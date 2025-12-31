science
31.12.2025
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει απολύσεις στις τράπεζες – Τι προβλέπει η Morgan Stanley
31 Δεκεμβρίου 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει απολύσεις στις τράπεζες – Τι προβλέπει η Morgan Stanley

Οι αναλυτές της Morgan Stanley προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θέσει σε κίνδυνο κυρίως θέσεις εργασίας σε back και middle offices.

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας απειλούνται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς οι τράπεζες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη και κλείνουν περισσότερα υποκαταστήματα.

Η πρόβλεψη της Morgan Stanley ότι ο κλάδος θα μπορούσε να μειώσει το 10% των θέσεων εργασίας έως το 2030 έρχεται καθώς οι τράπεζες σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις εξοικονομήσεις που υπόσχεται η ΑΙ, μεταφέροντας παράλληλα περισσότερες από τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο.

Οι περικοπές πιθανότατα αφορούν τα τμήματα «κεντρικών υπηρεσιών» των τραπεζών, τα οποία περιλαμβάνουν ρόλους back- και middle office, καθώς και θέσεις διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ανάλυση 35 τραπεζών, τονίζουν οι Financial Times.

Συνολικά, οι τράπεζες απασχολούν περίπου 2,12 εκατομμύρια προσωπικό, πράγμα που σημαίνει ότι μια μείωση 10% θα οδηγήσει σε περίπου 212.000 περικοπές θέσεων εργασίας.

«Πολλές τράπεζες έχουν ανακοινώσει κέρδη αποδοτικότητας που προέρχονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την περαιτέρω ψηφιοποίηση κατά 30%», σημείωσε η Morgan Stanley.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις από τους επενδυτές να βρουν νέους τρόπους για να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν τις αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων, οι οποίες υστερούν σταθερά σε σχέση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Οι τράπεζες έχουν ήδη βλέπουν την AI ως καταλύτη αναδιάρθρωσης

Τον Νοέμβριο, η ολλανδική τράπεζα ABN Amro ανακοίνωσε ότι θα απολύσει περίπου το ένα πέμπτο του προσωπικού πλήρους απασχόλησης έως το 2028, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Société Générale, Slawomir Krupa, προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι «τίποτα δεν είναι ιερό» στην εκστρατεία του για τη μείωση της πεισματικά υψηλής βάσης κόστους της γαλλικής τράπεζας.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley αναφέρουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει στις τράπεζες την ευκαιρία να βελτιώσουν τους δείκτες κόστους προς έσοδα – ένα κρίσιμο μέτρο αποδοτικότητας που παρακολουθούν οι επενδυτές – καθώς οι εναλλακτικές μείωσης του κόστους έχουν εξαντληθεί.

Η πρόβλεψη υπογραμμίζει πώς η μεγαλύτερη ψηφιοποίηση και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να ανατρέψει το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, ειδικά σε τράπεζες που επικεντρώνονται στον καταναλωτή και σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, όπου οι λόγοι κόστους προς εισόδημα των τραπεζών παραμένουν υψηλοί.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει πυροδοτήσει φόβους για εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας σε διάφορους κλάδους, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται σε σημείο που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους εργαζομένους.

Την δυνατότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να αναδιαμορφώσει τον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης αναφέρουν και οι αναλυτές της UBS, η οποία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να μετατρέψει τους αναλυτές της σε avatar, στέλνοντας βίντεο των προσομοιωμένων τραπεζιτών σε πελάτες.

Ο Τζέισον Νέιπιερ, επικεφαλής της έρευνας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην UBS, δήλωσε στους FT: «Μπορούμε ήδη να δούμε αλλαγές στον κλάδο στον έλεγχο, τη νομοθεσία και τη συμβουλευτική, αλλά οι τράπεζες δεν προσφέρουν ακόμη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα. Οι βάσεις κόστους είναι μεγάλες… και αυτά τα νέα ισχυρά εργαλεία δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως».

τεχνητή νοημοσύνη

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο

«Όσοι εξακολουθούν να χρειάζονται να πειστούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει σημαντικά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην εξερεύνηση των εργαλείων που είναι ήδη διαθέσιμα» πρόσθεσε.

Η UBS έστειλε 250 κορυφαία στελέχη της στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για μια «σύνοδο κορυφής ηγεσίας» για την Τεχνητή Νοημοσύνη τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο ορισμένοι κορυφαίοι τραπεζίτες στην Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει κατά της βιασύνης ενσωμάτωσης της τεχνολογίας.

Ο Κόνορ Χίλερι, συν-διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, δήλωσε στους FT: «Το μόνο πράγμα για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί – σε αυτή τη βιασύνη και τον ενθουσιασμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο των τραπεζών μας – είναι να μην χάσουν οι άνθρωποι την κατανόηση των βασικών και θεμελιωδών αρχών».

Πρόσθεσε ότι η JPMorgan προσπαθούσε να βρει μια ισορροπία μεταξύ της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επιτάχυνση βασικών λειτουργιών και της διασφάλισης ότι το κατώτερο προσωπικό της ήταν ακόμα σωστά εκπαιδευμένο σε βασικές εργασίες, όπως η κατασκευή μοντέλων ταμειακών ροών και οι λόγοι τιμής προς κέρδος.

«Διαφορετικά, αναβάλουμε ένα μεγάλο πρόβλημα για το μέλλον» τόνισε ο Χίλερι.

Πηγή: OT.gr

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

