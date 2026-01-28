Ποια είναι η Tether και γιατί συσσωρεύει τόνους χρυσού που ανταγωνίζονται κυβερνήσεις;

Η Tether, εκδότρια του μεγαλύτερου σταθερού νομίσματος στον κόσμο, πρόσθεσε περίπου 27 μετρικούς τόνους (σ.σ. όπως το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος πλην αγγλοσαξονικών μονάδων μέτρησης) χρυσού στην έκθεση του ταμείου της το τέταρτο τρίμηνο του 2025, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, χωρίς ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τις αγορές του τρίτου τριμήνου που εκτιμήθηκαν από αναλυτές σε 26 τόνους.

Η άνοδος του χρυσού κατά 18% από την αρχή του έτους, επιπλέον της αύξησης κατά 64% το 2025, τον οδήγησε να ξεπεράσει τα βασικά ψυχολογικά επίπεδα αντίστασης των 3.000 δολαρίων ανά ουγγιά τον Μάρτιο, των 4.000 δολαρίων τον Οκτώβριο και των 5.000 δολαρίων τη Δευτέρα, λόγω της ισχυρής ζήτησης από επενδυτές, κεντρικές τράπεζες και λιανική αγορά, εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Αγοράζουν μανιωδώς χρυσό

Καθώς οι τιμές του χρυσού στο spot έχουν ανακάμψει, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων έχει καταστεί σημαντική πηγή ζήτησης χρυσού λόγω της υψηλής ταχύτητας των αγορών που έχει αναφέρει για τα αποθέματα που υποστηρίζουν το σταθερό νόμισμα Tether USDT, ένα ψηφιακό δολάριο με 187 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορία, και το χρυσό token Tether XAUT, αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κάθε token δολαρίου που εκδίδεται από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων προορίζεται να αντιπροσωπεύει ένα δολάριο ΗΠΑ που διατηρείται σε αποθεματικό. Όταν ένας χρήστης παρέχει στην εταιρεία ένα δολάριο, αυτή εκδίδει ένα USDT και διατηρεί περιουσιακά στοιχεία ισοδύναμης αξίας, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Αυτά τα αποθεματικά προορίζονται να διασφαλίσουν ότι το USDT μπορεί να εξαργυρωθεί σε δολάρια, αν χρειαστεί. Το σταθερό νόμισμα XAUT υποστηρίζεται πλήρως από χρυσό.

Η Tether αγόρασε περισσότερο χρυσό από την Πολωνία

«Λειτουργούμε σε μια κλίμακα που τοποθετεί πλέον το Tether Gold Investment Fund στο ίδιο επίπεδο με τους κρατικούς κατόχους χρυσού, και αυτό συνεπάγεται πραγματική ευθύνη», δήλωσε ο Πάολο Αρντοΐνο , Διευθύνων Σύμβουλος της Tether, στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Για σύγκριση, η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, η πιο ενεργή αγοραστής μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που αναφέρουν τις αγορές τους, αύξησε τα συνολικά αποθέματά της κατά 35 τόνους το τέταρτο τρίμηνο ⁠σε 550 τόνους. Η Tether δεν ανέφερε πόσο χρυσό ​διατηρούσε αποθηκευμένο στην Ελβετία για τα δύο προϊόντα συνολικά.

Για το χρυσό token της Tether, το XAUT, που αντιπροσωπεύει το 60% της παγκόσμιας προσφοράς σταθερών νομισμάτων με αντίκρισμα σε χρυσό, η Tether κατείχε 16,2 τόνους χρυσού για να το υποστηρίξει στα τέλη Δεκεμβρίου. Τα αποθέματα που υποστηρίζουν το Tether USDT κυριαρχούνταν από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με το χρυσό να αντιπροσωπεύει μόνο το 7% στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο έλεγχος των αποθεμάτων για το σταθερό νόμισμα Tether dollar, USDT, που πραγματοποιήθηκε το τρίτο τρίμηνο και είναι ο πιο πρόσφατος που έχει δημοσιοποιηθεί, έδειξε αποθέματα χρυσού αξίας 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Σεπτεμβρίου, που ισοδυναμούν με περίπου 104 τόνους χρυσού στην τιμή της αγοράς εκείνη την περίοδο.