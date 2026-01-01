newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Διεθνής Οικονομία 01 Ιανουαρίου 2026 | 01:00

Οι μεγάλες εκπλήξεις του 2025: Χρυσός, τεχνολογία και ο… Τραμπ

Τι ανατροπές έφερε στις αγορές η «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
A
A
Spotlight

Οι περισσότεροι επενδυτές γνώριζαν ότι το 2025 θα ήταν διαφορετικό, λόγω της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, όμως λίγοι προέβλεψαν πόσο ανατρεπτικά θα εξελίσσονταν τα πράγματα ή τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με το Reuters.

Παρόλα αυτά, οι παγκόσμιες αγορές μετοχών ανέκαμψαν από την «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Απριλίου, με τους δασμούς να εκτοξεύουν τα κέρδη και οι μετοχές να αυξάνονται κατά 21% το 2025, ήτοι το έκτο συνεχόμενο έτος διψήφιων κερδών στα τελευταία επτά έτη. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε αλλού, οι εκπλήξεις είναι πολλές, κατά το Reuters.

Ο χρυσός, το απόλυτο καταφύγιο σε περιόδους αναταραχών, σημείωσε αύξηση σχεδόν 70%, κλείνοντας το καλύτερο έτος του από την κρίση του πετρελαίου το 1979, ενώ το δολάριο ΗΠΑ έχει υποχωρήσει σχεδόν 10%. Παράλληλα, το πετρέλαιο κατέγραψε πτώση σχεδόν 17%, όμως τα πιο αδύναμα ομόλογα (junk bonds) έχουν εκτοξευθεί στις αγορές χρέους.

Οι «Επτά Μεγάλες» αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες φαίνεται να έχουν χάσει τη λάμψη τους από τότε που η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο αξίας 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο, ενώ το bitcoin έχασε ξαφνικά το ένα τρίτο της αξίας του.

Ο διαχειριστής του κεφαλαίου της DoubleLine, Bill Campbell, χαρακτήρισε το 2025 ως «χρόνο αλλαγών και εκπλήξεων», σημειώνοντας ότι οι μεγάλες κινήσεις είναι «συνυφασμένες» με τα ίδια σεισμικά ζητήματα, δηλαδή τον εμπορικό πόλεμο, τη γεωπολιτική και το χρέος. Όπως είπε ο Campbell, «αν μου λέγατε ότι ο Τραμπ θα επιστρέψει και θα εφαρμόσει πολύ επιθετικές εμπορικές πολιτικές, και θα τις ακολουθήσει με τον τρόπο που το έκανε, δεν θα περίμενα οι εκτιμήσεις να είναι τόσο κοντά όσο είναι σήμερα».

Οι εκπλήξεις των αγορών

Στο μεταξύ, οι μετοχές των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών είχαν άνοδο 55%, με τον Τραμπ να συμβάλλει σε αυτή την τάση, καθώς έχει στείλει σήματα ότι θα περιορίσει την στρατιωτική προστασία της Ευρώπης, αναγκάζοντας την περιοχή, και άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, να ξαναοπλιστούν.

Αυτό βοήθησε επίσης τις μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών να σημειώσουν την καλύτερη χρονιά τους από το 1997, ενώ οι μετοχές της Νότιας Κορέας αυξήθηκαν κατά 70% και τα ομόλογα της Βενεζουέλας που είχαν χρεοκοπήσει είδαν αποδόσεις κοντά στο 100%. Ο χρυσός και το πλατίνα σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις, 165% και 145% αντίστοιχα.

Οι τρεις μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, οι επικρίσεις του Τραμπ για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και οι ανησυχίες γύρω από το χρέος επηρέασαν τις αγορές ομολόγων. Οι μεγάλες δαπάνες του Τραμπ οδήγησαν τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου πάνω από το 5,1% τον Μάιο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Παρόλο που έχουν επιστρέψει στο 4,8%, το χάσμα μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επιτοκίων (το οποίο οι τραπεζίτες αποκαλούν “term premia”) δημιουργεί ανησυχίες ξανά.

Κατανάλωση και τεχνητή νοημοσύνη

Το 2025 υπήρξε μια ισχυρή χρονιά για το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά οι εταιρείες που εξαρτώνται από τη διάθεση των Αμερικανών να ψωνίσουν έμειναν πίσω. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων στην Ιαπωνία κατέγραψαν επίσης ιστορικό υψηλό.

