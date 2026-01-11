newspaper
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Χρυσός: Δεν πτοούνται οι ταύροι από τα ρεκόρ του 2025
Διεθνής Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 01:00

Χρυσός: Δεν πτοούνται οι ταύροι από τα ρεκόρ του 2025

Ο χρυσός διατηρεί την ελκυστικότητα του μακροπρόθεσμα

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Spotlight

Παρά το ράλι που κατέγραψε ο χρυσός το 2025 κορυφαίοι διαχειριστές στοιχηματίζουν ότι η ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς παραμένουν εν ισχύ οι παράγοντες που έδωσαν τα κέρδη.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 65% το 2025, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοσή του εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, καθώς οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές κινήθηκαν μαζί με τις κεντρικές τράπεζες.

Το Bloomberg μίλησε με περισσότερους από δώδεκα διαχειριστές κεφαλαίων, των οποίων οι εταιρείες διαχειρίζονται τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, για να αξιολογήσει το κλίμα μετά το ιστορικό έτος.

Οι περισσότεροι από αυτούς δήλωσαν ότι επέλεξαν να μην αποσύρουν πάρα πολλά χρήματα από το τραπέζι, στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα του μετάλλου.

Ο χρυσός και οι ταύροι

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι ο χρυσός θα σημειώσει άνοδο το 2026, καθώς οι παράγοντες που τον οδήγησαν στην ισχυρή του πορεία παραμένουν άθικτοι» εξηγεί ο Ian Samson, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Fidelity International.

Αν και μείωσε τη θέση του κατά τη διάρκεια της φρενήρους περιόδου του Οκτωβρίου, από τότε έχει αυξήσει τις θέσεις του, επικαλούμενος τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, τη μείωση των επιτοκίων και τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα ως υποστηρικτικούς παράγοντες.

Ο χρυσός είναι από τα λίγα περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπει στους επενδυτές να δημιουργήσουν ρευστοποιήσιμο πλούτο εκτός της σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ

Τα νομίσματα επίσης των μεγάλων ανεπτυγμένων χωρών δεν χαίρουν της ίδιας εμπιστοσύνης καθώς η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών δέχεται επίθεση ενώ αυξάνεται το δημόσιο χρέος , τροφοδοτώντας πολιτικές αντιπαραθέσεις από τις ΗΠΑ μέχρι την Ιαπωνία.

Ο χρυσός είναι «ουσιαστικά ένα παιχνίδι κατά του fiat νομίσματος τώρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο» τονίζει ο Mike Wilson, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικός σύμβουλος της Morgan Stanley. Αυτή η άποψη κέρδισε έδαφος τους τελευταίους μήνες του 2025, καθώς το debasement trade έλαβε χώρα και επενδυτές από τον Ken Griffin έως τον Ray Dalio επεσήμαναν την άνοδο του χρυσού ως προειδοποιητικό σήμα.

Ο Wilson συμβουλεύει την κατανομή του 20% του χαρτοφυλακίου κάποιου σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό μείγμα μετοχών και ομολόγων 60/40 με μια αναλογία 60/20/20.

Ο Darwei Kung, επικεφαλής εμπορευμάτων και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στον όμιλο DWS, εξήγησε ότι η εταιρεία του διατηρεί μια ελαφρώς μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη κατανομή σε επενδύσεις που σχετίζονται με τον χρυσό και αναμένει να διατηρήσει αυτή τη στάση έως το 2026.

Προβλέπει μέτρια αύξηση της τιμής του μετάλλου μέχρι το τέλος του έτους. Αλλά αναμένει επίσης βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες συναλλαγών, καθώς ο χρυσός δέχεται πλήγματα από ευρύτερες δυνάμεις της αγοράς.

Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία αγοράζουν χρυσό

Τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία έδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον για το χρυσό έως το 2025, με ορισμένα από αυτά που δεν είχαν ποτέ επενδύσει στο περιουσιακό στοιχείο να λαμβάνουν θέσεις περίπου 5% της στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών τους στοιχείων, αναφέρει ο Massimiliano Castelli, επικεφαλής της στρατηγικής για τις παγκόσμιες κρατικές αγορές στην UBS Asset Management.

