newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025
Διεθνής Οικονομία 24 Δεκεμβρίου 2025 | 22:40

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Ο χρυσός, ένα ιστορικό ράλι και το ερώτημα του 2026 - Τι αναφέρει η JP Morgan για το πολύτιμο μέταλλο

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Spotlight

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν σημαντικά κέρδη μέσα στο 2025, έως και 55%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά τον Οκτώβριο. Οι εμπορικές εντάσεις, η μειωμένη ζήτηση για το αμερικανικό δολάριο και οι αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες δημιούργησαν, σύμφωνα με τη JP Morgan, τις ιδανικές συνθήκες για αυτή την ιστορική άνοδο.

Μετά το εκρηκτικό, καθοδηγούμενο από τη ζήτηση ράλι του 2025, το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι αν ο χρυσός μπορεί να συνεχίσει να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά και το 2026.

Η απάντηση της JP Morgan είναι ξεκάθαρη. «Αν και το ράλι του χρυσού δεν ήταν, και δεν θα είναι, γραμμικό, πιστεύουμε ότι οι τάσεις που ωθούν τις τιμές σε αυτό το νέο, υψηλότερο επίπεδο δεν έχουν εξαντληθεί», τονίζει η Natasha Kaneva, επικεφαλής Global Commodities Strategy στη JP Morgan. Όπως εκτιμά, η μακροπρόθεσμη τάση διαφοροποίησης των επίσημων αποθεμάτων και των επενδυτικών χαρτοφυλακίων προς τον χρυσό έχει ακόμη δρόμο. «Αναμένουμε ότι η ζήτηση θα ωθήσει τις τιμές προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026», σημειώνει.

Οι προβλέψεις της JP Morgan για τις τιμές

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan Global Research, η μέση τιμή του χρυσού αναμένεται να διαμορφωθεί στα 5.055 δολάρια ανά ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ η ανοδική πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2027.

Παραδοσιακά, ένα ασθενέστερο δολάριο και χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ ενισχύουν την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο. Παράλληλα, η οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα λειτουργεί υπέρ του πολύτιμου μετάλλου, λόγω του ρόλου του ως ασφαλές καταφύγιο και «αποθήκη» αξίας. Επιπλέον, ο χρυσός εμφανίζει χαμηλή συσχέτιση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που τον καθιστά «ασφάλεια» σε περιόδους αναταραχής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η JP Morgan, στη σημερινή συγκυρία ο χρυσός λειτουργεί ταυτόχρονα τόσο ως αντιστάθμισμα έναντι της υποτίμησης νομισμάτων και του πληθωρισμού όσο και ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στα αμερικανικά ομόλογα και τα money market funds.

Εκρηκτική ζήτηση από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες

Σύμφωνα με τον Gregory Shearer, επικεφαλής Base and Precious Metals Strategy στη JP Morgan, το τρίτο τρίμηνο του 2025 η συνολική ζήτηση χρυσού από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες έφτασε περίπου τους 980 τόνους, πάνω από 50% υψηλότερα από τον μέσο όρο των προηγούμενων τεσσάρων τριμήνων.

Σε όρους αξίας, η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Περίπου 950 τόνοι αντιστοιχούν σε εισροές ύψους 109 δισ. δολαρίων σε ένα μόνο τρίμηνο, με μέση τιμή 3.458 δολάρια ανά ουγγιά, σχεδόν 90% υψηλότερα από τον μέσο όρο της προηγούμενης περιόδου.

Ποιοι θα είναι οι αγοραστές το 2026

Παρά τη θεαματική άνοδο, ορισμένοι επενδυτές αναρωτιούνται ποιοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό το 2026. Η JP Morgan βασίζει τις προβλέψεις της στη συνέχιση της ισχυρής ζήτησης τόσο από επενδυτές όσο και από κεντρικές τράπεζες, με εκτιμώμενο μέσο όρο περίπου 585 τόνους ανά τρίμηνο.

