Χρυσός-ασήμι: Απότομο… φρένο στο ράλι
Άλλα μέταλλα, όπως η πλατίνα και ο χαλκός επίσης υποχωρούν καθώς ο Τραμπ επέλεξε τον Γουόρς ως τον επόμενο επικεφαλής της Fed
Οι τιμές του χρυσού και άλλων μετάλλων κατρακύλησαν την Παρασκευή, καθώς ο διορισμός του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) διέκοψε ένα εκρηκτικό ράλι που έστειλε επίσης το ασήμι, τον χαλκό και την πλατίνα σε ιστορικά υψηλά αυτή την εβδομάδα.
Το κίτρινο μέταλλο, το οποίο είχε εκτοξευθεί σχεδόν στα 5.600 δολάρια την Πέμπτη, έπεσε έως και 8% την Παρασκευή στα 4.957 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή ανέκαμψε ελαφρώς για να διαπραγματευτεί 5% χαμηλότερα στα 5.134 δολάρια, συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία που έχει ωθήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές αναζητούν περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια εν μέσω παγκόσμιας αναταραχής και φόβων για τον πληθωρισμό, σημειώνουν οι Financial Times.
Η απότομη υποχώρηση επηρέασε τα πολύτιμα μέταλλα την Παρασκευή, με το ασήμι να υποχωρεί κατά 11% και την πλατίνα να υποχωρεί κατά 10%.
«Είναι μια κλασική συμπεριφορά «κορυφαίας αγοράς»», δήλωσε στους FT ο Τομ Πράις, αναλυτής εμπορευμάτων στην Panmure Liberum. «Υπάρχει σύγχυση και αβεβαιότητα. Όλοι αναζητούν σαφήνεια».
Ο διορισμός του Γουόρς επηρέασε και τα μέταλλα
Η είδηση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να διορίσει τον Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Fed ώθησε το δολάριο. Ο διορισμός επιβεβαιώθηκε από τον Τραμπ το πρωί της Παρασκευής.
Ορισμένοι επενδυτές υποστηρίζουν ότι μια Fed με επικεφαλής τον Γουόρς, ο οποίος θεωρείται πιο ορθόδοξος οικονομολόγος από ορισμένους από τους άλλους πιθανούς υποψηφίους, είναι πιθανό να διατηρήσει πιο αυστηρό έλεγχο στον πληθωρισμό. Οι ανησυχίες για την υποτίμηση του δολαρίου αποτελούν βασικό επιχείρημα των αισιόδοξων για τον χρυσό ταύρων τον τελευταίο χρόνο.
Στην Ασία, οι κινήσεις του Χρηματιστηρίου Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης για τον περιορισμό του ράλι των μετάλλων αρχίζουν επίσης να έχουν αποτέλεσμα. Το SHFE δήλωσε ότι ανέστειλε 10 ομάδες λογαριασμών συναλλαγών την Παρασκευή, μετά από ανακοίνωση την Πέμπτη που προειδοποίησε τους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν μέτρα για να «επενδύσουν ορθολογικά» για να διατηρήσουν τη σταθερότητα της αγοράς.
«Η αυξημένη μεταβλητότητα θα πρέπει να αναμένεται δεδομένης της ακραίας τιμολογιακής δράσης που οδηγεί σε αυτήν», δήλωσε στους FT ο Αρούν Σάι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Pictet Asset Management. Η εταιρεία εμμένει στη θέση της ότι ο χρυσός θα επωφεληθεί από τη διαφοροποίηση μεταξύ των διαχειριστών αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών και άλλων επενδυτών.
Ο Σαρλ-Ανρί Μονσάου, επικεφαλής επενδύσεων στην ελβετική τράπεζα Syz, δήλωσε ότι οι πτώσεις φαίνεται να αντανακλούν «συνθηκολόγηση από την πλευρά της αγοράς» μετά τις πιο ακραίες κινήσεις του χρυσού, σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του, εδώ και δεκαετίες.
Πηγή: ot.gr
