή ζήτηση

Τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία έδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον χρυσό έως το 2025, με ορισμένα από αυτά που δεν είχαν ποτέ επενδύσει σ’ αυτόν να λαμβάνουν θέσεις περίπου 5% της στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών τους στοιχείων, αναφέρουν αναλυτές.

Παρά τη θεαματική άνοδο, ορισμένοι επενδυτές αναρωτιούνται ποιοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό το 2026.

Η JP Morgan έχει βασίσει τις προβλέψεις της στη συνέχιση της ισχυρής ζήτησης τόσο από επενδυτές όσο και από κεντρικές τράπεζες, με εκτιμώμενο μέσο όρο περίπου 585 τόνους ανά τρίμηνο.