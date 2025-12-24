Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν σημαντικά κέρδη μέσα στο 2025, έως και 55%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά τον Οκτώβριο. Οι εμπορικές εντάσεις, η μειωμένη ζήτηση για το αμερικανικό δολάριο και οι αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες δημιούργησαν, σύμφωνα με τη JP Morgan, τις ιδανικές συνθήκες για αυτή την ιστορική άνοδο.

Μετά το εκρηκτικό, καθοδηγούμενο από τη ζήτηση ράλι του 2025, το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι αν ο χρυσός μπορεί να συνεχίσει να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά και το 2026.

Η απάντηση της JP Morgan είναι ξεκάθαρη. «Αν και το ράλι του χρυσού δεν ήταν, και δεν θα είναι, γραμμικό, πιστεύουμε ότι οι τάσεις που ωθούν τις τιμές σε αυτό το νέο, υψηλότερο επίπεδο δεν έχουν εξαντληθεί», τονίζει η Natasha Kaneva, επικεφαλής Global Commodities Strategy στη JP Morgan. Όπως εκτιμά, η μακροπρόθεσμη τάση διαφοροποίησης των επίσημων αποθεμάτων και των επενδυτικών χαρτοφυλακίων προς τον χρυσό έχει ακόμη δρόμο. «Αναμένουμε ότι η ζήτηση θα ωθήσει τις τιμές προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026», σημειώνει.

Οι προβλέψεις της JP Morgan για τις τιμές

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan Global Research, η μέση τιμή του χρυσού αναμένεται να διαμορφωθεί στα 5.055 δολάρια ανά ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ η ανοδική πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2027.

Παραδοσιακά, ένα ασθενέστερο δολάριο και χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ ενισχύουν την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο. Παράλληλα, η οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα λειτουργεί υπέρ του πολύτιμου μετάλλου, λόγω του ρόλου του ως ασφαλές καταφύγιο και «αποθήκη» αξίας. Επιπλέον, ο χρυσός εμφανίζει χαμηλή συσχέτιση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που τον καθιστά «ασφάλεια» σε περιόδους αναταραχής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η JP Morgan, στη σημερινή συγκυρία ο χρυσός λειτουργεί ταυτόχρονα τόσο ως αντιστάθμισμα έναντι της υποτίμησης νομισμάτων και του πληθωρισμού όσο και ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στα αμερικανικά ομόλογα και τα money market funds.

Εκρηκτική ζήτηση από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες

Σύμφωνα με τον Gregory Shearer, επικεφαλής Base and Precious Metals Strategy στη JP Morgan, το τρίτο τρίμηνο του 2025 η συνολική ζήτηση χρυσού από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες έφτασε περίπου τους 980 τόνους, πάνω από 50% υψηλότερα από τον μέσο όρο των προηγούμενων τεσσάρων τριμήνων.

Σε όρους αξίας, η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Περίπου 950 τόνοι αντιστοιχούν σε εισροές ύψους 109 δισ. δολαρίων σε ένα μόνο τρίμηνο, με μέση τιμή 3.458 δολάρια ανά ουγγιά, σχεδόν 90% υψηλότερα από τον μέσο όρο της προηγούμενης περιόδου.

Ποιοι θα είναι οι αγοραστές το 2026

Παρά τη θεαματική άνοδο, ορισμένοι επενδυτές αναρωτιούνται ποιοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό το 2026. Η JP Morgan βασίζει τις προβλέψεις της στη συνέχιση της ισχυρής ζήτησης τόσο από επενδυτές όσο και από κεντρικές τράπεζες, με εκτιμώμενο μέσο όρο περίπου 585 τόνους ανά τρίμηνο.

Η ανάλυση της τράπεζας δείχνει ότι για να συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιμές του χρυσού απαιτούνται τουλάχιστον 350 τόνοι καθαρής τριμηνιαίας ζήτησης από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες. Κάθε επιπλέον 100 τόνοι πάνω από αυτό το επίπεδο μεταφράζονται σε άνοδο περίπου 2% της τιμής ανά τρίμηνο.

Για το 2026, η JP Morgan εκτιμά ότι η τριμηνιαία ζήτηση θα προέρχεται από περίπου 190 τόνους αγορών κεντρικών τραπεζών, 330 τόνους σε ράβδους και νομίσματα, καθώς και περίπου 275 τόνους ετήσιας ζήτησης μέσω ETFs και futures, κυρίως συγκεντρωμένη στο πρώτο μέρος του έτους.

Η διαφοροποίηση των Κεντρικών Τραπεζών συνεχίζεται

Ακόμη και μετά από τρία συνεχόμενα έτη αγορών άνω των 1.000 τόνων, η JP Morgan εκτιμά ότι η διαρθρωτική τάση αυξημένων αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες δεν έχει ολοκληρωθεί. Για το 2026 προβλέπονται αγορές περίπου 755 τόνων, χαμηλότερα από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, αλλά σημαντικά υψηλότερα από τα προ του 2022 επίπεδα των 400–500 τόνων.

Η μικρή αυτή υποχώρηση αποδίδεται κυρίως σε τεχνικούς λόγους. Με τιμές άνω των 4.000 δολαρίων, οι κεντρικές τράπεζες χρειάζονται λιγότερους τόνους για να αυξήσουν το ποσοστό του χρυσού στα αποθεματικά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών ανέρχονται πλέον σε περίπου 36.200 τόνους και αντιστοιχούν σχεδόν στο 20% των συνολικών επίσημων αποθεμάτων, από περίπου 15% στο τέλος του 2023.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι αν χώρες με ποσοστό χρυσού κάτω του 10% στα αποθεματικά τους αύξαναν το μερίδιο αυτό στο 10%, θα απαιτούνταν αγορές έως και 2.600 τόνων, ακόμη και με τιμές 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Οι επενδυτές αυξάνουν τη συμμετοχή τους

Δεν είναι μόνο οι κεντρικές τράπεζες που αυξάνουν την έκθεσή τους στον χρυσό. Η JP Morgan προβλέπει ότι το 2026 οι εισροές σε gold ETFs θα φτάσουν περίπου τους 250 τόνους, ενώ η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα θα ξεπεράσει ξανά τους 1.200 τόνους ετησίως.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο χρυσός αντιστοιχούσε περίπου στο 2,8% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (AUM) παγκοσμίως. Παρότι το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα τα τελευταία δύο χρόνια, η JP Morgan θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει το 4%–5% τα επόμενα χρόνια.

Το στοίχημα των 5.000 δολαρίων

Όπως σημειώνει ο Gregory Shearer, αν και ο ακριβής χρονισμός των καταλυτών παραμένει δύσκολος, η τράπεζα διατηρεί ισχυρή πεποίθηση ότι η ζήτηση διαθέτει «αρκετή δύναμη πυρός» ώστε να οδηγήσει τις τιμές προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026.

Μάλιστα, σε ένα πιο επιθετικό σενάριο, η JP Morgan εκτιμά ότι ακόμη και μια μετατόπιση μόλις 0,5% των ξένων επενδύσεων σε αμερικανικά assets προς τον χρυσό θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές έως τα 6.000 δολάρια. Με την προσφορά από τα ορυχεία να παραμένει σχετικά ανελαστική, ο κίνδυνος, ή η ευκαιρία, φαίνεται να γέρνει προς μια ταχύτερη από το αναμενόμενο επίτευξη αυτών των επιπέδων.

Πηγή: ΟΤ