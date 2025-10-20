newspaper
20.10.2025 | 09:11
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πρωταθλητής επενδύσεων ο χρυσός – Καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά
Διεθνής Οικονομία 20 Οκτωβρίου 2025 | 07:50

Πρωταθλητής επενδύσεων ο χρυσός – Καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά

Ο χρυσός σημείωσε νέο υψηλό πάνω από τα 4.300 δολάρια η ουγγιά την Παρασκευή - Έχει κατακτήσει 21 νέα ιστορικά υψηλά τις τελευταίες 63 συνεδριάσεις

Τζούλη Καλημέρη
Spotlight

Με τον χρυσό να τρέχει με σπασμένα τα φρένα η ερώτηση πότε θα μπει τέλος στο ράλι είναι εύλογο να προβληματίζει τους επενδυτές.

Ο μεγαλοεπενδυτής Ρέι Ντάλιο προέτρεψε τους επενδυτές να έχουν το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό

Το πολύτιμο μέταλλο έχει κατακτήσει 21 νέα ιστορικά υψηλά τις τελευταίες 63 συνεδριάσεις. Έχει καταγράψει κέρδη 57% από την αρχή του χρόνου που τον αναδεικνύουν ως το χρυσό πρωταθλητή των επενδύσεων. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης αναφοράς της Wall Street, S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο μόλις 13,2% την ίδια περίοδο και η  Nvidia, η μετοχή με την καλύτερη απόδοση από τις μετοχές του Mag 7, έχει σημειώσει άνοδο μόλις 34%.

Καύσιμα του ράλι είναι οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, οι συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, η ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και η ευρεία αδυναμία του δολαρίου. Εν μέσω οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων ο χρυσός έχει υπερκεράσει το αμερικανικά ομόλογα αλλά και το δολάριο που παραδοσιακά λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια σε περιόδους αβεβαιότητας.

Ιδιώτες επενδυτές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα έχουν επίσης στραφεί στον χρυσό. Ο χρυσός σημείωσε νέο υψηλό πάνω από τα 4.300 δολάρια η ουγγιά την Παρασκευή. Πολλοί εξέχοντες «ταύροι» εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά του πολύτιμου μετάλλου, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, ο οποίος υποστήριξε ότι «θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τα 5.000, 10.000 δολάρια σε περιβάλλοντα όπως αυτό», προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μια από τις λίγες φορές στη ζωή μου που είναι σχεδόν λογικό να έχεις λίγο χρυσό στο χαρτοφυλάκιό σου».

Ζούμε τις αρχές των 70’s

Ο μεγαλοεπενδυτής Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής της Bridgewater Associates, προέτρεψε τους επενδυτές να έχουν το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό. «Ο χρυσός είναι ένας πολύ εξαιρετικός παράγοντας διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο» υπογράμμισε στο Οικονομικό Φόρουμ του Γκρίνουιτς. «Αν το εξετάσετε μόνο από την οπτική γωνία μιας στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων, πιθανότατα θα έχετε περίπου το 15% του χαρτοφυλακίου σας σε χρυσό… επειδή είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει πολύ καλά όταν τα τυπικά μέρη του χαρτοφυλακίου μειώνονται».

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής συνέκρινε το σημερινό περιβάλλον με τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο πληθωρισμός, οι μεγάλες κρατικές δαπάνες και τα υψηλά φορτία χρέους διέβρωσαν την εμπιστοσύνη στα χαρτοφυλάκια και τα νομίσματα fiat.

«Είναι πολύ σαν τις αρχές της δεκαετίας του 1970… πού βάζεις τα χρήματά σου;» είπε. «Όταν κρατάς χρήματα και τα βάζεις σε ένα χρεωστικό τίτλο, και όταν υπάρχει τέτοια προσφορά χρέους και χρεωστικών τίτλων, δεν αποτελεί αποτελεσματική αποθήκευση πλούτου».

