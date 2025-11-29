newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
29.11.2025 | 16:00
Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
29.11.2025 | 17:37
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Spotlight

Θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τιμών του χρυσού και το 2026 εκτιμούν οι κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street που αναμένουν ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να καταγράψει κέρδη έως και 20% τον επόμενο χρόνο.

Ο χρυσός ξεπέρασε τα 1.000 δολάρια την ουγγιά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τα 2.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα 3.000 δολάρια όταν τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών έπληξαν τις παγκόσμιες αγορές τον Μάρτιο.

Αν και μια διψήφια αύξηση θα είναι μια δύσκολη επίδοση για τον χρυσό που έχει καταγράψει φέτος μια από τις πιο λαμπρές πορείες εδώ και δεκαετίες. Το μέταλλο διαπραγματεύτηκε περίπου στα 4.187 δολάρια η ουγγιά την Τετάρτη, σημειώνοντας αύξηση 57% σε ετήσια βάση. Καταλύτες της ανόδου είναι μια σειρά από παράγοντες.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council), οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν κατά 634 τόνους χρυσού τα αποθέματά τους έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Αν και ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μια μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια, παραμένει αρκετά πάνω από τους μέσους όρους πριν από το 2022.

Επιπλέον οι πληθωριστικές πιέσεις αλλά και η ανησυχία των επενδυτών για την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας και τον εμπορικό πόλεμο έχει οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.

Ακολουθούν οι προβλέψεις μεγάλων τραπεζών για τις επιδόσεις του χρυσού το 2026.

Bank of America: 5.000 δολάρια

Οι αναλυτές της BofA προβλέπουν ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια τον επόμενο χρόνο, μια αύξηση της τάξης του 19% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι υποκείμενοι ανοδικοί παράγοντες που ωθούν προς τα πάνω την τιμή του χρυσού αναμένεται να παραμείνουν και το επόμενο έτος, ανέφερε η τράπεζα σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, αναφερόμενη σε ευνοϊκούς παράγοντες όπως η αυξανόμενη δημοσιονομική δαπάνη στις ΗΠΑ και οι «μη ορθόδοξες μακροοικονομικές πολιτικές» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι τιμές του χρυσού σταμάτησαν να ανεβαίνουν μόνο όταν άλλαξαν οι υποκείμενοι παράγοντες», ανέφερε η τράπεζα στην ανάλυσή της για τις ανοδικές τάσεις της αγοράς χρυσού από το 1970. «Προς το παρόν, πολλοί από αυτούς τους παράγοντες παραμένουν σε ισχύ, οπότε βλέπουμε στήριξη για τον χρυσό».

Παρά την πρόσφατη διόρθωση της τιμής του χρυσού, το πολύτιμο μέταλλο παραμένει «υποεπενδυμένο» μακροπρόθεσμα, πρόσθεσαν οι αναλυτές.

UBS: 5.000 δολάρια το 2026 ή το 2027

Οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS σε έκθεσή τους προβλέπουν ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει σε ένα νέο ιστορικό υψηλό των 5.000 δολαρίων κάποια στιγμή το 2026 ή το 2027.

«Οι βασικές θέσεις γίνονται όλο και πιο ανθεκτικές. Ο χρυσός θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως μακροπρόθεσμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο και βασικό μέρος της κατανομής περιουσιακών στοιχείων» έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Υποστηρίζουν ότι «έχει επιταχυνθεί η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του χρυσού», προσθέτοντας ότι «ο χρυσός αναμένεται να επωφεληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό επενδυτών που ανακατανέμουν τις μετοχές, ομόλογα, δολάρια και άλλα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους και ότι, «δεδομένου του σχετικού μεγέθους της αγοράς χρυσού σε σχέση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και μια μικρή μετατόπιση μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο εάν είναι ευρείας βάσης».

Deutsche Bank: Έως και 4.950 δολάρια

Η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει τα 4.950 δολάρια το 2026, σύμφωνα με την Deutsche Bank, σημειώνοντας άνοδο 18%. Η βασική εκτίμηση της τράπεζας είναι ότι ο χρυσός θα κλείσει το έτος περίπου στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά.

Παρά την πρόσφατη διόρθωση του χρυσού, οι ροές των επενδυτών φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί και το πολύτιμο μέταλλο έχει δώσει μερικές τεχνικές ενδείξεις ότι «έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση της τοποθέτησης» έγραψε σε πρόσφατη έκθεσή του ο Michael Hsueh, αναλυτής έρευνας στην τράπεζα.

