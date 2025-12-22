Η τιμή του χρυσού έφθασε σήμερα Δευτέρα στις αγορές της Ασίας τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο, καθώς πολλοί επενδυτές μοιάζουν να αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) το 2026 (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Arnd Wiegmann).

Πολλοί επενδυτές μοιάζουν να αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από τη Fed

Σειρά δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη υποδεικνύουν εξασθένιση της αμερικανικής αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού, που αναμένεται να ωθήσει το ομοσπονδιακό κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τιμών του χρυσού και το 2026 και αναμένουν ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να καταγράψει κέρδη έως και 20% τον επόμενο χρόνο.

Ο χρυσός ξεπέρασε τα 1.000 δολάρια την ουγγιά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τα 2.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα 3.000 δολάρια όταν τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών έπληξαν τις παγκόσμιες αγορές τον Μάρτιο.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council), οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν κατά 634 τόνους χρυσού τα αποθέματά τους έως τον Σεπτέμβριο του 2025 (περισσότερα εδώ).