«Φυσικά, δεν βλέπουμε το ίδιο ανοδικό δυναμικό όπως πέρυσι, όταν ο χρυσός ήταν ουσιαστικά η καλύτερη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων από όλες», δήλωσε ο Castelli. «Αλλά εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τον χρυσό».

Η ιστορία προσφέρει μια νότα προσοχής. Οι υπερβολικές άνοδοι συχνά ακολουθούνται από μεγάλα διαστήματα χαμηλών επιδόσεων. Η τιμή του χρυσού έφτασε στο ρεκόρ των 1.921 δολαρίων ανά ουγγιά το 2011, λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά χρειάστηκαν άλλα εννέα χρόνια για να επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο. Μια παρατεταμένη bear αγορά ακολούθησε επίσης την ρεκόρ αύξησης του 127% του χρυσού το 1979.

Οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίζουν να αγοράζουν χρυσό

Παρόλα αυτά, ο χρυσός παραμένει σε μικρή κλίμακα στην κατοχή Αμερικανών επενδυτών. Παρά το ρεκόρ ανόδου, τα χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια χρυσού αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,17% των ιδιωτικών χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs Group Inc. τον Δεκέμβριο – έξι μονάδες βάσης κάτω από την κορύφωση του 2012. Η τράπεζα εκτιμά ότι κάθε περίοδος αγοράς που αυξάνει το μερίδιο του χρυσού στα χαρτοφυλάκια των ΗΠΑ κατά 0,01% θα αύξανε τις τιμές κατά περίπου 1,4%.

Οι συνεχιζόμενες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν ο σημαντικότερος παράγοντας για περαιτέρω άνοδο των τιμών, με την Goldman Sachs να αναμένει αγορές περίπου 80 τόνων το μήνα το 2026. Ο ρυθμός των αγορών αυξήθηκε κατακόρυφα το 2022, αφού η δέσμευση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας ανέδειξε την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν μπορεί να δεσμευτεί.

Ο χρυσός είναι ένα από τα λίγα περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπει στους επενδυτές να δημιουργήσουν «ρευστοποιήσιμο πλούτο εκτός της σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ», δήλωσε ο Thomas Roderick, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο hedge fund Trium Capital LLP, ο οποίος έχει μειώσει ελαφρώς τη θέση του σε χρυσό από τον Οκτώβριο, αλλά εξακολουθεί να έχει «αξιοπρεπή κίνδυνο στο εμπόριο».

Ο ρόλος της Κίνας

Για τον Roderick, η συσσώρευση χρυσού από την Κίνα βρίσκεται στον πυρήνα της bullish θέσης του, καθώς η χώρα επιδιώκει να αξιοποιήσει τα έσοδα από τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα σε περιουσιακά στοιχεία που είναι προστατευμένα από την παρέμβαση των ΗΠΑ.

Η Κίνα δεν θα πει «ο χρυσός είναι πολύ ακριβός, ας συσσωρεύσουμε περισσότερα ομόλογα» εξηγεί. «Αυτό απλώς δεν λειτουργεί για γεωπολιτικούς λόγους ».

Οι κεντρικές τράπεζες σπάνια πωλούν τις θέσεις τους, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση από τους θεσμούς θεωρείται σταθερή πηγή στήριξης των τιμών. Αλλά ενώ τα νομισματικά ιδρύματα μπορεί να έχουν ανάψει το φυτίλι για την άνοδο του χρυσού, οι ραγδαίες εισροές από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές βοήθησαν στην υπερτροφοδότησή του κατά το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Όσο περισσότερο χρυσό κατέχουν οι κερδοσκοπικοί επενδυτές, τόσο υψηλότερη γίνεται η συσχέτισή του με άλλα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, τονίζει ο Shaniel Ramjee, συν-επικεφαλής του Multi-Asset στην Pictet Asset Management.

