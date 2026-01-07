Με την τιμή του χρυσού να έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο η «παραδοσιακή» για πολλούς Έλληνες, επένδυση σε χρυσές λίρες, καθίσταται ολοένα και πιο αποδοτική.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί ελαφρά κατά 0,85% στα 4.445,70 δολάρια, φέρνοντας τις τιμές πιο κοντά στο ιστορικό υψηλό των 4.549,71 δολαρίων που σημειώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.

Η άνοδος της τιμής του χρυσού ωθεί όσους έχουν χρυσές λίρες να προχωρούν σε πώληση.

Οι χρυσές λίρες

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα τα οποία το 2025 συνεχίστηκαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις λιρών, με τις πωλήσεις να είναι για ακόμη μία χρονιά πολλαπλάσιες των αγορών.

Η ΤτΕ αγόρασε από πολίτες το 2025 το ποσό των 40.031 χρυσών λιρών (11.150 τεμάχια το πρώτο τρίμηνο, 11.487 το δεύτερο, 9.365 το τρίτο τρίμηνο και 8.029 το τέταρτο).

Αντίθετα, οι πολίτες αγόρασαν το από την ΤτΕ 7.563 χρυσές λίρες, (1.732 το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο 1.953, το τρίτο τρίμηνο 1.714 και 2.164 το τέταρτο τρίμηνο).

Στην Ελλάδα η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης χρυσών λιρών επίσημα γίνεται αποκλειστικά από την ΤτΕ και την Τράπεζα Πειραιώς, που διατηρεί τα δικά της αποθέματα και είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας.

Με βάση το δελτίο τιμών, η ΤτΕ αγοράζει την χρυσή λίρα (Αγγλίας, παλαιάς κοπής) στα 864,45 ευρώ και την πουλάει στα 1012,78 ευρώ.

Η ΤτΕ διατηρεί τη διαφορά μεταξύ αγοράς και πώλησης της χρυσής λίρας και συντηρώντας την επιφυλακτικότητα μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών, που θα ήθελαν να αγοράσουν χρυσό στη φυσική του μορφή, έστω και με καθυστέρηση.

Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2025 οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονταν σε 577,78 και 677,17 ευρώ.

Το ράλι του χρυσού

Ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το ράλι του χρυσού δεν έχει τελειώσει το 2025.

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan Global Research, η μέση τιμή του χρυσού αναμένεται να διαμορφωθεί στα 5.055 δολάρια η ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ η ανοδική πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως τα 5.400 δολάρια η ουγγιά μέχρι το τέλος του 2027.

Η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη μεταξύ των 11 αναλυτών των FT είναι 5.400 δολάρια η ουγγιά, που ισοδυναμεί με άνοδο 25%, από τη Nicky Shiels της εταιρείας KS Pamp, η οποία δήλωσε ότι οι εκτιμήσεις άλλων αναλυτών ήταν «συνεχώς πολύ επιφυλακτικές» τα τελευταία χρόνια.

Με πολλούς αναλυτές να αποδίδουν την άνοδο του χρυσού στις ροές των επενδυτών, η Lina Thomas της Goldman Sachs δήλωσε ότι υπήρχε «σημαντική ανοδική τάση» στην πρόβλεψή της για 4.900 δολάρια για το τέλος του έτους «σε ένα σενάριο όπου υπάρχει επιπλέον διαφοροποίηση των επενδυτών».

Άλλοι αισιόδοξοι αναλυτές επισημαίνουν τις αγορές των κεντρικών τραπεζών ως βασικό παράγοντα για την αύξηση των τιμών. Η Natasha Kaneva της JPMorgan αναμένει αγορές από τις κεντρικές τράπεζες της τάξης των 755 τόνων κατά τη διάρκεια του 2026. Αν και ελαφρώς χαμηλότερες από τα προηγούμενα έτη, αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές προς τα 6.000 δολάρια έως το 2028, ανέφερε.

Ταυτόχρονα, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού θα υποχωρήσει φέτος.

Η πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη προέρχεται από τη Rhona O’Connell της StoneX, η οποία δήλωσε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να πέσουν στα 3.500 δολάρια σε μια αγορά που γίνεται «υπερπλήρης».

Πηγή ΟΤ