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές ETF φαίνεται επίσης ότι θα μπορούσε να παραμείνει ισχυρή, πρόσθεσε.

«Αυτοί οι παράγοντες συνηγορούν υπέρ μιας αναβάθμισης της πρόβλεψής μας για το 2026» αν και σημείωσε ότι υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι για το πολύτιμο μέταλλο εάν η χρηματιστηριακή αγορά καταγράψει μια βαθύτερη διόρθωση, αν η Fed μειώσει τα επιτόκια λιγότερο από το αναμενόμενο το επόμενο έτος ή εάν η γεωπολιτική σύγκρουση αρχίσει να εξομαλύνεται.

«Στη μεγαλύτερη εικόνα, οι διαχειριστές αποθεματικών θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τον ρυθμό αγορών τους και οι δραματικές αυξήσεις στις πραγματικές τιμές του χρυσού συχνά ακολουθούνται από σημαντικές διορθώσεις» πρόσθεσε.

Goldman Sachs: 4.900 δολάρια

Ο Daan Struyven, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας για τα εμπορεύματα στην Goldman Sachs εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει τα 4.900 δολάρια μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 17% από τα τρέχοντα επίπεδά του.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε δύο παράγοντες που έχουν στηρίξει την ανοδική πορεία του χρυσού φέτος και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν, είπε, μιλώντας στο Bloomberg την Τετάρτη.

1. Αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες. Οι διαχειριστές αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών τρόμαξαν όταν είδαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας να παγώνουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Πρέπει να διαφοροποιηθούν σε χρυσό, το οποίο είναι το μόνο πραγματικά ασφαλές περιουσιακό στοιχείο από τη στιγμή που το κρατάτε στα εγχώρια θησαυροφυλάκια σας» τόνισε.

2. Μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά περίπου 75 μονάδες βάσης τον επόμενο χρόνο, ευνοώντας τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, εξήγησε. Το ίδιο μονοπάτι θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες παγκοσμίως, πρόσθεσε. Οι μειώσεις των επιτοκίων θα τροφοδοτήσουν τις εκκλήσεις για υψηλότερο πληθωρισμό, με τους επενδυτές να είναι πιθανό να συσσωρεύσουν στο μέταλλο ως αντιστάθμισμα έναντι της υποτίμησης του νομίσματος fiat.

Οι ιδιώτες επενδυτές αναμένεται επίσης να ενισχύουν τις τιμές του χρυσού, είπε επισημαίνοντας τάσεις όπως το debasement trade, το οποίο λέει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται σε δολάριο θα υποτιμηθούν σε αξία εν μέσω της πτώσης του δολαρίου και άλλων νομισμάτων fiat.

«Νομίζω ότι η βασική διαίσθηση για το μέγεθος αυτής της ανοδικής πορείας των τιμών από τη διαφοροποίηση του ιδιωτικού τομέα είναι ότι η αγορά χρυσού είναι σχετικά μικρή», είπε, σημειώνοντας ότι η αγορά για ETF χρυσού ήταν περίπου 70 φορές μικρότερη από την αγορά των αμερικανικών ομολόγων. «Είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο χρυσός είναι η αγαπημένη μας σύσταση για μακροπρόθεσμα εμπορεύματα».

HSBC: Έως και 4.400 δολάρια η ουγγιά

Η πρόβλεψη της HSBC είναι λιγότερο αισιόδοξη καθώς εκτιμά ότι οι τιμές του χρυσού θα διαπραγματεύονται στην περιοχή των 3.600-4.400 δολαρίων η ουγγιά το 2026. Στο ανώτερο άκρο, αυτό υποδηλώνει άνοδο 5% για τον χρυσό.

«Η πιθανότητα σεισμικών και ενδεχομένως μόνιμων αλλαγών στο γεωπολιτικό τοπίο, σε συνδυασμό με πιο βίαιες μορφές εθνικισμού, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού εθνικισμού, με τη μορφή δασμών, γεωπολιτικού κινδύνου, αναταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ερωτημάτων σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και τη νομισματική πολιτική, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί», έγραψε ο James Steel, επικεφαλής αναλυτής πολύτιμων μετάλλων στην HSBC Securities, σε σημείωμα προς τους πελάτες τον περασμένο μήνα.

Η άνοδος θα μπορούσε να αρχίσει να επιβραδύνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, υποθέτει, αναφέροντας παράγοντες όπως η μεγαλύτερη προσφορά χρυσού, η πιθανή μείωση της φυσικής ζήτησης και η χαλάρωση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες πέραν του ορίου των 4.000 δολαρίων.

Πηγή: ot.gr

Commodities
