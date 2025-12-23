Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Σε νέα επίπεδα κινείται πλέον η τιμή του χρυσού καθώς βρίσκεται στα 4.462 ευρώ , συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία που καταγράφει διαρκώς νέα ρεκόρ. Την ίδια στιγμή εντυπωσιακή είναι και η άνοδος για το ασήμι, απο την αρχή του χρόνου, που πλέον έχει κατακτήσει τα 70 δολάρια η ουγγιά.
Η τρέχουσα τιμή του χρυσού – η πραγματική αγοραία αξία για άμεση παράδοση – ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά Troy στις αρχές των ευρωπαϊκών συναλλαγών τη Δευτέρα (22/12) , σημειώνοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό για το πολύτιμο μέταλλο.
Οι αγορές των κεντρικών τραπεζών και οι εισροές των Exchange-Traded Funds έχουν εκτοξευθεί με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.
Η αξία του αργύρου διπλασιάστηκε σε σχέση με έξι μήνες νωρίτερα, φτάνοντας τα 70 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 138% από την αρχή του έτους.
Το «καταφύγιο» των ευγενών μετάλλων
Ο χρυσός και το ασήμι αποτελούν ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους εντάσεων ή κρίσεων πολιτικών και οικονομικών κερδίζοντας «κατά κράτος» άλλες μορφές επενδύσεων. Άλλωστε, διαχρονικά και τα δυο μέταλλα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδυτών και «εγγύησης» της αξίας.
Με άνοδο 70% φέτος, ο χρυσός δεν επιβεβαιώνει μόνον τον ορισμό του «καταφυγίου» αλλά και της αποδοτικής επένδυσης. Αρκετοί αναλυτές δηλώνουν ότι δεν έχουμε ακόμη δει τα υψηλότερα σημεία για τα δυο μέταλλα. Σε κάθε περίπτωση ο χρυσός, επωφελείται από έναν ισχυρό συνδυασμό γεωπολιτικών κινδύνων, προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων, αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, αποδολαριοποίησης και ανανεωμένων εισροών σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.
Ανάλογες είναι και οι επιδόσεις για την πλατίνα και το παλλάδιο που καταγράφουν υψηλές τιμές: Η τιμή της πλατίνας σημείωσε άνοδο 2,2% στα 2.167,25 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από 17 χρόνια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, στα 1.803,91 δολάρια, ακολουθώντας την ανοδική πορεία του χρυσού και του αργύρου.
