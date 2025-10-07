newspaper
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Οκτωβρίου 2025 | 17:44

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Ο χρυσός συνεχίζει το τρελό ράλι ανόδου

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ξεπέρασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων η τιμή του χρυσού καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς η οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γαλλία σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed οδηγούν τους επενδυτές στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Μιλώντας στο Reuters o αναλυτής της Marex, Edward Meir εξηγεί ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία, η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το συνεχιζόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ρίχνουν καύσιμα στο ράλι του χρυσού.

Ο χρυσός έχει σημειώσει αύξηση 50% από την αρχή της χρονιάς, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, τις συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, την ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και την ευρεία αδυναμία του δολαρίου. Οι τιμές spot του χρυσού έσπασαν το επίπεδο των 3.000 δολαρίων/ουγγιά για πρώτη φορά τον Μάρτιο και τα 3.800 δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και κατά τη διάρκεια οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το λεγόμενο «επιχρυσωμένο FOMO», καθώς οι επενδυτές φοβούμενοι μήπως χάσουν αποδόσεις και ανησυχώντας για τον πληθωρισμό προσθέτουν το πολύτιμο μέταλλο στα χαρτοφυλάκιά τους

«Βλέπουμε τόσο θεμελιώδεις όσο και βασισμένους στην ορμή λόγους για την περαιτέρω άνοδο του χρυσού και τώρα αναμένουμε ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.200 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε η UBS σε σημείωμα.

Το «επιχρυσωμένο» FOMO

Όπως επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το λεγόμενο «επιχρυσωμένο FOMO», καθώς οι επενδυτές φοβούμενοι μήπως χάσουν αποδόσεις και ανησυχώντας για τον πληθωρισμό προσθέτουν το πολύτιμο μέταλλο στα χαρτοφυλάκιά τους.

Το FOMO είναι αρκτικόλεξο από τα αγγλικά: Fear Of Missing Out, που σημαίνει «φόβος ότι μένεις απ’ έξω». Περιγράφει το άγχος ή την ανησυχία που νιώθει κάποιος όταν πιστεύει ότι χάνει μια εμπειρία, μια ευκαιρία ή κάτι σημαντικό που κάνουν άλλοι.

Ωστόσο, ακόμα κι όταν η αστάθεια που προκλήθηκε από τους δασμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχώρησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η τιμή του χρυσού  συνέχισε να ανεβαίνει , με μια άνοδο σχεδόν 12% μόνο τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2011.

Ένας βασικός καταλύτης, λένε οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ήταν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών που ακολούθησαν το άρμα των αυξανόμενων τιμών μετά από χρόνια αγορών ρεκόρ από τους διαχειριστές αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών.

«Είναι επιχρυσωμένο Fomo», εξηγεί ο Luca Paolini, επικεφαλής στρατηγικής στην Pictet Asset Management, αναφερόμενος σε έναν «φόβο μήπως χάσουμε κάτι» που θεωρείται επίσης ότι τροφοδοτεί τεράστια κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας megacap.

«Ο χρυσός έχει γίνει τόσο μεγάλος… που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Υπάρχει ένα επίπεδο όπου γίνεται αδύνατο να μην τον κατέχεις.»

Ο χρυσός και φρενίτιδα στις αγορές

Η αγορά έχει «τρελαθεί λίγο», δήλωσε ο Nicky Shiels, αναλυτής στην εταιρεία συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων MKS Pamp, προσθέτοντας ότι ο «κινητήριος μοχλός που άλλαξε τα δεδομένα» ήταν οι εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, ένα φθηνό και δημοφιλές επενδυτικό μέσο που χρησιμοποιείται τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.

Οι καθαρές εισροές σε ETF που υποστηρίζονται από χρυσό αυξήθηκαν στα 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει καθαρά μέχρι στιγμής το 2025, ένα ρεκόρ για ένα ημερολογιακό έτος.

Η ποσότητα χρυσού που κατέχουν αυτά τα ETF έχει αυξηθεί πάνω από 3.800 τόνους, κοντά στο αποκορύφωμά της κατά τη διάρκεια των πωλήσεων σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία λόγω της πανδημίας Covid-19.

Το πετρελαϊκό σοκ του ’79 και ο χρυσός

Πίσω από αυτή την πρόσφατη αύξηση των τιμών – τη μεγαλύτερη από το σοκ των τιμών του πετρελαίου το 1979 – βρίσκονται τα πρώτα σημάδια μιας στροφής μεταξύ των επενδυτών, από τα ιδιώτες στα συνταξιοδοτικά ταμεία, προς μια μακροπρόθεσμη κατανομή σε πολύτιμα μέταλλα, με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για μετοχές και ομόλογα, λένε οι αναλυτές.

Αντί της παραδοσιακής κατανομής περιουσιακών στοιχείων 60/40 σε μετοχές και ομόλογα, η Morgan Stanley έχει προτείνει μια κατανομή 60/20/20, όπου ο χρυσός έχει ίσο βάρος με το σταθερό εισόδημα.

Μια τέτοια μετατόπιση θα μπορούσε να σημαίνει διοχέτευση τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσό και να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή από το 2% που διαθέτουν σήμερα οι διαχειριστές κεφαλαίων σε χρυσό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bank of America.

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό» υπήρξε σημαντικός αριθμός ερωτημάτων από πελάτες που διερευνούν την απόκτηση μακροπρόθεσμης κατοχής χρυσού, δήλωσε ο Michael Widmer, επικεφαλής έρευνας μετάλλων στην BofA.

Πηγή ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
13ωρο 06.10.25

Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Βάιος Μπαλάφας
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
Ερντογάν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν – Στο επίκεντρο η Γάζα
Τι συζητήθηκε 07.10.25

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν - Στο επίκεντρο η Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και για τα γενέθλιά του - Τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας στον Ρώσο ομόλογό του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων
Τα Νέα της Αγοράς 07.10.25

Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων

Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Σύνταξη
Κίνα: Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ
Πάνω από 200 07.10.25

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ

Αναπάντεχες σφοδρές χιονοθύελλες σάρωσαν τη δυτική Κίνα - Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν από τη Δευτέρα για να απομακρύνουν τους πεζοπόρους που έχουν αποκλειστεί

Σύνταξη
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
Ποδόσφαιρο 07.10.25

ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR

Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Βάιος Μπαλάφας
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον Ματίας Αλμέιδα για τη «μεταμόρφωση» της Σεβίλλης επί των ημερών του. Αποκορύφωμα φυσικά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή διαβεβαίωσης 07.10.25 Upd: 17:46

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