Η ανάλυση της τράπεζας δείχνει ότι για να συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιμές του χρυσού απαιτούνται τουλάχιστον 350 τόνοι καθαρής τριμηνιαίας ζήτησης από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες. Κάθε επιπλέον 100 τόνοι πάνω από αυτό το επίπεδο μεταφράζονται σε άνοδο περίπου 2% της τιμής ανά τρίμηνο.

Για το 2026, η JP Morgan εκτιμά ότι η τριμηνιαία ζήτηση θα προέρχεται από περίπου 190 τόνους αγορών κεντρικών τραπεζών, 330 τόνους σε ράβδους και νομίσματα, καθώς και περίπου 275 τόνους ετήσιας ζήτησης μέσω ETFs και futures, κυρίως συγκεντρωμένη στο πρώτο μέρος του έτους.

Η διαφοροποίηση των Κεντρικών Τραπεζών συνεχίζεται

Ακόμη και μετά από τρία συνεχόμενα έτη αγορών άνω των 1.000 τόνων, η JP Morgan εκτιμά ότι η διαρθρωτική τάση αυξημένων αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες δεν έχει ολοκληρωθεί. Για το 2026 προβλέπονται αγορές περίπου 755 τόνων, χαμηλότερα από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, αλλά σημαντικά υψηλότερα από τα προ του 2022 επίπεδα των 400–500 τόνων.

Η μικρή αυτή υποχώρηση αποδίδεται κυρίως σε τεχνικούς λόγους. Με τιμές άνω των 4.000 δολαρίων, οι κεντρικές τράπεζες χρειάζονται λιγότερους τόνους για να αυξήσουν το ποσοστό του χρυσού στα αποθεματικά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών ανέρχονται πλέον σε περίπου 36.200 τόνους και αντιστοιχούν σχεδόν στο 20% των συνολικών επίσημων αποθεμάτων, από περίπου 15% στο τέλος του 2023.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι αν χώρες με ποσοστό χρυσού κάτω του 10% στα αποθεματικά τους αύξαναν το μερίδιο αυτό στο 10%, θα απαιτούνταν αγορές έως και 2.600 τόνων, ακόμη και με τιμές 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Οι επενδυτές αυξάνουν τη συμμετοχή τους

Δεν είναι μόνο οι κεντρικές τράπεζες που αυξάνουν την έκθεσή τους στον χρυσό. Η JP Morgan προβλέπει ότι το 2026 οι εισροές σε gold ETFs θα φτάσουν περίπου τους 250 τόνους, ενώ η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα θα ξεπεράσει ξανά τους 1.200 τόνους ετησίως.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο χρυσός αντιστοιχούσε περίπου στο 2,8% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (AUM) παγκοσμίως. Παρότι το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα τα τελευταία δύο χρόνια, η JP Morgan θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει το 4%–5% τα επόμενα χρόνια.

Το στοίχημα των 5.000 δολαρίων

Όπως σημειώνει ο Gregory Shearer, αν και ο ακριβής χρονισμός των καταλυτών παραμένει δύσκολος, η τράπεζα διατηρεί ισχυρή πεποίθηση ότι η ζήτηση διαθέτει «αρκετή δύναμη πυρός» ώστε να οδηγήσει τις τιμές προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026.

Μάλιστα, σε ένα πιο επιθετικό σενάριο, η JP Morgan εκτιμά ότι ακόμη και μια μετατόπιση μόλις 0,5% των ξένων επενδύσεων σε αμερικανικά assets προς τον χρυσό θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές έως τα 6.000 δολάρια. Με την προσφορά από τα ορυχεία να παραμένει σχετικά ανελαστική, ο κίνδυνος, ή η ευκαιρία, φαίνεται να γέρνει προς μια ταχύτερη από το αναμενόμενο επίτευξη αυτών των επιπέδων.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος; - Τι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα έκθεση του think tank Resolution Foundation αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους υπόλοιπους εντείνεται, με τις αποταμιεύσεις να αδυνατούν να το καλύψουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο