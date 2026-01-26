newspaper
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Διεθνής Οικονομία 26 Ιανουαρίου 2026, 03:00

Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Ο χρυσός ξεπέρασε χθες Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία του Reuters/Amr Alfiky, επάνω, μπάρα χρυσού και σφραγισμένο χρυσό νόμισμα).

Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024

Η τιμή του πολύτιμου κιτρινόχρωμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Και παρά το ράλι που κατέγραψε το 2025 κορυφαίοι διαχειριστές στοιχηματίζουν ότι η ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς παραμένουν εν ισχύ οι παράγοντες που έδωσαν τα κέρδη.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 65% την περασμένη χρονιά, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοσή του εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, καθώς οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές κινήθηκαν μαζί με τις κεντρικές τράπεζες.

Ισχυρή ζήτηση

Τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία έδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον χρυσό έως το 2025, με ορισμένα από αυτά που δεν είχαν ποτέ επενδύσει σ’ αυτόν να λαμβάνουν θέσεις περίπου 5% της στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών τους στοιχείων, αναφέρουν αναλυτές.

Παρά τη θεαματική άνοδο, ορισμένοι επενδυτές αναρωτιούνται ποιοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό το 2026.

Η JP Morgan έχει βασίσει τις προβλέψεις της στη συνέχιση της ισχυρής ζήτησης τόσο από επενδυτές όσο και από κεντρικές τράπεζες, με εκτιμώμενο μέσο όρο περίπου 585 τόνους ανά τρίμηνο.

Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Καταστροφικός παγετός 25.01.26

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

