Μουσείο ή σεΐχης; Το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο αναζητά σπίτι
Το εντυπωσιακό διαμάντι Μοτσουέντι, βάρους 2.492 καρατίων, έχει ήδη κερδίσει την προσοχή συλλεκτών και μουσείων σε όλο τον κόσμο
Το εντυπωσιακό διαμάντι Μοτσουέντι, βάρους 2.492 καρατίων, είναι έτοιμο να βρει ένα νέο σπίτι – είτε σε ένα μουσείο, είτε στη συλλογή καποιου σεΐχη.
Η αξία του εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, αλλά πριν προχωρήσει η πώλησή του, πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί προσεκτικά. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς πρόκειται για έναν μοναδικό και σπάνιο πολύτιμο λίθο.
Η ανακάλυψη
Το Μοτσουέντι ανακαλύφθηκε πέρυσι στη Μποτσουάνα από την καναδική εταιρεία εξόρυξης Lucara, σύμφωνα με την Daily Mail.
Θεωρείται το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί τα τελευταία 120 χρόνια μετά το παγκοσμίου φήμης διαμάντι Κάλιναν, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1905 στη Νότια Αφρική και ζύγιζε 3.106 καράτια.
Το Κάλιναν κόπηκε σε εννέα ξεχωριστούς λίθους, πολλοί από τους οποίους σήμερα κοσμούν τα βρετανικά κοσμήματα της κορώνας, καθιστώντας το ένα από τα πιο διάσημα διαμάντια στον κόσμο.
Η πρόκληση της αποτίμησης
Η εταιρεία HB Antwerp, που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους, έχει αναλάβει να αξιολογήσει το Μοτσουέντι πριν από οποιαδήποτε πώληση ή έκθεση. Η Margaux Donckier, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της HB Antwerp, εξηγεί:
«Προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο να του αποδώσουμε μια τιμή. Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το πετράδι και να αξιολογήσουμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτό σε επεξεργασμένη μορφή».
Παρά τη δυσκολία στην αποτίμηση, το Μοτσουέντι έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον συλλεκτών και μουσείων από όλο τον κόσμο.
Μαζί με άλλα σπάνια πετράδια
Η HB Antwerp παρουσιάζει το Μοτσουέντι μαζί με τρία ακόμη μεγάλα διαμάντια, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου μεγαλύτερου διαμαντιού στον κόσμο, που βρέθηκε πρόσφατα στο ίδιο ορυχείο.
Αν και η αξία κάθε λίθου ξεχωριστά δεν έχει ακόμη καθοριστεί, συνολικά τα τέσσερα διαμάντια αναμένεται να αποφέρουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια.
Οι φωτογραφίες δείχνουν το Μοτσουέντι να χωράει στην παλάμη ενός χεριού, με το μέγεθός του να επισκιάζει ακόμα και μια μπάλα του γκολφ, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα και την εντυπωσιακή κλίμακά του.
Το ορυχείο Karowe και η ιστορία των μεγάλων διαμαντιών
Το Μοτσουέντι ανακαλύφθηκε στο ορυχείο Karowe, περίπου 300 μίλια βόρεια της πρωτεύουσας Γκαμπορόνε. Το ορυχείο έχει δώσει και άλλα τεράστια διαμάντια, όπως το Sewelo των 1.758 καρατίων και το Lesedi La Rona των 1.109 καρατίων. Το 2017, ο Βρετανός μεγιστάνας των διαμαντιών Laurence Graff πλήρωσε 53 εκατομμύρια δολάρια για το Lesedi La Rona, ενώ το 2019 η Louis Vuitton αγόρασε το Sewelo για άγνωστο ποσό.
Το Μοτσουέντι δεν υστερεί σε μέγεθος ή ποιότητα από το ιστορικό Κάλιναν Diamond, γνωστό για το μπλε-λευκό χρώμα του και την εξαιρετική διαύγειά του. Το Κάλιναν έλαβε το όνομά του από τον πρόεδρο της εταιρείας εξόρυξης, Thomas Cullinan, και θεωρείται το πιο διάσημο διαμάντι στον κόσμο.
Το μέλλον του Μοτσουέντι
Η τύχη του Μοτσουέντι παραμένει ανοικτή: μπορεί να καταλήξει σε ένα μουσείο για να θαυμάζεται από το κοινό ή σε συλλογή ενός σεΐχη που επιθυμεί να προσθέσει έναν μοναδικό λίθο στη συλλογή του.
Όποιο και αν είναι το μέλλον του, το Μοτσουέντι αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα της φυσικής ομορφιάς και του πλούτου των διαμαντιών της Μποτσουάνα.