Η Morgan Stanley έχει προτείνει μια κατανομή 60/20/20, όπου ο χρυσός έχει ίσο βάρος με το σταθερό εισόδημα.

Το μήνυμα που στέλνει το ασήμι

Ο χρυσός δεν μπορεί να ανεβαίνει για πάντα και υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να χρειάζεται μια ανάπαυλα, αναφέρει ρεπορτάζ του Barrons. Στο πρώτο ιστορικό υψηλό από το 1980 βρέθηκαν οι τιμές του ασημιού που μαζί με άλλους καταλύτες θεωρείται και ένα σημάδι ότι οι επενδυτές αναζητούν έναν λαμπερό αντιπερισπασμό. «Αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο του τέλους του κύκλου των πολύτιμων μετάλλων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν αποδόσεις», γράφουν οι στρατηγικοί της PGM Global. «Σε περιόδους όπου οι επενδυτές αναζητούν αποδόσεις σε υποκατάστατα του χρυσού, όταν αυτά τα μέταλλα αποδυναμώνονται, αυτό συχνά προμηνύει κακά μαντάτα και για τις τιμές του χρυσού».

Ποιοι παράγοντες μπορούν να φέρουν τις αρκούδες στο χρυσό

Οι επενδυτές, ωστόσο, εξακολουθούν να αναζητούν έναν καταλύτη. Το μόνο πράγμα που είναι σχεδόν εγγυημένο ότι θα τερματίσει ένα ράλι του χρυσού είναι ένας κύκλος νομισματικής σύσφιγξης της Federal Reserve, γράφει ο Louis-Vincent Gave, Διευθύνων Σύμβουλος της Gavekal Research, ο οποίος αποκαλεί τα υψηλότερα επιτόκια «τον πιο προφανή δολοφόνο των ανοδικών αγορών πολύτιμων μετάλλων». Ωστόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών δεν είναι πιθανό να συμβεί σύντομα καθώς η κεντρική τράπεζα βρίσκεται στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν απειλή για τον χρυσό, αλλά το πετρέλαιο βρίσκεται υπό πίεση τελευταία, και μια υπερπροσφορά χρυσού είναι απίθανη, καθώς οι προμηθευτές δεν είχαν πολλά μετρητά τα τελευταία χρόνια για να χρηματοδοτήσουν μια γρήγορη αύξηση της παραγωγής, γράφει ο Gave.

Ένα ισχυρότερο γιεν ή γιουάν θα μπορούσε επίσης να πλήξει τις τιμές του χρυσού, τα ισχυρότερα νομίσματα δεν θα ωθούσαν τους Ασιάτες αποταμιευτές στην ασφάλεια του χρυσού, αλλά δεν υπάρχει στον οικονομικό ορίζοντα ίχνη που να σκιαγραφούν αυτό το σενάριο.

Ενώ ο αναλυτής της Deutsche Bank, Michael Hsueh, σημειώνει ότι το τρέχον ράλι του χρυσού μπορεί να έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμά του από τεχνικής άποψης, αυτό δεν δείχνει «ένδειξη επικείμενης διόρθωσης. Το πολύ-πολύ, μπορεί να υποδηλώνει μια περίοδο πιο ουδέτερης συμπεριφοράς».

Εξάλλου είναι δύσκολο να μπει φρένο σε έντονο ράλι. Επιπλέον η ιστορία δείχνει ότι η εξαιρετική πορεία του χρυσού έχει περισσότερα σκέλη, σύμφωνα με την SentimenTrader. Η εταιρεία σημειώνει ότι όταν ο χρυσός έχει σημειώσει τόσα πολλά νέα υψηλά επίπεδα σε διάστημα τριών μηνών, συνήθως ένα χρόνο αργότερα είναι υψηλότερος στο 80% των περιπτώσεων. Τέτοιες εξελίξεις είναι «εξαιρετικά σπάνιες, με προηγούμενα παραδείγματα μόνο κατά τη διάρκεια μερικών από τις πιο ισχυρές ιστορικές αναρτήσεις του χρυσού», γράφει.

Πηγή: ΟΤ

