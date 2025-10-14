newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Δίχως τέλος είναι η ανοδική πορεία του χρυσού φέτος, με την τιμή του πολύτιμου μετάλλου να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά. Και στη σκιά αυτού του ράλι, πλέον το μεγάλο ερώτημα για πολλά χαρτοφυλάκια είναι εάν πρέπει να το εντάξουν στις θέσεις τους.

Η φήμη του χρυσού ως ασπίδα κατά του πληθωρισμού και κατά των ευρύτερων μακροοικονομικών και γεωπολιτικών κινδύνων τον έχει καταστήσει ελκυστικό για τους επενδυτές φέτος. Σε μία ασυνήθιστη εξέλιξη, η τιμή του μετάλλου έχει αυξηθεί παράλληλα με τις μετοχές, οι οποίες βρίσκονται επίσης κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Τον Ιούλιο, ο θρύλος των hedge funds, Ray Dalio, ανέφερε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να διαθέτουν περίπου το 15% των χαρτοφυλακίων τους σε χρυσό ή bitcoin.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Business Insider έκανε μια άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ των διαχειριστών, από την οποία προέκυψε ότι αυτός ο προσανατολισμός είναι πιθανότατα ένας λογικός στόχος.

Έκθεση στο χρυσό

«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να κρατούν τουλάχιστον το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό ως αντικατάσταση άλλων σταθερών εισοδηματικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο David Miller, CIO της Catalyst Funds και διαχειριστής του χαρτοφυλακίου του Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF.

«Η παγκόσμια ζήτηση παραμένει ισχυρή, η ανάπτυξη της προσφοράς είναι περιορισμένη, και οι πραγματικές αποδόσεις που παραμένουν ιστορικά χαμηλές, όλα αυτά υποστηρίζουν υψηλότερες τιμές χρυσού», πρόσθεσε.

Ο Will Rhind, CEO της GraniteShares, ενός fund με 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαχείριση, δεν είναι τόσο αισιόδοξος, αλλά θεωρεί ότι μια σημαντική κατανομή σε χρυσό είναι μια καλή κίνηση, ακόμα και με τις τιμές στα ιστορικά υψηλά.

«Για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, συνήθως βλέπουμε πελάτες με κατανομές μεταξύ 7%-10% σε χρυσό. Αυτό το ποσοστό, φυσικά, θα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με παράγοντες όπως οι στόχοι επένδυσης του πελάτη, η αντοχή στον κίνδυνο και η γενική οικονομική προοπτική», σημείωσε.

Από την πλευρά του Rhind, το κλειδί για την αξιοποίηση των επενδύσεων σε χρυσό είναι η διατήρηση αρκετού χρυσού για να είναι μια σημαντική θέση στο χαρτοφυλάκιο. Η κατανομή 1% δεν θα είναι αρκετή για να επηρεάσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου με σημαντικό τρόπο.

Άλλοι ειδικοί θεωρούν ότι μια ελαφρώς χαμηλότερη κατανομή από το 7% έχει περισσότερο νόημα.

«Πιστεύουμε ότι μια κατανομή 5% σε χρυσό είναι μια πολύτιμη προσθήκη σε ένα κλασικό, μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων», δήλωσε ο Alexander Lis, επικεφαλής επενδύσεων της Social Discovery Ventures.

Οι κίνδυνοι

Ο κίνδυνος από την υπερβολική κατοχή χρυσού είναι ότι οι συνθήκες για τις οποίες θεωρείται ότι παρέχει ασφάλεια δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, και οι επενδυτές μπορεί να είναι υπερβολικά απαισιόδοξοι για την ευρύτερη τάση υποτίμησης του νομίσματος που κυριαρχεί στην αγορά.

«Ο χρυσός τείνει να αντανακλά τις προσδοκίες για υποτίμηση νομισμάτων παρά την πραγματική υποτίμηση», υποστήριξε. «Δεδομένου του ράλι φέτος, η επίτευξη των τωρινών προσδοκιών για περαιτέρω υποτίμηση θα απαιτούσε μια τόνωση που ξεπερνά ακόμα και τα επίπεδα της πανδημίας COVID».

Πηγή ΟΤ

Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Σουρτσέι 14.10.25

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
Την Παρασκευή 14.10.25

«Συνάντηση» Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τους Τόμαχοκ στο τραπέζι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή και πως του έχει παρουσιάσει μια «εκτίμηση» για το πόσους πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
Μήνυμα 14.10.25

«Απόπειρα δολοφονίας» του καταγγέλλει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

Για απόπειρα δολοφονίας του έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, ο οποίος «εγκατέλειψε τη χώρα», αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
