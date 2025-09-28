newspaper
28.09.2025
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Διεθνής Οικονομία 28 Σεπτεμβρίου 2025

Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
Χρυσός ή διαμάντια; Σε τι επενδύετε όταν πιστεύετε ότι τα πράγματα μπορεί να πάρουν πολύ άσχημη τροπή; Μια απάντηση μπορεί να βρείτε στην τύχη των Ρομανόφ. Η εξόντωσή τους θα έπρεπε να ήταν εύκολη υπόθεση για τους Μπολσεβίκους: οι Ρώσοι βασιλείς ήταν άοπλοι και παγιδευμένοι σε ένα υπόγειο, ενώ οι δολοφόνοι τους ήταν οπλισμένοι. Όμως, τελικά δεν ήταν τόσο απλό, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα του Bloomberg.

Ένα άψογο διαμάντι από ορυχείο μπορεί εύκολα να αξίζει λιγότερο από ένα χρυσό δαχτυλίδι

Ο τσάρος και η οικογένειά του είχαν τόσα κοσμήματα ραμμένα στα ρούχα, τις ζώνες και τις φόδρες των κορσέδων τους, που πολλές από τις σφαίρες αναπήδησαν. Τελικά, οι στρατιώτες κατέφυγαν στο να τους μαχαιρώσουν μέχρι θανάτου με τις ξιφολόγχες τους.

Τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία, και αυτό μου είπε πρόσφατα η Σάρα Φαμπέρζ, μια απόγονος της οικογένειας Φαμπέρζ που ζει στο Λονδίνο. Εκτιμά ότι μερικά από τα επτά χαμένα αυγά Faberge που έφτιαξε η οικογένειά της για τους Ρομανόφ μπορεί να έχουν αποσυναρμολογηθεί και κρυφτεί σε αυτούς τους κορσέδες, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Bloomberg.

Πόσο αποδίδει η συσσώρευση πολύτιμων λίθων

Είναι σαφές ότι η συσσώρευση πολύτιμων λίθων δεν αποδίδει πάντα. Αλλά καταλαβαίνετε την ιδέα. Είναι φορητά, έχουν παγκόσμια αξία, είναι ελαφριά και συνήθως αρκετά μικρά. Ακριβώς αυτό που χρειάζεστε σε δύσκολους καιρούς. Αν κοιτάξετε την ιστορία, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν αυτό το αυτοκρατορικό ένστικτο.

Μια έκθεση του 2015 εξέτασε τις συναλλαγές από το 1999 έως το 2012 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ονομαστικές αποδόσεις για τα λευκά διαμάντια ήταν 8,1% ετησίως και, ως εκ τούτου, «υπερέβαιναν σημαντικά» τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

«Ωραία. Αλλά λυπάμαι που πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι προσωρινό», αναφέρεται στο δημοσίευμα του Bloomberg.

Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο έχουν καταστρέψει την αγορά. Οι τιμές έχουν πέσει σε τέτοιο βαθμό που ένα άψογο διαμάντι από ορυχείο μπορεί εύκολα να αξίζει λιγότερο από το χρυσό δαχτυλίδι στο οποίο είναι τοποθετημένο.

Απογοήτευση

Αν θέλετε να αποφύγετε την απογοήτευση, μην προσπαθήσετε να πουλήσετε το δαχτυλίδι αρραβώνων της γιαγιάς σας. Αν θέλετε μια φυσική, φορητή αποθήκη αξίας, αυτές τις μέρες χρειάζεστε ένα χρωματιστό διαμάντι (αύξηση 7,4% ετησίως στην προαναφερθείσα μελέτη), ίσως μπλε ή ροζ. Φέτος, ένα γιγαντιαίο μπλε διαμάντι πωλήθηκε για 21,5 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Sotheby’s και ένα γιγαντιαίο ροζ διαμάντι για 14 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Christie’s.

Αν δεν μπορείτε να φτάσετε τόσο μακριά, τα ρουμπίνια υψηλής ποιότητας (αύξηση 2,1% ετησίως σε πραγματικούς όρους), τα ζαφείρια και μερικές πρόσφατα δημοφιλείς σπάνιες πέτρες (προφανώς οι αλεξανδρίτες) θα κάνουν τη δουλειά.

Ίσως να ψάξετε στο τοπικό οίκο δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο του Bloomberg, για κοσμήματα που έχουν περάσει από τη μόδα, στολισμένα με το είδος των χρωματιστών πολύτιμων λίθων που μπορεί να διατηρήσουν την αξία τους (ακόμα και μετά τις προμήθειες) για μια ή δύο δεκαετίες.

Τι γίνεται με τον χρυσό

Τώρα, αν είστε τακτικός αναγνώστης ή ακροατής του Merryn Talks Money, θα αναρωτιέστε για το χρυσό σε αυτό το σημείο.

Είναι το περιουσιακό στοιχείο που επιλέγουν οι περισσότεροι άνθρωποι για να προστατευθούν από την οικονομική κρίση, με άνοδο άνω του 40% φέτος. Πιθανότατα, όμως, δεν έχετε αρκετό. Σε οποιαδήποτε χώρα, οι επενδυτές έχουν ουσιαστικά τέσσερις επιλογές για εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον Charles Gave της GaveKal Research: μετοχές, χρυσό, ομόλογα και μετρητά. Τα δύο πρώτα έχουν εγγενή αξία. Τα δύο δεύτερα αντλούν την αξία τους από το τοπικό νόμισμα. Αν αυτό είναι άχρηστο, τότε και αυτά είναι άχρηστα.

Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο»

Επομένως, αν ζείτε σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που, σύμφωνα με τον Gave, «υποβαθμίζει δομικά την αξία του εθνικού νομίσματος», δεν πρέπει να κατέχετε μετρητά ή ομόλογα, αλλά μόνο 50% χρυσό και 50% μετοχές, ένα μείγμα που ο ίδιος αποκαλεί «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» (χάρη στο μακροπρόθεσμο ιστορικό καταστροφής του νομίσματος αυτής της χώρας).

Αυτό λειτουργεί. Από τα μέσα του 2021, ένα 10ετές τουρκικό κρατικό ομόλογο έχει χάσει το 93% της αγοραστικής του δύναμης, αλλά το τουρκικό χαρτοφυλάκιο έχει αυξηθεί κατά 20% σε πραγματικούς όρους. Θα δείτε πού οδηγεί αυτό. Η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ είναι αποκαρδιωτική.

Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα και οι κάτοικοι αυτών των χωρών να υιοθετήσουν ένα τουρκικό χαρτοφυλάκιο. Όποιος το είχε κάνει στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2020 θα είχε σημειώσει αύξηση 85% σε πραγματικούς όρους. Δεν θα είχατε τέτοια απόδοση από ένα καλάθι με πολύτιμους λίθους.

Μια προειδοποίηση, ωστόσο: Ο χρυσός έχει και ένα μειονέκτημα. Μπορεί να βοηθήσει το χαρτοφυλάκιό σας, αλλά δεν θα σας σώσει ποτέ τη ζωή. Είναι πολύ βαρύ για να το ράψετε στα εσώρουχά σας και πολύ μαλακό — δεν είναι πιθανό να σταματήσει μια σφαίρα. Τουλάχιστον όχι όπως τα ροζ διαμάντια, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η συντάκτρια του Bloomberg Merryn Somerset Webb.

Πηγή: ΟΤ