Ο παράδοξος συνδυασμός αυτής της κατάστασης είναι ότι η μεταβλητότητα της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ το χρέος σε τοπικό νόμισμα στις αναδυόμενες αγορές καταγράφει την καλύτερη χρονιά του από το 2009.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι μέρος αυτού του μείγματος χρέους καθώς οι εταιρείες δανείζονται για να επενδύσουν. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι μεγάλοι “hyperscalers” της AI έχουν ξοδέψει σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και αναμένονται να ξοδέψουν σχεδόν 530 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος.

Ο χρυσός, τα όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη ανέβασαν τις παγκόσμιες αγορές φέτος.

Στο μεταξύ, η πτώση του δολαρίου άφησε το ευρώ να αναρριχηθεί σχεδόν 14% το 2025 και το ελβετικό φράγκο να αυξηθεί κατά 14,5%. Το γιουάν της Κίνας μόλις έσπασε το 7 ανά δολάριο, ενώ η πτώση του γεν τον Δεκέμβριο άφησε την απόδοσή του αμετάβλητη για το έτος.

Στις παρυφές των αγορών

Η εκ νέου προσέγγιση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν βοήθησε το ρούβλι να αναρριχηθεί κατά 40%, αν και παραμένει πολύ περιορισμένο από τις κυρώσεις. Παράλληλα, το ζλότι της Πολωνίας, η κορώνα της Τσεχίας και το φιορίνι της Ουγγαρίας ενισχύθηκαν κατά 15%-20%, ενώ το δολάριο της Ταϊβάν σημείωσε άλμα 8% σε μόλις δύο ημέρες τον Μάιο. Τα νομίσματα της Μεξικού και της Βραζιλίας επίσης ανέβηκαν, ξεπερνώντας τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου και καταγράφοντας διψήφια κέρδη.

«Δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο βραχυπρόθεσμης διάρκειας», δήλωσε ο Jonny Goulden, επικεφαλής στρατηγικής EM fixed income στην JP Morgan. «Πιστεύουμε ότι ο κύκλος της bear αγοράς για τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, που διαρκεί 14 χρόνια, έχει τελειώσει εδώ».

Η Αργεντινή υπήρξε άλλο ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα. Οι αγορές της καταποντίστηκαν όταν ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, όμως ακολούθησε ανατροπή όταν λίγες εβδομάδες αργότερα μια υπόσχεση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Τραμπ βοήθησε τον Μιλέι να κερδίσει τις εθνικές ενδιάμεσες εκλογές.

Στην κρυπτογράφηση, ο Τραμπ λάνσαρε ένα memecoin και χορήγησε χάρη στον ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao. Το bitcoin έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 125.000 δολάρια τον Οκτώβριο, αλλά στη συνέχεια έπεσε στα 88.000 δολάρια και θα κλείσει το έτος με πτώση σχεδόν 7%.

Νέα χρονιά, νέοι φόβοι

Το επόμενο έτος δεν θα αρχίσει ήσυχα, σύμφωνα με το Reuters. Ο Τραμπ ήδη προετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και αναμένεται να ορίσει σύντομα τον νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, κάτι που θα μπορούσε να κρίνει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Οι επενδυτές θα περιμένουν να δουν αν η οικονομία της Κίνας μπορεί να συνεχίσει την ανάπτυξή της. Το Ισραήλ θα διεξάγει εκλογές πριν από το τέλος Οκτωβρίου, κάτι που θα διατηρήσει την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα στο επίκεντρο της προσοχής.

Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, ενώ ο Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες εκλογές του στην Ουγγαρία τον Απρίλιο. Η Κολομβία και η Βραζιλία έχουν επίσης καθοριστικές εκλογές τον Μάιο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

Και φυσικά, υπάρχουν όλα τα άγνωστα στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ιδρυτής της Satori Insights, Matt King, δήλωσε ότι οι αγορές μπαίνουν στο 2026 σε μια «εκπληκτική» κατάσταση όσον αφορά τις αποτιμήσεις και με ηγέτες όπως ο Τραμπ να «ψάχνουν αφορμές» για να δώσουν χρήματα στους ψηφοφόρους μέσω δημοσιονομικών κινήτρων ή φορολογικών ελαφρύνσεων.

«Υπάρχει αυτός ο συνεχής κίνδυνος ότι σπρώχνουμε τα όρια του τι μπορεί να κάνει το εύκολο χρήμα», είπε ο King. «Ήδη βλέπεις ρωγμές στις άκρες, όσον αφορά την ανάπτυξη του “term premia” (στην αγορά ομολόγων), το bitcoin που ξαφνικά πιέζεται και τη συνεχιζόμενη άνοδο του χρυσού», προειδοποίησε.

Πηγή: ot.gr

