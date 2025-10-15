Σε νέα ύψη ο χρυσός – Ξεπέρασε τα 4.200 δολάρια

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η τιμή του χρυσού που δείχνει να μην τη σταματάει τίποτα μπροστά στον συνδυασμό των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και των γεωπολιτικών ανησυχιών που ωθούν στην αναζήτηση ασφαλών επενδυτικών καταφυγίων.

Την Τετάρτη ξεπέρασε και τα 4.200 ανά ουγγιά για πρώτη φορά, επεκτείνοντας το ανοδικό ρεκόρ.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,3% στα 4.195,35 δολάρια ανά ουγγιά στις 1:57 μ.μ. ET (1757 GMT), αφού νωρίτερα έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.217,95 δολαρίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,9% στα 4.201,60 δολάρια.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο άνω του 60% φέτος, λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων, οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, η αποδολαριοποίηση και οι ισχυρές εισροές ETF.

Τι λένε οι αναλυτές

«Με τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας να αναζωπυρώνονται τις τελευταίες ημέρες, οι επενδυτές έχουν ακόμη περισσότερους λόγους να αντισταθμίσουν τα μακροπρόθεσμα στοιχήματά τους σε μετοχές, διαφοροποιώντας τις αγορές τους σε χρυσό», δήλωσε ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς στο City Index και στο FOREX.com.

«Μόλις 800 δολάρια μακριά από τα 5.000 δολάρια, δεν θα στοιχημάτιζα ότι ο χρυσός θα φτάσει τελικά εκεί», δήλωσε ο Razaqzada, προσθέτοντας ότι μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση είναι πιθανή προσελκύοντας νέους αγοραστές με βουτιά.

Ο επικεφαλής της Yardeni Research, Εν Γιαρντένι, σε σημείωμά του προς τους επενδυτές την Τετάρτη, υποστήριξε ότι «ο χρυσός είναι το νέο bitcoin».

«Το bitcoin έχει χαρακτηριστεί ως ‘ψηφιακός χρυσός’, αλλά εμείς θα περιγράφαμε τον χρυσό ως ‘φυσικό bitcoin’», έγραψε ο Yardeni.

«Οι επενδυτές που απομακρύνονται από το ρίσκο ίσως καταλήγουν ολοένα και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός αποτελεί καλύτερη προστασία απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους από το bitcoin. Ο πρώτος υπάρχει από τηναρχή της ιστορίας και θεωρείται ευρέως ως αντιστάθμισμα κινδύνου, ενώ το δεύτερο έχει μικρή ιστορία και συμπεριφέρεται κυρίως ως ένα κερδοσκοπικό μέσο υψηλού ρίσκου», σημείωσε.

Ο Γιαρντένι έχει θέσει στόχο τιμής για τον χρυσό στα 4.000 δολάρια για το 2025, επίπεδο που ήδη έχει ξεπεραστεί, αφού πρόσφατα πέρασε το όριο των 4.200 δολαρίων.

Ο ίδιος, βλέπει την τιμή να κατευθύνεται προς τις 5.000 δολάρια το 2026, και προσθέτει πως «θα μπορούσε να φτάσει τις10.000 δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας — ή και νωρίτερα»

Οι επενδυτές

Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακό μέσο αντιστάθμισης έναντι της αβεβαιότητας και του πληθωρισμού και ευδοκιμεί επίσης σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων, καθώς είναι ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο.

Οι traders προεξοφλούν μια μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, με πιθανότητα 98%, ακολουθούμενη από μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο, η οποία έχει τιμολογηθεί πλήρως στο 100%.

Επιτείνοντας το χαρακτηριστικό του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής ορισμένων εμπορικών δεσμών με την Κίνα, αφού και οι δύο πλευρές επέβαλαν λιμενικά τέλη αυτή την εβδομάδα.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο έχει σταματήσει τα επίσημα στοιχεία και μπορεί να θολώσει τις προοπτικές των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στο εξωτερικό.

Πηγή: ΟΤ