Δίχως τέλος είναι η ανοδική πορεία του χρυσού φέτος, με την τιμή του πολύτιμου μετάλλου να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά. Και στη σκιά αυτού του ράλι, πλέον το μεγάλο ερώτημα για πολλά χαρτοφυλάκια είναι εάν πρέπει να το εντάξουν στις θέσεις τους.

Η φήμη του χρυσού ως ασπίδα κατά του πληθωρισμού και κατά των ευρύτερων μακροοικονομικών και γεωπολιτικών κινδύνων τον έχει καταστήσει ελκυστικό για τους επενδυτές φέτος. Σε μία ασυνήθιστη εξέλιξη, η τιμή του μετάλλου έχει αυξηθεί παράλληλα με τις μετοχές, οι οποίες βρίσκονται επίσης κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Τον Ιούλιο, ο θρύλος των hedge funds, Ray Dalio, ανέφερε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να διαθέτουν περίπου το 15% των χαρτοφυλακίων τους σε χρυσό ή bitcoin.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Business Insider έκανε μια άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ των διαχειριστών, από την οποία προέκυψε ότι αυτός ο προσανατολισμός είναι πιθανότατα ένας λογικός στόχος.

Έκθεση στο χρυσό

«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να κρατούν τουλάχιστον το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό ως αντικατάσταση άλλων σταθερών εισοδηματικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο David Miller, CIO της Catalyst Funds και διαχειριστής του χαρτοφυλακίου του Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF.

«Η παγκόσμια ζήτηση παραμένει ισχυρή, η ανάπτυξη της προσφοράς είναι περιορισμένη, και οι πραγματικές αποδόσεις που παραμένουν ιστορικά χαμηλές, όλα αυτά υποστηρίζουν υψηλότερες τιμές χρυσού», πρόσθεσε.

Ο Will Rhind, CEO της GraniteShares, ενός fund με 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαχείριση, δεν είναι τόσο αισιόδοξος, αλλά θεωρεί ότι μια σημαντική κατανομή σε χρυσό είναι μια καλή κίνηση, ακόμα και με τις τιμές στα ιστορικά υψηλά.

«Για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, συνήθως βλέπουμε πελάτες με κατανομές μεταξύ 7%-10% σε χρυσό. Αυτό το ποσοστό, φυσικά, θα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με παράγοντες όπως οι στόχοι επένδυσης του πελάτη, η αντοχή στον κίνδυνο και η γενική οικονομική προοπτική», σημείωσε.

Από την πλευρά του Rhind, το κλειδί για την αξιοποίηση των επενδύσεων σε χρυσό είναι η διατήρηση αρκετού χρυσού για να είναι μια σημαντική θέση στο χαρτοφυλάκιο. Η κατανομή 1% δεν θα είναι αρκετή για να επηρεάσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου με σημαντικό τρόπο.

Άλλοι ειδικοί θεωρούν ότι μια ελαφρώς χαμηλότερη κατανομή από το 7% έχει περισσότερο νόημα.

«Πιστεύουμε ότι μια κατανομή 5% σε χρυσό είναι μια πολύτιμη προσθήκη σε ένα κλασικό, μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων», δήλωσε ο Alexander Lis, επικεφαλής επενδύσεων της Social Discovery Ventures.

Οι κίνδυνοι

Ο κίνδυνος από την υπερβολική κατοχή χρυσού είναι ότι οι συνθήκες για τις οποίες θεωρείται ότι παρέχει ασφάλεια δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, και οι επενδυτές μπορεί να είναι υπερβολικά απαισιόδοξοι για την ευρύτερη τάση υποτίμησης του νομίσματος που κυριαρχεί στην αγορά.

«Ο χρυσός τείνει να αντανακλά τις προσδοκίες για υποτίμηση νομισμάτων παρά την πραγματική υποτίμηση», υποστήριξε. «Δεδομένου του ράλι φέτος, η επίτευξη των τωρινών προσδοκιών για περαιτέρω υποτίμηση θα απαιτούσε μια τόνωση που ξεπερνά ακόμα και τα επίπεδα της πανδημίας COVID».

Πηγή ΟΤ