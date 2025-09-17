newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Ο «χρυσός» που ψάχνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Ο «χρυσός» που ψάχνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα

Οι Τούρκοι επενδυτές είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
A
A
Spotlight

Με το πρόγραμμα Golden Visa (Χρυσή Βίζα) φλερτάρουν οι  Τούρκοι επενδύοντας στην ελληνική αγορά ακινήτων προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια διαμονής στη χώρα μας και κατ’ επέκταση ελεύθερη μετακίνηση στις χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Κύκλοι της αγοράς μιλώντας στον ΟΤ αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει ένα επενδυτικό «μπουμ» από Τούρκους επενδυτές. Απόρροια του ασταθούς περιβάλλοντος στην χώρα οι πολίτες στην Τουρκία  που έχουν την οικονομική ευρωστία να αναζητήσουν τόσο επενδυτικές ευκαιρίες όσο και ένα δεύτερο σπίτι για πιθανή μετεγκατάσταση.

Οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν ότι η οικονομική κατάσταση της γειτονικής χώρας και συγκεκριμένα ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος τον Ιούλιο μειώθηκε σε 33,5%, από 61,5% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 προβληματίζουν τους Τούρκους. Επομένως, όσοι είχαν καταθέσεις αναζητούσαν και συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους προκειμένου να προστατέψουν την αξία των κεφαλαίων τους, με την αγορά ακινήτων να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Η Golden Visa

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Ιούλιο οι αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή που είχαν χορηγηθεί σε επενδυτές από τη γειτονική χώρα ανέρχονταν σε 2.449, αριθμός που συνιστά αύξηση κατά 152% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, όταν οι άδειες δεν ξεπερνούσαν τις 970.

Τον Ιούλιο οι επενδυτές από την Κίνα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», με  8.179 άδειες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη.

Οι επενδυτές από τον Λίβανο έχουν λάβει 906 άδειες, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί 706 άδειες.

Επιπλέον, υπάρχει ενδιαφέρον και από επενδυτές από τον Ιράν, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που βλέπουν στην Ελλάδα μια ευκαιρία για επενδύσεις σε σταθερό περιβάλλον.

Οι περιοχές

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Τούρκοι επενδυτές, οι οποίοι προτιμούν την Αθήνα, τον Πειραιά και τα νησιά των Κυκλάδων, «ανακάλυψαν» την ελληνική αγορά ακινήτων και το πρόγραμμα Golden Visa μετά το 2016.

Η αυξημένη ζήτηση από ξένους επενδυτές αντικατοπτρίζεται και στις περιοχές που επιλέγουν για την αγορά ακινήτων.

Στην Αττική, όπου καταγράφονται 11.472 εκκρεμείς αιτήσεις για άδειες διαμονής, οι συναλλαγές είναι έντονες, με τα Νότια Προάστια να ξεχωρίζουν ως μεγάλοι κερδισμένοι της αγοράς.

Αυξημένη ζήτηση υπάρχει στη Μακεδονία – Θράκη με 1.028 αιτήσεις και στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο με 838 αιτήσεις.

Στη συνέχεια η Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα με 461  αιτήσεις, η Κρήτη με 256  και το Αιγαίο με 120 αιτήσεις.

Πηγή: ot.gr

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο